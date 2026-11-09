Rückblick: Zum Ende der vergangenen Woche konnte Brent die vorherige Erholung nicht fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Kurzfristiger Abwärtstrend intakt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten unterhalb des EMA50 auf Tagesbasis wieder nach unten abgedreht und die Korrektur fortgesetzt. Damit sei der kurzfristige Abwärtstrend intakt geblieben.
Ausblick
Weitere Abgaben bis zur Unterstützung bei 97,80 USD wären kurzfristig möglich. Hier biete sich für die Bullen nochmals die Chance einer Gegenbewegung. Würden die Tiefs der Vortage jedoch unterschritten, könnte sich der Rückgang bis 94,37 USD ausweiten. Auf der Oberseite stelle die Marke bei 104,11 USD eine wichtige Hürde dar. Erst darüber wäre eine größere Erholung in Richtung 110,00 USD möglich.
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