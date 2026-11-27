Warum ist die Born-Korea-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Born-Korea-Aktie stieg um 15,16 Prozent auf 14.660 Won, weil die thailändische CP-Gruppe Fleischprodukte mit der Soßenmarke TBK in ihr Sortiment aufgenommen hat.

Wie lautet die ISIN der Born-Korea-Aktie?

Die ISIN lautet KR7475560009, das Kürzel an der Korea Exchange 475560.