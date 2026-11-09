Brent-Ölpreis: Kurzfristiger Abwärtstrend intakt - Chartanalyse

Weitere Abgaben bis zur Unterstützung bei 97,80 USD wären kurzfristig möglich. Hier biete sich für die Bullen nochmals die Chance einer Gegenbewegung. Würden die Tiefs der Vortage jedoch unterschritten, könnte sich der Rückgang bis 94,37 USD ausweiten. Auf der Oberseite stelle die Marke bei 104,11 USD eine wichtige Hürde dar. Erst darüber wäre eine größere Erholung in Richtung 110,00 USD möglich.