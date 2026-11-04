Rückblick: Nach dem dynamischen Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends konnte sich Brent am Dienstag im Bereich des EMA50 stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Niedriges Kursniveau behauptet - Chartanalyse
Gegenbewegung nach deutlichem Rückgang möglich, aber...
Die Notierungen hätten das niedrigere Kursniveau behauptet, ohne eine stärkere Gegenbewegung einzuleiten. Der steile Intraday-Abwärtstrend sei dabei zunächst maßgeblich geblieben.
Ausblick
Nach dem deutlichen Rückgang könnte Brent jederzeit eine Gegenbewegung einleiten. Gelinge der Ausbruch über den steilen Intraday-Abwärtstrend, sei Spielraum bis an den gebrochenen Aufwärtstrend bei derzeit rund 113,00 USD gegeben. Erst darüber würde sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen. Solange dieser Ausbruch ausbleibe, müsste eine Fortsetzung der Konsolidierung einkalkuliert werden. Unterhalb des EMA50 bei rund 105,87 USD könnte sich der Rückgang bis 101,08 USD ausweiten.
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