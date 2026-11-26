Großer Tag für die Tabakbranche, kleiner Tag für ihren größten britischen Vertreter: Die British-American-Tobacco-Aktie (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Symbol London: BATS, Symbol Deutschland: BMT, US-Symbol: BTI) verliert im Xetra-Handel 1,25 Prozent auf 53,70 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. In London schließt die Aktie mit 4.552,5 Pence kaum verändert – in einem Markt, der 1,75 Prozent zulegt.
British-American-Tobacco-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Imperial wird umworben – und der Branchenführer schaut zu
Die British-American-Tobacco-Aktie fällt im Xetra-Handel um 1,25 Prozent auf 53,70 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. In London schließt sie nahezu unverändert bei 4.552,5 Pence. Während der kleinere Rivale Imperial Brands nach Übernahmeinteresse von Altria und Japan Tobacco um 13 Prozent springt, bleibt der Marktführer außen vor.
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CBOE UK 100 Verlierer British American Tobacco
Warum die British-American-Tobacco-Aktie fällt: Die Fantasie gehört heute dem Rivalen
Eine Meldung von British American Tobacco gab es nicht. Bewegt wurde die Branche trotzdem – nur eben anderswo.
Der US-Konzern Altria bestätigte am Donnerstag, ein Barangebot für Imperial Brands zu prüfen; Japan Tobacco erwägt nach einem Bloomberg-Bericht ebenfalls einen Kauf. Die Imperial-Aktie sprang um mehr als 13 Prozent. Der CBOE UK 100 Verlierer British American Tobacco gehörte am Vormittag zu den meistgehandelten Titeln in London, profitierte aber nicht: Das Kapital floss zum Übernahmeziel.
Zwei Gründe liegen nahe. Erstens ist British American Tobacco mit einem Börsenwert von rund 100 Milliarden Pfund selbst kaum ein Übernahmekandidat. Zweitens kauften Anleger an diesem Tag die Verlierer der Vortage – Banken, Minen, Technologie – und ließen defensive Dividendenwerte liegen.
Neue Konkurrenzlage
Gelingt eine Aufteilung von Imperial zwischen Altria und Japan Tobacco, entstünden zwei gestärkte Wettbewerber.
Vorsprung bei Alternativen
Bei E-Zigaretten und Tabakerhitzern gilt British American Tobacco neben Philip Morris International als weiter als Imperial, Altria und Japan Tobacco.
Schwacher November
Am 17. November hatte die Aktie in einem schwachen Markt 3,9 Prozent auf 4.524 Pence verloren.
Steckbrief
- Unternehmen
- British American Tobacco p.l.c.
- Geschäft
- Zigaretten, E-Zigaretten, Tabakerhitzer, Nikotinbeutel
- ISIN / WKN
- GB0002875804 / 916018
- Symbol London / Deutschland / USA
- BATS / BMT / BTI
- Kurs Xetra
- 53,70 Euro (−1,25 %)
- Kurs London
- 4.552,5 Pence (−0,09 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur British-American-Tobacco-Aktie
Warum ist die British-American-Tobacco-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Die Aufmerksamkeit und das Kapital der Anleger galten dem Übernahmeziel Imperial Brands, und defensive Werte blieben hinter dem Markt zurück.
Ist British American Tobacco an der möglichen Imperial-Übernahme beteiligt?
Nach den vorliegenden Berichten nicht. Genannt werden Altria und Japan Tobacco.
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