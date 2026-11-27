Die Deutsche Bank-Aktie sei nach ihrem im Frühjahr 2026 bei 25 Euro gestarteten Höhenflug, der am 8. September 2026 mit 35,85 Euro auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden habe, stark unter Druck geraten. Nachdem sich die Aktie Ende Oktober 2026 nach guten Quartalszahlen wieder von 28 auf bis zu 34 Euro habe erholen können, habe sie nach dem Bekanntwerden des großen Datenlecks wieder auf ihren aktuellen Wert von 30,14 Euro nachgegeben.