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Booking Holdings Aktie: Reisenachfrage verliert Tempo - Kursziel sinkt!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 16:16 1 Min. B. Riley Securities

B. Riley senkt das Booking-Kursziel auf 265 USD, bleibt nach einem starken dritten Quartal trotz schwächerer Wachstumssignale bei "buy".

Bild: ki-generiert mit grok

Die Analysten von B. Riley senken ihr Kursziel für die Booking Holdings-Aktie (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker: BKNG) von 274 auf 265 USD und bestätigen ihr Votum "buy". Booking Holdings habe im dritten Quartal bei allen vier Kennzahlen, für die das Unternehmen eine Prognose abgegeben habe, deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Unterstützt worden sei die Entwicklung durch robuste fundamentale Rahmenbedingungen, eine Belebung des Reisegeschäfts in Europa und Asien, strategische Initiativen sowie Kosteneinsparungen. Der Ausblick auf das vierte Quartal signalisiere allerdings ein langsameres Wachstum der gebuchten Übernachtungen bei einer schwächeren internationalen Nachfrage und höheren Investitionen. Erste Trends für das erste Halbjahr 2027 würden auf eine Normalisierung hindeuten. Die Analysten von B. Riley halten damit an ihrem Rating "buy" für die Booking Holdings-Aktie fest und setzen das Kursziel auf 265 USD nach zuvor 274 USD. (Analyse vom 04.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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