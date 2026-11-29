Die Brenntag Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 56,62 Euro geschlossen, ein Plus von 0,11 Prozent. Am Donnerstag lag der Schluss bei 56,56 Euro. Damit notiert die Brenntag Aktie weiter unter dem Niveau vor den Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag Mitte November.
Brenntag Aktie: Goldman senkt auf 75 Euro, bleibt aber bei Buy – der Umbau muss überzeugen
Die Brenntag Aktie schließt am Freitag bei 56,62 Euro. Goldman Sachs hat den Zielwert auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung Buy bestätigt. Der Chemiehändler verspricht mit seinem Umbau rund 450 Millionen Euro zusätzliches Ergebnis.
Brenntag SE · ISIN: DE000A1DAHH0 · WKN: A1DAHH · Handelssymbol: BNR (Xetra)
Die Analysten
Goldman sieht große Unsicherheit
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat den Zielwert für Brenntag auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ beibehalten. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb die Analystin am Donnerstag. Barclays führt die Aktie seit dem 23. November mit „Underweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Brenntag aus Essen ist der weltgrößte Händler für Chemikalien. Auf dem Kapitalmarkttag am 12. November stellte der Konzern den Plan vor, wieder als zentrale Plattform aufzutreten. Das soll rund 450 Millionen Euro zusätzliches Ergebnis bringen.
Die Brenntag Aktie spaltet die Analysten. Der neue Plan klingt gut, doch der Markt will erst Ergebnisse sehen.
Häufige Fragen zur Brenntag Aktie
Wo hat die Brenntag Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 56,62 Euro, 0,11 Prozent im Plus.
Was sagt Goldman Sachs?
Zielwert 75 Euro, Einstufung „Buy“.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A1DAHH0, WKN A1DAHH, Handelssymbol BNR.
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