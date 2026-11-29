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Brenntag Aktie: Goldman senkt auf 75 Euro, bleibt aber bei Buy – der Umbau muss überzeugen

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 11:11 2 Min.

Die Brenntag Aktie schließt am Freitag bei 56,62 Euro. Goldman Sachs hat den Zielwert auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung Buy bestätigt. Der Chemiehändler verspricht mit seinem Umbau rund 450 Millionen Euro zusätzliches Ergebnis.

Die Brenntag Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 56,62 Euro geschlossen, ein Plus von 0,11 Prozent. Am Donnerstag lag der Schluss bei 56,56 Euro. Damit notiert die Brenntag Aktie weiter unter dem Niveau vor den Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag Mitte November. Brenntag SE · ISIN: DE000A1DAHH0 · WKN: A1DAHH · Handelssymbol: BNR (Xetra) Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 56,62 € Zielwert von Goldman Sachs 75 € angestrebtes zusätzliches Ergebnis durch den Umbau rund 450 Mio. € Quelle : finanzen.net (Xetra), dpa-AFX, Brenntag, Stand 27.11.2026 Die Analysten Goldman sieht große Unsicherheit Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat den Zielwert für Brenntag auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ beibehalten. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb die Analystin am Donnerstag. Barclays führt die Aktie seit dem 23. November mit „Underweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Brenntag aus Essen ist der weltgrößte Händler für Chemikalien. Auf dem Kapitalmarkttag am 12. November stellte der Konzern den Plan vor, wieder als zentrale Plattform aufzutreten. Das soll rund 450 Millionen Euro zusätzliches Ergebnis bringen. Was für Brenntag spricht Eine bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs und ein Umbau, der zusätzliches Ergebnis bringen soll. Was dagegen spricht Hohe Unsicherheit bei Preisen und Mengen 2027, eine „Underweight“-Einstufung von Barclays und ein Kurs unter dem Niveau vor dem Kapitalmarkttag. Häufige Fragen zur Brenntag Aktie Wo hat die Brenntag Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 56,62 Euro, 0,11 Prozent im Plus. Was sagt Goldman Sachs?

Zielwert 75 Euro, Einstufung „Buy“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000A1DAHH0, WKN A1DAHH, Handelssymbol BNR. Fazit: Der Plan braucht Belege Die Brenntag Aktie tritt auf der Stelle. Die Analysten sind uneins. Den Ausschlag geben die nächsten Zahlen.

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