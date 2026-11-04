Brent-Ölpreis: Niedriges Kursniveau behauptet - Chartanalyse

Nach dem deutlichen Rückgang könnte Brent jederzeit eine Gegenbewegung einleiten. Gelinge der Ausbruch über den steilen Intraday-Abwärtstrend, sei Spielraum bis an den gebrochenen Aufwärtstrend bei derzeit rund 113,00 USD gegeben. Erst darüber würde sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen. Solange dieser Ausbruch ausbleibe, müsste eine Fortsetzung der Konsolidierung einkalkuliert werden. Unterhalb des EMA50 bei rund 105,87 USD könnte sich der Rückgang bis 101,08 USD ausweiten.