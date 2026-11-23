Die Booking Holdings-Aktie steht im Spannungsfeld zwischen einem starken operativen Geschäftsmodell und einer vorsichtigeren Bewertung durch einzelne Analysten. Der Konzern profitiert von seiner internationalen Marktposition, einer robusten Reisenachfrage und attraktiven Möglichkeiten im digitalen Reisegeschäft. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen steigende Buchungsvolumina, wachsende bereinigte Gewinne und eine weiterhin hohe operative Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig bleiben der intensive Wettbewerb, regulatorische Unsicherheiten und die Veränderungen durch künstliche Intelligenz wichtige Herausforderungen. Bernstein-Analyst Richard Clarke reduziert in seiner Booking Holdings-Aktienanalyse vom 20. November 2026 das Kursziel von 188 auf 172 USD und bestätigt das Rating "market perform". Die Kurszielsenkung um rund 8,5 Prozent ist ein deutliches Signal für eine vorsichtigere Bewertung. Dennoch liegt das Kursziel 172 USD beim angegebenen NASDAQ-Kurs von 144,94 USD noch rund 18,7 Prozent über dem aktuellen Börsenwert. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Booking Holdings damit ein Unternehmen mit interessanten Wachstumsperspektiven. Wer auf eine ausdrückliche Kaufempfehlung von Bernstein wartet, muss sich allerdings weiterhin gedulden. Richard Clarke bleibt bei seiner neutralen Einschätzung und signalisiert damit, dass die Aktie aus seiner Sicht derzeit keine klare überdurchschnittliche Marktperformance erwarten lässt. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist die Booking Holdings-Aktie nach der jüngsten Kurszielsenkung bereits attraktiv genug für eine neue Rally, oder braucht es zunächst überzeugendere Wachstumssignale, bevor Bernstein seine Zurückhaltung aufgibt?

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass diese ihre nächste Traumreise buchen, während ihr Depot noch am Check-in-Schalter der Kursverluste festhängt! Also schnell weiterleiten – denn gute Aktienanalysen sind wie ein kostenloses Upgrade in die Business Class: Man sollte sie seinen Freunden nicht vorenthalten. Und das Beste: Bei diesem Börsentipp fallen garantiert weder Gepäckgebühren noch Stornokosten an!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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