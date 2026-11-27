Wie stark stieg der Gewinn?

Das operative EBITDA wuchs im dritten Quartal um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro.

Was sagt die DZ Bank?

Verkaufen mit einem Kursziel von 55 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Was erwartet Brenntag für das Jahr?

Ein operatives EBITDA am oberen Ende von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Brenntag Aktie?

ISIN DE000A1DAHH0, WKN A1DAHH, Handelssymbol BNR, US-Handelssymbol BNTGY.