Brent-Ölpreis: Ausdehnung der Erholung - Chartanalyse

Die Erholung könnte sich zunächst bis in den Bereich von 104,00 USD und anschließend bis 107,39 USD ausdehnen. Kurzfristig wäre jedoch auch ein Pullback bis rund 100,00 USD möglich. Eine nachhaltige Bodenbildung lasse sich aus der bisherigen Gegenbewegung noch nicht ableiten. Daher müssten jederzeit erneute Abgaben in Richtung 97,80 USD und darunter bis 94,37 USD einkalkuliert werden.