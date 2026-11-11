Brenntag Aktie: Ist die Talsohle erreicht?

Die Brenntag-Aktie steht im November 2026 vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Einerseits überzeugt der Chemikalienhändler mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Umsatz stieg im dritten Quartal währungsbereinigt um 12,7 Prozent auf rund 4,3 Milliarden Euro, während das operative EBITDA um 14,5 Prozent auf 385 Millionen Euro zulegte. Gleichzeitig erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr ein operatives EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Andererseits belasten steigende Beschaffungs- und Logistikkosten, eine niedrigere Rohertragsmarge und der schwächere freie Cashflow die Perspektiven. Besonders wichtig ist, dass der außergewöhnliche Rückenwind des zweiten Quartals inzwischen nachgelassen hat. MPCM-Analyst Christian Cohrs sieht deshalb keinen Grund für eine optimistischere Bewertung. In seiner Aktienanalyse vom 11. November 2026 bestätigt Christian Cohrs das unveränderte Kursziel 59 Euro und das Rating "hold". Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 59,42 Euro und einem Tagesverlust von 4 Prozent ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 0,7 Prozent. Für Anleger bleibt der Kapitalmarkttag am 12. November entscheidend. Dort muss Brenntag zeigen, wie das Unternehmen seine langfristige Profitabilität verbessern und zusätzlichen Unternehmenswert schaffen will. Die aktuelle MPCM-Aktienanalyse verdeutlicht: Christian Cohrs sieht zunächst eine ausgewogene Chancen-Risiken-Situation. Das Rating "hold" und das Kursziel 59 Euro bleiben bestehen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.