Brenntag Aktie: Schwächer als die Konkurrenz? J.P. Morgan sieht Enttäuschungspotenzial

An der Börse entscheidet häufig nicht allein die absolute Höhe eines Unternehmensergebnisses über die Kursreaktion. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, ob die veröffentlichten Zahlen die Erwartungen erfüllen oder übertreffen. Genau an diesem Punkt setzt die kritische Aktienanalyse von J.P. Morgan an. Chetan Udeshi geht davon aus, dass Brenntag mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal die Anleger nicht überzeugen dürfte.