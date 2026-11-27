Die Brenntag Aktie gehörte am Donnerstag zu den Gewinnern im DAX. Sie stieg um 2,0 Prozent auf 56,56 Euro. Die Zahlen des Chemiehändlers überzeugen, die Analysten bleiben dennoch skeptisch.
Brenntag Aktie: Gewinn springt um 16 Prozent – doch DZ Bank rät jetzt zum Verkauf. Wer hat recht?
Starkes drittes Quartal, Prognose am oberen Ende, Kurs plus 2 Prozent: Die Brenntag Aktie zieht an. Gleichzeitig stuft die DZ Bank auf Verkaufen ab, und nur wenige Analysten raten zum Kauf. Die große Analyse des Chemiehändlers.
Die Stammdaten: Die Brenntag Aktie trägt die ISIN DE000A1DAHH0 und die WKN A1DAHH. In Deutschland lautet das Handelssymbol BNR, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BNTGY gehandelt.
Die Zahlen
Stärker als erwartet
Im dritten Quartal stieg das operative EBITDA um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro, der Umsatz um 14,7 Prozent auf rund 4,3 Milliarden Euro. Brenntag erwartet für das Gesamtjahr ein operatives EBITDA am oberen Ende der Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Für die Brenntag Aktie ist das ein klares operatives Plus.
Brenntag liefert, aber der Markt fragt, wie lange. Die Skepsis gilt weniger dem Quartal als dem Zyklus.
Die Skeptiker
DZ Bank zieht die Reißleine
DZ-Bank-Analyst Peter Spengler stufte die Aktie von Halten auf Verkaufen ab und senkte das Kursziel von 61 auf 55 Euro. Nach den Recherchen raten nur 2 von 15 Analysten zum Kauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Damit liegt der Kurs der Brenntag Aktie bereits über dem Ziel der DZ Bank.
Häufige Fragen zur Brenntag Aktie
Wie stark stieg der Gewinn?
Das operative EBITDA wuchs im dritten Quartal um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro.
Was sagt die DZ Bank?
Verkaufen mit einem Kursziel von 55 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Was erwartet Brenntag für das Jahr?
Ein operatives EBITDA am oberen Ende von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Brenntag Aktie?
ISIN DE000A1DAHH0, WKN A1DAHH, Handelssymbol BNR, US-Handelssymbol BNTGY.
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