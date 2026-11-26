Die Börse habe dennoch zurückhaltend reagiert, Analysten ebenfalls. So habe DZ-Bank-Experte Peter Spengler die Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“ herabgestuft und sein Kursziel von 61 auf 55 Euro gesenkt. Als Belastungsfaktoren habe er die geringe Visibilität bei der Nachfrage, hohe Beschaffungskosten sowie die weiterhin hohe Kapitalbindung genannt. Aus seiner Sicht würden die Risiken für Margen und Cashflow derzeit die operativen Fortschritte des Konzerns überwiegen. (Ausgabe 47/2026)