Rückblick: Am Donnerstag konnte sich Brent ausgehend von der Unterstützung bei 97,80 USD deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Ausdehnung der Erholung - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten sich im Handelsverlauf weiter nach oben abgesetzt und dabei auch den steilen Intraday-Abwärtstrend der Vortage überwunden. Zuletzt habe die Gegenbewegung den Bereich um 103,00 USD erreicht.
Ausblick
Die Erholung könnte sich zunächst bis in den Bereich von 104,00 USD und anschließend bis 107,39 USD ausdehnen. Kurzfristig wäre jedoch auch ein Pullback bis rund 100,00 USD möglich. Eine nachhaltige Bodenbildung lasse sich aus der bisherigen Gegenbewegung noch nicht ableiten. Daher müssten jederzeit erneute Abgaben in Richtung 97,80 USD und darunter bis 94,37 USD einkalkuliert werden.
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