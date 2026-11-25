Die Booking Holdings Aktie erzählt in diesem Jahr eine paradoxe Geschichte: Die Menschen reisen, der Konzern verdient – und die Aktie fällt. Im dritten Quartal 2026 buchten Reisende über die Plattformen des Konzerns 345 Millionen Übernachtungen, 7 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich über der eigenen Prognose von 3 bis 5 Prozent. Die Bruttobuchungen stiegen um 10 Prozent auf 54,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 4,66 Dollar. Beim Umsatz aber blieb Booking mit rund 8,9 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurück.
Booking Holdings Aktie: 345 Millionen Übernachtungen, Gewinn plus 17 Prozent – und trotzdem zieht der Reise-Riese die Bremse
Booking übertrifft im Sommer die eigenen Ziele, warnt aber vor einem schwachen Schlussquartal. Was hinter dem vorsichtigen Ausblick steckt und was das für die Booking Holdings Aktie heißt.
Die Zahlen
Mehr Buchungen, weniger Umsatz daraus
Genau diese Lücke hat Anleger irritiert: Die Kunden buchten mehr Reisen als erwartet, aber weniger davon schlug sich im Umsatz nieder. Der Markt hatte mit Erlösen nahe 9,6 Milliarden Dollar gerechnet. Hinzu kam eine regulatorische Belastung, die Booking aus den bereinigten Zahlen herausrechnete; Berichten zufolge warnte der Konzern vor weiteren Geldstrafen. Die Angaben je Aktie berücksichtigen den Aktiensplit im Verhältnis 25 zu 1 vom April.
Der Ausblick
Nahost-Konflikt dämpft die Reiselust
Schwerer wiegt der Blick nach vorn. Im Oktober ließ die Nachfrage nach, für das vierte Quartal stellt Booking nur noch 1 bis 3 Prozent mehr Übernachtungen und ein weitgehend unverändertes bereinigtes EBITDA in Aussicht. Das Management verweist auf die Folgen des Konflikts im Nahen Osten für Flüge und Fernreisen und unterstellt ausdrücklich, dass diese Belastungen bis zum Jahresende anhalten. An der Jahresprognose hält der Konzern fest: Das bereinigte EBITDA soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen.
Bei der Booking Holdings Aktie ist nicht das Geschäft das Problem, sondern die Sichtweite. Der Ausblick preist die Krise bis Jahresende ein.
Häufige Fragen zur Booking Holdings Aktie
Welche Marken gehören zu Booking Holdings?
Unter anderem Booking.com, Priceline, Agoda und Kayak.
Warum ist der Ausblick so vorsichtig?
Die Nachfrage ließ im Oktober nach. Der Konzern rechnet damit, dass der Nahost-Konflikt Flüge und Fernreisen bis zum Jahresende belastet.
Hat Booking die Jahresprognose gesenkt?
Nein. Das bereinigte EBITDA soll 2026 weiter im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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