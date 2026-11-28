Erst die Aufspaltung, dann der Stopp, jetzt die Rolle rückwärts: Brenntag sortiert sich zum dritten Mal in wenigen Jahren neu. Der weltgrößte Chemikalienhändler will wieder eine zentrale Plattform sein und verspricht dafür rund 450 Millionen Euro zusätzliches Ergebnis. Die Brenntag Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 56,62 Euro, ein Plus von 0,11 Prozent – und damit unter dem Niveau vor Zahlen und Kapitalmarkttag.