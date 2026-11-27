Die British-American-Tobacco-Aktie, kurz BAT-Aktie, schließt am Freitag bei Xetra 2,64 Prozent höher bei 55,12 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von 1,78 Millionen Euro zeigt echtes Interesse.
British-American-Tobacco-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Tabakriese steigt um 2,6 Prozent – Übernahmefantasie bei Imperial strahlt aus
Die British-American-Tobacco-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit 1,78 Millionen Euro Xetra-Umsatz ist die Bewegung kräftig unterlegt.
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Die Hintergründe
Tabakwerte im Fokus der M&A-Fantasie
Der Sektor steht im Zeichen von Übernahmespekulation: Laut Investing.com stiegen Japan-Tobacco-Aktien am Freitag nach einem Bericht, wonach das Unternehmen und Altria gemeinsam eine Übernahme von Imperial Brands erwägen. Imperial hatte erklärt, weder Gespräche geführt noch ein Angebot von Altria erhalten zu haben.
Konsolidierungsfantasie kann auf Konkurrenten abfärben. Ob die BAT-Aktie am Freitag davon oder vom Gesamtmarkt getragen wird, ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- British American Tobacco p.l.c.
- Symbol London
- BATS
- Symbol Deutschland
- BMT
- US-Symbol
- BTI (NYSE)
- Kurs
- 55,12 Euro
- Veränderung
- +2,64 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr
Warum steigt die BAT-Aktie?
Die Branche steht im Zeichen von Übernahmespekulation, dazu kommt eine freundliche Börse.
Wie hoch ist der Umsatz?
Rund 1,78 Millionen Euro bei Xetra.
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