Die Booking Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 150,39 Dollar geschlossen, ein Plus von 0,60 Prozent. Am Mittwoch, 25. November, hatte sie bei 143,55 Dollar ihr 52-Wochen-Tief erreicht. Das Hoch vom 16. Dezember 2025 liegt bei 220,81 Dollar, rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Die Zahlen sind um den Aktiensplit im Verhältnis 25 zu 1 vom April 2026 bereinigt.