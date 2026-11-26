Am Mittwochmorgen stand die Broadcom Aktie bei rund 278 Dollar, dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im Tagesverlauf holte sie den Verlust von fast 7 Prozent wieder auf und schloss praktisch unverändert bei 300,86 Dollar. Von ihrem Rekordhoch bei 481,57 Dollar Anfang Juni ist sie damit rund 38 Prozent entfernt. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving. Der Auslöser des Absturzes ist ein Bericht, den bis heute weder Google noch Broadcom bestätigt haben.
Broadcom Aktie: Ein Tweet, minus 12 Prozent, 52-Wochen-Tief – hat Google wirklich eine Million KI-Chips gestrichen?
Seit Analyst Ming-Chi Kuo von gekürzten Google-Bestellungen berichtete, hat die Broadcom Aktie 15 Prozent verloren und rund 38 Prozent Abstand zum Rekord. Bestätigt ist nichts. Die große Analyse: was hinter dem Bericht steckt, welche Rolle MediaTek spielt, was am 9. Dezember auf dem Spiel steht und warum manche Anleger jetzt von Übertreibung sprechen.
Die Stammdaten: Die Broadcom Aktie trägt die ISIN US11135F1012 und die WKN A2JG9Z. In Deutschland lautet das Handelssymbol 1YD, in den USA das US-Handelssymbol AVGO an der Nasdaq.
Der Bericht
Eine Umfrage, die Milliarden kostete
Am 20. November veröffentlichte Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities und bekannt für Berichte aus der asiatischen Lieferkette, eine Einschätzung auf der Plattform X. Seiner Branchenumfrage zufolge hat Google die für 2027 geplanten Lieferungen des von Broadcom entwickelten KI-Chips TPU 8i um rund eine Million Einheiten gekürzt, das wären etwa 20 Prozent. Betroffen sei vor allem das teurere Modell 8i Max mit dem Codenamen Whalefish. Gleichzeitig wolle Google mehr Chips der Serie TPU 8t abnehmen, die MediaTek entwickelt.
Google gehört zum Konzern Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Handelssymbol: ABEA, US-Handelssymbol: GOOGL). MediaTek (ISIN: TW0002454006, Handelssymbol Taiwan: 2454) ist ein taiwanischer Chipentwickler. Kuo begründete die Verschiebung mit Googles Prioritäten: Die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle habe Vorrang bei der Rechenleistung, und Lieferketten sowie Strom für Rechenzentren seien knapp. Ein Rückzug aus der KI wäre das also nicht, eher eine Umschichtung.
Ein unbestätigter Bericht hat Broadcom mehr Börsenwert gekostet, als die meisten DAX-Konzerne insgesamt wert sind.
Die Reaktion
Minus 12 Prozent an einem Tag
Die Börse reagierte heftig. Am 20. November fiel die Broadcom Aktie um 12,19 Prozent auf 304,41 Dollar, auch andere Entwickler von KI-Spezialchips gerieten unter Druck. In der Woche bis zum 25. November summierte sich das Minus auf rund 15 Prozent. Dazu kam der allgemeine Ausverkauf bei KI-Werten. Zwei Tage vor dem Bericht hatte Goldman Sachs sein Kursziel von 540 auf 460 Dollar gesenkt und die Kaufempfehlung bestätigt. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Der Prüfstein
Was am 9. Dezember auf dem Spiel steht
Am 9. Dezember legt Broadcom Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Das Unternehmen hat für dieses Quartal einen KI-Umsatz von 21,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Für das Geschäftsjahr 2027 steht ein KI-Umsatz von rund 115 Milliarden Dollar im Raum, etwa doppelt so viel wie 2026. Im Vorquartal war der Gesamtumsatz um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar gestiegen. Bestätigt das Management die Ziele für 2027, wäre der Bericht von Kuo weitgehend entkräftet. Für die Broadcom Aktie ist das der wichtigste Termin des Jahres.
Einige Beobachter halten den Ausverkauf bereits für übertrieben. Gemessen an den erwarteten Gewinnen notiert Broadcom deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Selbst wenn Google tatsächlich weniger Chips einer Serie abnimmt, entwickelt Broadcom maßgeschneiderte KI-Chips auch für weitere große Kunden. Das Risiko liegt in der Abhängigkeit von wenigen sehr großen Abnehmern, deren Bestellungen stark schwanken können.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Warum ist die Broadcom Aktie so stark gefallen?
Analyst Ming-Chi Kuo berichtete am 20. November, Google habe für 2027 rund eine Million TPU-8i-Chips weniger eingeplant. Die Aktie verlor an diesem Tag 12 Prozent.
Ist der Bericht bestätigt?
Nein. Weder Google noch Broadcom haben die Zahlen bestätigt. Kuo selbst bezeichnet Details der Verschiebung zu MediaTek als noch nicht endgültig.
Wann legt Broadcom Zahlen vor?
Am 9. Dezember zum vierten Geschäftsquartal.
Welche ISIN und WKN hat die Broadcom Aktie?
ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.