Die Booking Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 150,39 Dollar geschlossen, ein Plus von 0,60 Prozent. Am Mittwoch, 25. November, hatte sie bei 143,55 Dollar ihr 52-Wochen-Tief erreicht. Das Hoch vom 16. Dezember 2025 liegt bei 220,81 Dollar, rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Die Zahlen sind um den Aktiensplit im Verhältnis 25 zu 1 vom April 2026 bereinigt.
Booking Aktie: Jahrestief am Mittwoch, Zielwerte im Rückwärtsgang – die KI-Angst erreicht die Reisebranche
Die Booking Aktie hat am 25. November ihr 52-Wochen-Tief markiert und schließt die Woche bei 150,39 Dollar. Drei Analysehäuser haben ihre Zielwerte gesenkt. Der Konzern setzt auf neue Geschäfte.
Booking Holdings Inc. · ISIN: US09857L1089 · WKN: A2JEXP · Handelssymbol: PCE1 · US-Handelssymbol: BKNG
Die Sorge
Wenn der KI-Assistent die Reise bucht
Die Anleger treibt eine Frage um: Was passiert mit Buchungsplattformen, wenn KI-Assistenten Reisen selbst zusammenstellen? Yahoo Finance nennt neben dieser Konkurrenz ein langsameres Wachstum im Reisegeschäft als Belastung. Der Bericht zum dritten Quartal brachte einen Gewinn über den Erwartungen, aber einen Umsatz darunter und einen schwächeren Ausblick für das vierte Quartal.
Vorstandschef Glenn Fogel sieht das anders. Er bezeichnete künstliche Intelligenz Anfang November im Fernsehsender CNBC als großen Vorteil für sein Unternehmen. Booking investiert selbst in die Technik: Der neue Dienst Vayo soll ganze Reisen auf einmal buchen.
Booking hat die Daten, die Hotels und die Kunden. Ob das reicht, wenn die erste Anfrage an einen Chatbot geht, ist die Frage, die den Kurs drückt.
Die Analysten
Drei Häuser senken die Ziele
Richard Clarke vom Analysehaus Bernstein senkte seinen Zielwert von 188 auf 172 Dollar und blieb bei „Market Perform“. Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC nahm sein Ziel von 220 auf 205 Dollar zurück. Das US-Analysehaus Jefferies senkte von 185 auf 180 Dollar und bleibt bei „Hold“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Royal Bank of Canada · ISIN: CA7800871021 · WKN: 852173 · Handelssymbol: RYC · US-Handelssymbol: RY
Jefferies Financial Group Inc. · ISIN: US47233W1099 · WKN: A3DQLE · Handelssymbol: LV1 · US-Handelssymbol: JEF
Booking baut das Geschäft trotzdem aus. Am 18. November stellte der Konzern eine eigene Sparte für Geschäftskunden vor. Die Tochter OpenTable kündigte am 24. November an, ein australisches Unternehmen für Restauranttechnik zu übernehmen.
Häufige Fragen zur Booking Aktie
Wo schloss die Booking Aktie am Freitag?
Bei 150,39 Dollar an der Nasdaq.
Warum ist der Kurs so niedrig?
Nach dem Aktiensplit 25 zu 1 im April 2026 liegen die Kurse deutlich unter früheren Werten. Das Jahrestief stammt vom 25. November.
Wann gibt es die nächste Dividende?
0,42 Dollar je Aktie, der Ex-Tag ist der 11. Dezember 2026.
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