Die Born-Korea-Aktie (ISIN: KR7475560009, KRX-Kürzel: 475560) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Gastronomiekonzerns schloss in Seoul bei 14.660 Won, ein Plus von 15,16 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 12.730 Won. Im frühen Handel hatte der Gewinn mehr als 18 Prozent betragen.
Born-Korea-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 15,16 Prozent – Thailands CP-Gruppe verkauft jetzt koreanisches Grillfleisch
Die Born-Korea-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Gastronomiekonzern steigt um 15,16 Prozent auf 14.660 Won. Auslöser ist der Verkaufsstart von mariniertem Fleisch mit eigener Soße bei der thailändischen CP-Gruppe.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Born Korea heute anspringt
Der Auslöser kam am Donnerstag nach Börsenschluss: Born Korea teilte mit, dass der Konzern mit der thailändischen CP-Gruppe zusammenarbeitet. Seit dem 20. November verkauft die Handelstochter CP Extra in ihrem neuen Mitglieder-Großmarkt Extra Club in Bangkok vier Sorten mariniertes Fleisch, die mit der eigenen Soßenmarke TBK zubereitet werden. Für Born Korea ist das ein Schritt in den Vertrieb fertiger koreanischer Gerichte im Ausland. Rückenwind kam vom Gesamtmarkt: Der KOSPI Composite Index gewann 4,34 Prozent auf 4.915,68 Punkte.
Häufige Fragen zur Born-Korea-Aktie
Warum ist die Born-Korea-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Born-Korea-Aktie stieg um 15,16 Prozent auf 14.660 Won, weil die thailändische CP-Gruppe Fleischprodukte mit der Soßenmarke TBK in ihr Sortiment aufgenommen hat.
Wie lautet die ISIN der Born-Korea-Aktie?
Die ISIN lautet KR7475560009, das Kürzel an der Korea Exchange 475560.
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