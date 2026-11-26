Warum ist die British-American-Tobacco-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?

Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Die Aufmerksamkeit und das Kapital der Anleger galten dem Übernahmeziel Imperial Brands, und defensive Werte blieben hinter dem Markt zurück.

Ist British American Tobacco an der möglichen Imperial-Übernahme beteiligt?

Nach den vorliegenden Berichten nicht. Genannt werden Altria und Japan Tobacco.