Was ändert sich mit der neuen Strategie?

Brenntag ersetzt die zwei produktbezogenen Divisionen durch eine kundenorientierte Plattform mit einem Ansprechpartner je Kunde.

Welches Ergebnispotenzial sieht Brenntag?

Maßnahmen in Einkauf, Netzwerk und Kosten sollen das EBITDA strukturell um rund 450 Millionen Euro verbessern.

Was erwartet Brenntag für 2026?

Ein operatives EBITDA am oberen Ende der Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.