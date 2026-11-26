Der Chemikalienhändler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist nach einem soliden dritten Quartal etwas optimistischer geworden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.
Brenntag Aktie: Verkaufssignal trotz starker Zahlen
DZ BANK warnt vor Margen- und Cashflow-Risiken
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Das Management erwarte nun, das obere Ende der zuletzt angehobenen EBITDA-Prognose von 1,35 bis 1,45 Mrd. Euro zu erreichen. Zwischen Juli und September habe das Unternehmen das operative EBITDA um 16,5 Prozent auf 385 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz habe um 14,7 Prozent auf knapp 4,3 Mrd. Euro zugelegt. Rückenwind sei dabei sowohl von höheren Preisen als auch vom laufenden Sparkurs gekommen.
Die Börse habe dennoch zurückhaltend reagiert, Analysten ebenfalls. So habe DZ-Bank-Experte Peter Spengler die Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“ herabgestuft und sein Kursziel von 61 auf 55 Euro gesenkt. Als Belastungsfaktoren habe er die geringe Visibilität bei der Nachfrage, hohe Beschaffungskosten sowie die weiterhin hohe Kapitalbindung genannt. Aus seiner Sicht würden die Risiken für Margen und Cashflow derzeit die operativen Fortschritte des Konzerns überwiegen. (Ausgabe 47/2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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