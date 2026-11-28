Erst die Aufspaltung, dann der Stopp, jetzt die Rolle rückwärts: Brenntag sortiert sich zum dritten Mal in wenigen Jahren neu. Der weltgrößte Chemikalienhändler will wieder eine zentrale Plattform sein und verspricht dafür rund 450 Millionen Euro zusätzliches Ergebnis. Die Brenntag Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 56,62 Euro, ein Plus von 0,11 Prozent – und damit unter dem Niveau vor Zahlen und Kapitalmarkttag.
Brenntag Aktie: 450 Millionen Euro mehr Ergebnis versprochen – warum die Börse dem neuen Plan noch nicht traut
Brenntag hat eine neue Strategie vorgelegt: zurück zur zentralen Plattform, mehr Effizienz, höhere Rendite. Die Aktie reagierte mit Abschlägen. Was der Plan taugt und woran er gemessen wird.
Brenntag SE · ISIN: DE000A1DAHH0 · WKN: A1DAHH · Handelssymbol: BNR · US-Handelssymbol: BNTGY
Die Strategie
Zurück zur einen Plattform, mit doppelter Rendite
Vorstandschef Jens Birgersson hatte kurz nach seinem Amtsantritt die geplante Aufspaltung in zwei rechtlich selbstständige Einheiten gestoppt. Auf dem Kapitalmarkttag am 12. November ging er einen Schritt weiter und verordnete die Rückkehr zur zentralen Distributionsplattform. Effizienterer Einkauf, ein optimiertes Standortnetz und Einsparungen sollen das EBITDA um rund 450 Millionen Euro verbessern.
Die Mittelfristziele: eine operative EBITDA-Marge von rund zehn Prozent und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von mehr als zwölf Prozent. Finanzchef Thomas Reisten nannte für 2025 einen Wert von 6,3 Prozent – die Rendite soll sich also annähernd verdoppeln. Für Übernahmen sind über fünf Jahre insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, die Verschuldung soll beim 2,0- bis 2,5-Fachen des operativen EBITDA liegen.
Die Ziele sind klarer als alles, was Brenntag in den vergangenen Jahren vorgelegt hat. Der Markt will nach zwei Strategiewechseln aber erst Ergebnisse sehen, bevor er dafür bezahlt.
Die Zahlen
Gutes Quartal, schwache Reaktion
Operativ lief es zuletzt besser. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 4,26 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 12,7 Prozent. Höhere Verkaufspreise und das Sparprogramm glichen gestiegene Beschaffungs- und Logistikkosten aus. Die Prognose für das operative EBITDA von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro bestätigte Brenntag und erwartet nun ein Ergebnis am oberen Ende.
Trotzdem verlor die Aktie am Tag der Zahlen zeitweise fast fünf Prozent und am Tag der Strategievorstellung weitere rund zwei Prozent. Kritiker bemängelten, die mittelfristigen Ziele seien wenig ehrgeizig und die Aktionäre würden auf Diät gesetzt. Seit Jahresbeginn lag das Papier Mitte November dennoch fast ein Fünftel im Plus.
Häufige Fragen zur Brenntag Aktie
Wo steht die Brenntag Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 56,62 Euro (plus 0,11 Prozent).
Was sind die neuen Mittelfristziele?
Eine EBITDA-Marge von rund zehn Prozent und eine Kapitalrendite von mehr als zwölf Prozent.
Was erwartet Brenntag für 2026?
Ein operatives EBITDA am oberen Ende der Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
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