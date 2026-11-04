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Booking Holdings Quartalszahlen: Das beste Quartal des Jahres, eine Milliarden-Belastung – und ein Ausblick, der die Reisebranche aufschreckt

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 08:57 13 Min.

Drei Geschichten in einem Quartalsbericht – und jede würde für sich allein eine Schlagzeile tragen. Die erste: Booking Holdings, die Muttergesellschaft von Booking.com, Priceline, Agoda und Kayak, hat das stärkste Quartal des Jahres hingelegt. Mehr Übernachtungen, mehr Buchungen, mehr Gewinn als erwartet. Die zweite: Ein Verfahren der US-Verbraucherschutzbehörde FTC kostet den Konzern eine Milliarde Dollar – und hat den ausgewiesenen Umsatz ins Minus gedrückt. Die dritte, und für die Börse wichtigste: Für das Weihnachtsquartal stellt Booking nur noch 1 bis 3 Prozent Wachstum bei den Übernachtungen in Aussicht. Die Booking Holdings Quartalszahlen sind damit ein Lehrstück über eine Reisebranche zwischen Rekordnachfrage und wachsender Unsicherheit.

Bild: ki-generiert mit grok

Booking Holdings Quartalszahlen: Das beste Quartal des Jahres, eine Milliarden-Belastung – und ein Ausblick, der die Reisebranche aufschreckt Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 4. November 2026 · Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, US-Symbol: BKNG) Booking Holdings Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick: Übernachtungen: 345 Mio. (+7 %), erwartet rund 339 Mio. Buchungsvolumen: 54,5 Mrd. US-Dollar (+10 %), erwartet rund 52,7 Mrd. US-Dollar Bereinigter Umsatz: 9,79 Mrd. US-Dollar (+9 %), erwartet rund 9,55 Mrd. US-Dollar Ausgewiesener Umsatz: 8,89 Mrd. US-Dollar (−1 %) nach 900 Mio. US-Dollar FTC-Belastung Bereinigter Gewinn je Aktie: 4,66 US-Dollar (+17 %), erwartet rund 4,49 US-Dollar Prognose Q4: Übernachtungen +1 bis +3 %, Buchungsvolumen +2 bis +4 %, bereinigter Umsatz 0 bis +2 % Booking Holdings Quartalszahlen im Check: Ist gegen Erwartung Operativ haben die Booking Holdings Zahlen die Erwartungen auf breiter Front übertroffen. Bei Übernachtungen, Buchungsvolumen, bereinigtem Umsatz und bereinigtem EBITDA lag der Konzern über dem oberen Ende seiner eigenen Prognose. Beim bereinigten Gewinn je Aktie war es laut MarketBeat bereits der achte Beat in Folge. Übernachtungen: 345 Mio. – erwartet rund 338,6 Mio. (+1,9 Prozent), Vorjahr 323 Mio. Übertroffen. Buchungsvolumen (Gross Bookings): 54,5 Mrd. US-Dollar – erwartet rund 52,7 Mrd. US-Dollar (+3,4 Prozent), Vorjahr 49,7 Mrd. US-Dollar. Übertroffen. Bereinigter Umsatz: 9,79 Mrd. US-Dollar – erwartet rund 9,55 Mrd. US-Dollar (+2,5 Prozent), Wachstum 9 Prozent. Übertroffen. Ausgewiesener Umsatz: 8,89 Mrd. US-Dollar – Vorjahr 9,01 Mrd. US-Dollar (−1 Prozent). Durch FTC-Sondereffekt unter den Schätzungen. Bereinigter Gewinn je Aktie: 4,66 US-Dollar – erwartet rund 4,49 US-Dollar (+3,8 Prozent), Vorjahr 3,98 US-Dollar. Übertroffen. GAAP-Gewinn je Aktie: 3,61 US-Dollar – Vorjahr 3,38 US-Dollar (+7 Prozent). Bereinigtes EBITDA: rund 4,6 Mrd. US-Dollar (+9 Prozent), Marge 47,0 Prozent. Über der eigenen Prognose. Flugtickets: 21 Mio. – erwartet rund 17,9 Mio. (+17 Prozent). Deutlich übertroffen. Prognose Q4 Buchungsvolumen (währungsbereinigt): +4 bis +6 Prozent – erwartet rund +7,1 Prozent. Verfehlt. Prognose Q4 bereinigter Umsatz (währungsbereinigt): +2 bis +4 Prozent – erwartet rund +7 Prozent. Deutlich verfehlt. Quelle: Booking Holdings Inc. (Mitteilung vom 3. November 2026); Erwartungen: MarketBeat, Zacks, Citi, Reuters. Abweichungen: eigene Berechnung. Geschichte 1: Das stärkste Quartal des Jahres Wer nur auf die operativen Booking Holdings Zahlen schaut, sieht einen Konzern in Bestform. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen wuchs um 7 Prozent auf 345 Millionen – nach 6 Prozent im ersten und 5 Prozent im zweiten Quartal. Es ist das stärkste Wachstum des Jahres. Finanzchef Ewout Steenbergen führte die Beschleunigung vor allem auf eine Erholung bei internationalen Reisen von Kunden aus Europa und Asien zurück. Inlandsreisen wuchsen weltweit im hohen einstelligen Prozentbereich, internationale Reisen im mittleren einstelligen Bereich. Das Buchungsvolumen, also der Gesamtwert aller über die Plattformen gebuchten Reisen, stieg um 10 Prozent auf 54,5 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um rund 11 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Fluggeschäft: Mit 21 Millionen verkauften Tickets lag Booking rund 17 Prozent über den Erwartungen. Ferienwohnungen und andere alternative Unterkünfte machen inzwischen rund 37 Prozent der Übernachtungen bei Booking.com aus, ihr Wachstum beschleunigte sich von 4 auf 7 Prozent – ein Feld, auf dem Booking direkt mit Airbnb konkurriert. Auch die Profitabilität überzeugt. Das bereinigte EBITDA stieg um 9 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Dollar, die Marge lag bei 47 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte sogar um 17 Prozent auf 4,66 Dollar, unterstützt durch massive Aktienrückkäufe. Allein im dritten Quartal kaufte Booking eigene Aktien für 2,1 Milliarden Dollar zurück, in den ersten neun Monaten für 9,5 Milliarden Dollar. Für weitere Rückkäufe stehen noch 12,4 Milliarden Dollar bereit. Geschichte 2: Die Milliarden-Belastung durch die FTC Dass der ausgewiesene Umsatz trotz all dieser Rekorde um 1 Prozent auf 8,89 Milliarden Dollar sank, hat einen einzigen Grund. Booking Holdings hat im dritten Quartal den Umsatz um 900 Millionen Dollar reduziert und zusätzlich einen Verlust von 100 Millionen Dollar zurückgestellt. Hintergrund ist ein Verfahren der US-Verbraucherschutzbehörde FTC gegen die Konzerntochter Priceline. Wie Booking bereits im zweiten Quartal offengelegt hatte, wollen die FTC-Mitarbeiter eine Klage gegen Priceline und einen Geschäftspartner empfehlen – wegen unfairer oder irreführender Praktiken bei Offenlegung, Gebühren, Kundenservice und Abrechnung. Nach Berichten von Reuters handelt es sich bei dem Partner um Guest Reservations, einen Anbieter, dessen Werbeanzeigen wie die Websites der Hotels selbst wirkten. Priceline lieferte diesem Partner Hotelkontingente über sein Geschäftskundensegment. Eine Einigung mit der FTC gibt es noch nicht. Booking selbst warnt, dass ein Vergleich voraussichtlich Zahlungen an die Behörde und Entschädigungen für Verbraucher umfassen würde – und dass die FTC Forderungen von mehr als einer Milliarde Dollar stellen könnte. Die Milliarde in diesem Quartal ist also Bookings eigene Schätzung für die Bilanz, kein abschließender Betrag. In den bereinigten Kennzahlen ist die Belastung herausgerechnet. Im ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 3,61 Dollar steckt sie dagegen voll drin. Auch der Cashflow wurde in Mitleidenschaft gezogen: Der operative Cashflow fiel um 21 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar, der freie Cashflow um 22 Prozent. Geschichte 3: Der Ausblick, der die Reisebranche aufschreckt Den eigentlichen Schatten über die Booking Holdings Quartalszahlen wirft aber der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern nur noch 1 bis 3 Prozent mehr Übernachtungen – nach 7 Prozent im dritten Quartal. Das Buchungsvolumen soll um 2 bis 4 Prozent wachsen, währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent. Der bereinigte Umsatz soll nur um 0 bis 2 Prozent zulegen, währungsbereinigt um 2 bis 4 Prozent, und das bereinigte EBITDA etwa auf Vorjahresniveau stagnieren. Laut Citi lagen die Erwartungen beim währungsbereinigten Buchungsvolumen bei rund 7,1 Prozent und beim Umsatz bei rund 7 Prozent. Bei den Übernachtungen hatte der Konsens vor wenigen Tagen sogar noch rund 6 Prozent unterstellt. Die Begründung des Managements: Das vierte Quartal hat die schwierigste Vergleichsbasis des Jahres, und die Unsicherheit über die Auswirkungen jüngster Ereignisse auf die Reisenachfrage ist hoch. Gegen Ende des dritten Quartals und im Oktober habe sich die internationale Reisenachfrage abgeschwächt. Als Belastungsfaktoren nennen Beobachter den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten, höhere Flugpreise und Unruhen in europäischen Städten. Der Nahe Osten trifft Booking stärker als die Konkurrenz, weil der Konzern einen deutlich höheren Anteil an internationalen Fernreisen hat. Hinzu kommt ein negativer Währungseffekt von rund 2 Prozentpunkten. Für das Gesamtjahr 2026 hält Booking an seiner Prognose fest: Buchungsvolumen, bereinigter Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich. Das langfristige Ziel von mindestens 8 Prozent Wachstum bei Buchungen und Umsatz und mindestens 15 Prozent beim Gewinn je Aktie bekräftigte das Management ebenfalls. Das große Bild: Künstliche Intelligenz als Chance und Bedrohung Jenseits der Quartalsdetails steht Booking vor einer Grundsatzfrage, die die gesamte Online-Reisebranche umtreibt: Was passiert, wenn KI-Assistenten wie ChatGPT oder Gemini Reisen planen und buchen? Werden Plattformen wie Booking.com zum unverzichtbaren Lieferanten im Hintergrund – oder verlieren sie den direkten Kundenkontakt, der ihr Geschäftsmodell trägt? Die Booking Holdings Zahlen liefern erste Hinweise. Die Zahl der täglichen Nutzer der KI-gestützten Reisesuche bei Booking.com hat sich gegenüber dem Vorquartal verzehnfacht. Kunden, die die KI-Assistenten bei Priceline und Agoda nutzen, buchen etwa doppelt so häufig wie andere Besucher. Gleichzeitig machen Vermittlungen über große Sprachmodelle bislang deutlich weniger als ein Prozent der Übernachtungen bei Booking.com aus, auch wenn sie in den vergangenen Wochen spürbar zugenommen haben. Der Anteil der Buchungen über die eigene App stieg auf einen Wert im hohen 50-Prozent-Bereich – ein wichtiger Schutzwall, denn wer direkt in der App bucht, ist für Vermittler wie Google oder KI-Assistenten schwerer erreichbar. Ein zweiter struktureller Trend: Booking wickelt immer mehr Zahlungen selbst ab. Der Anteil des sogenannten Merchant-Geschäfts, bei dem Booking die Zahlung des Kunden direkt entgegennimmt, stieg um 3 Prozentpunkte auf rund 75 Prozent des Buchungsvolumens. Das bringt zusätzliche Erträge aus der Zahlungsabwicklung und stärkt die Kundenbeziehung. Die Ertragsquote auf das Buchungsvolumen sank allerdings um rund 0,15 Prozentpunkte, vor allem wegen des höheren Anteils von Flugbuchungen, die weniger Marge abwerfen als Hotelbuchungen. Die Börsenreaktion: Ein ohnehin angeschlagener Wert Die Booking-Aktie reagierte nachbörslich mit Abschlägen von zeitweise rund 2 bis 2,5 Prozent auf die Booking Holdings Quartalszahlen, und das, obwohl die operativen Kennzahlen deutlich über den Erwartungen lagen. Der Rücksetzer trifft eine Aktie, die ohnehin schwer angeschlagen ist: Seit Jahresbeginn hat sie laut Marktberichten rund 30 Prozent verloren. Der Konflikt im Nahen Osten hatte bereits im Frühjahr eine Welle von Kurszielsenkungen ausgelöst, und Booking musste seine Jahresprognose im ersten Halbjahr reduzieren. Zum Vergleich: Im April hatte Booking seine Aktien im Verhältnis 25 zu 1 gesplittet, weshalb die Aktie heute bei rund 150 Dollar notiert statt bei mehreren tausend Dollar. Die Bewertung ist damit so niedrig wie selten. Gemessen an den Gewinnerwartungen der Analysten für 2026 von rund 10,50 Dollar je Aktie wird Booking nur noch mit dem etwa 14- bis 15-Fachen des Gewinns gehandelt, auf Basis der Schätzungen für 2027 mit rund dem 12-Fachen. Für einen Konzern mit einer EBITDA-Marge von 47 Prozent und einem Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich ist das ein bemerkenswert niedriges Niveau. Was Analysten zu den Booking Holdings Zahlen sagen Die Wall Street bleibt trotz der Kursschwäche mehrheitlich optimistisch. Laut StockAnalysis stufen 37 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Buy" ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 232 Dollar – rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Citi bestätigte nach den Zahlen seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 236 Dollar. Die Analysten bezeichneten den Ausblick zwar als Schwachpunkt des Berichts, verwiesen aber auf robuste Buchungstrends und die starke Entwicklung im dritten Quartal. Vor den Zahlen hatten mehrere Häuser ihre Kursziele bereits gesenkt: Bank of America auf 232 Dollar (Buy), Melius Research auf 225 Dollar (Buy), Truist auf 216 Dollar (Buy), Wells Fargo auf 190 Dollar (Equal Weight) und Cantor Fitzgerald auf 170 Dollar (Neutral). Wells Fargo hatte ausdrücklich ein Risiko für die Q4-Prognose gegenüber dem Konsens gesehen und den anhaltenden Nahost-Konflikt als Belastung für Fernreisen genannt – eine Einschätzung, die sich nun bestätigt hat. BTIG hatte vorab sogar vor einer Prognose von nur 2 bis 4 Prozent bei den Übernachtungen gewarnt, die auch die Erwartungen für 2027 belasten könnte. Am oberen Ende liegen Rosenblatt mit 245 Dollar und BTIG mit 250 Dollar. Worauf Anleger nach den Booking Holdings Quartalszahlen achten sollten Die Reisenachfrage im Weihnachtsquartal: Booking hat in der Vergangenheit eher vorsichtig prognostiziert und dann übertroffen. Liegen die Übernachtungen am Ende über 3 Prozent, könnte sich die Stimmung schnell drehen. Der Nahe Osten: Ein Ende des Konflikts würde die internationalen Fernreisen und damit Bookings stärkstes Segment entlasten. Die FTC-Einigung: Erst ein Vergleich schafft Klarheit über die endgültigen Kosten. Fällt er teurer aus als die zurückgestellte Milliarde, drohen weitere Belastungen, auch ähnliche Verfahren an anderer Stelle sind möglich. Der Ausblick auf 2027: Im Februar wird Booking die Ziele für das kommende Jahr vorlegen. Entscheidend ist, ob der Konzern an seinem langfristigen Wachstumsziel von mindestens 8 Prozent festhält. Die KI-Strategie: Die Frage, ob KI-Assistenten Booking stärken oder schwächen, dürfte die Bewertung der gesamten Branche in den kommenden Jahren prägen. Booking Holdings auf einen Blick Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, US-Symbol: BKNG) Kurs nachbörslich 3. November 2026: rund 150 bis 154 US-Dollar (zeitweise rund −2 bis −2,5 Prozent) Seit Jahresbeginn: rund −30 Prozent Aktiensplit: 25 zu 1 (April 2026) Übernachtungen Q3 2026: 345 Mio. (+7 Prozent), Konsens rund 339 Mio. Buchungsvolumen Q3 2026: 54,5 Mrd. US-Dollar (+10 Prozent), Konsens rund 52,7 Mrd. US-Dollar Bereinigter Umsatz Q3 2026: 9,79 Mrd. US-Dollar (+9 Prozent), ausgewiesen 8,89 Mrd. US-Dollar (−1 Prozent) Bereinigter Gewinn je Aktie Q3 2026: 4,66 US-Dollar (+17 Prozent), Konsens rund 4,49 US-Dollar FTC-Belastung: 900 Mio. US-Dollar Umsatzminderung plus 100 Mio. US-Dollar Rückstellung Prognose Q4 2026: Übernachtungen +1 bis +3 Prozent, Buchungsvolumen +2 bis +4 Prozent, bereinigter Umsatz 0 bis +2 Prozent, bereinigtes EBITDA etwa stabil Prognose 2026: Buchungsvolumen, Umsatz und EBITDA hoch einstellig, bereinigtes EPS niedrig bis mittel zweistellig Durchschnittliches Analysten-Kursziel: rund 232 US-Dollar Marken: Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak, OpenTable CEO: Glenn Fogel, CFO: Ewout Steenbergen Häufige Fragen zu den Booking Holdings Quartalszahlen Wie sind die Booking Holdings Quartalszahlen für Q3 2026 ausgefallen? Die Übernachtungen stiegen um 7 Prozent auf 345 Millionen, das Buchungsvolumen um 10 Prozent auf 54,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Umsatz wuchs um 9 Prozent auf 9,79 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 4,66 US-Dollar. Warum ist der Umsatz von Booking Holdings gesunken? Der ausgewiesene Umsatz sank um 1 Prozent auf 8,89 Milliarden US-Dollar, weil Booking wegen eines FTC-Verfahrens gegen die Tochter Priceline 900 Millionen US-Dollar vom Umsatz abgezogen hat. Bereinigt stieg der Umsatz um 9 Prozent. Warum fällt die Booking-Aktie trotz starker Zahlen? Wegen des schwachen Ausblicks. Für das vierte Quartal erwartet Booking nur 1 bis 3 Prozent mehr Übernachtungen und ein stagnierendes bereinigtes EBITDA. Analysten hatten deutlich mehr erwartet. Welche Prognose gibt Booking Holdings für 2026? Buchungsvolumen, bereinigter Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich. Welche ISIN und welches US-Handelssymbol hat die Booking-Holdings-Aktie? ISIN US09857L1089, US-Handelssymbol BKNG an der Nasdaq. Fazit: Ein starker Konzern in einem unsicheren Reisemarkt Die Booking Holdings Quartalszahlen zeigen zwei Wahrheiten zugleich. Die eine: Booking ist operativ so stark wie nie. Mehr Übernachtungen, ein beschleunigtes Wachstum, eine Marge von 47 Prozent und ein Gewinnwachstum von 17 Prozent – kaum ein Konzern dieser Größe liefert solche Zahlen. Die andere: Die Reisebranche steht unter Druck. Der Nahe Osten, teure Flüge und eine abkühlende internationale Nachfrage lassen das Wachstum im vierten Quartal fast zum Stillstand kommen, und das FTC-Verfahren gegen Priceline ist ein Risiko, dessen Kosten noch nicht abschließend feststehen. Für Anleger ergibt sich daraus ein spannendes Bild. Nach einem Kursrückgang von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn ist die Aktie so günstig bewertet wie selten, und die Analysten sehen im Schnitt rund 50 Prozent Kurspotenzial. Doch der Markt wird erst wieder Vertrauen fassen, wenn sich die Reisenachfrage stabilisiert und das FTC-Kapitel geschlossen ist. Die Booking Holdings Zahlen zum vierten Quartal im Februar werden zeigen, ob die vorsichtige Prognose erneut zu vorsichtig war – oder ob die Reisebranche tatsächlich in eine Phase schwächeren Wachstums eintritt. Redaktion, aktiencheck.de

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