Brenntag Aktie: 14,5 Prozent EBITDA-Wachstum, trotzdem Kursrutsch - Anleger schlagen Alarm!

Die Brenntag-Aktie bietet derzeit eine ungewöhnliche Mischung aus positiven Geschäftszahlen und negativer Kursreaktion. Der Umsatz steigt im dritten Quartal um 12,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA verbessert sich um 14,5 Prozent auf 385 Millionen Euro und das Management erwartet für das Gesamtjahr ein Ergebnis am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne. Trotzdem verliert die Aktie 2,61 Prozent und notiert bei 58,04 Euro. Belastungsfaktoren wie die rückläufige Bruttomarge und der schwächere Free Cashflow zeigen, dass trotz der operativen Fortschritte nicht alle Herausforderungen überwunden sind. Gleichzeitig sorgt die Reduzierung der Short-Position von Marshall Wace auf 0,49 Prozent für Aufmerksamkeit, während BlackRock Advisors mit zuletzt gemeldeten 0,50 Prozent weiterhin auf der Short-Seite positioniert ist. Für Anleger könnte sich damit eine spannende Ausgangslage ergeben: Sollte Brenntag seine Ergebnisdynamik fortsetzen und die Cashflow-Entwicklung verbessern, könnte die Aktie von einer Neubewertung profitieren. Bleiben Margen und Liquiditätsgenerierung dagegen hinter den Erwartungen zurück, dürfte der Verkaufsdruck anhalten. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wie stark Brenntag wächst, sondern wie nachhaltig dieses Wachstum tatsächlich ist.