Warum ist die Broadcom Aktie so stark gefallen?

Analyst Ming-Chi Kuo berichtete am 20. November, Google habe für 2027 rund eine Million TPU-8i-Chips weniger eingeplant. Die Aktie verlor an diesem Tag 12 Prozent.

Ist der Bericht bestätigt?

Nein. Weder Google noch Broadcom haben die Zahlen bestätigt. Kuo selbst bezeichnet Details der Verschiebung zu MediaTek als noch nicht endgültig.

Wann legt Broadcom Zahlen vor?

Am 9. Dezember zum vierten Geschäftsquartal.

Welche ISIN und WKN hat die Broadcom Aktie?

ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO.