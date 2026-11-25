Welche Marken gehören zu Booking Holdings?

Unter anderem Booking.com, Priceline, Agoda und Kayak.

Warum ist der Ausblick so vorsichtig?

Die Nachfrage ließ im Oktober nach. Der Konzern rechnet damit, dass der Nahost-Konflikt Flüge und Fernreisen bis zum Jahresende belastet.

Hat Booking die Jahresprognose gesenkt?

Nein. Das bereinigte EBITDA soll 2026 weiter im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.