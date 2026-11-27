Die Experten von "ZertifikateReport" stellen in einer aktuellen Ausgabe ein Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN DE000PK8JWE8/ WKN PK8JWE) der BNP Paribas auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) vor.
Bonus-Zertifikat der BNP Paribas auf Deutsche Bank mit 18%-Chance und 37% Sicherheitspuffer
Anlage-Idee
Die Deutsche Bank-Aktie sei nach ihrem im Frühjahr 2026 bei 25 Euro gestarteten Höhenflug, der am 8. September 2026 mit 35,85 Euro auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden habe, stark unter Druck geraten. Nachdem sich die Aktie Ende Oktober 2026 nach guten Quartalszahlen wieder von 28 auf bis zu 34 Euro habe erholen können, habe sie nach dem Bekanntwerden des großen Datenlecks wieder auf ihren aktuellen Wert von 30,14 Euro nachgegeben.
Da das Marktumfeld, wie steigende Zinsen und etwas höheres Wirtschaftswachstum in Europa, günstig für die europäische Bankenlandschaft sei, hätten Experten mit Kurszielen von bis zu 41 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt.
Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die auf dem derzeitigen Kursniveau als „leicht unterbewertet“ eingestufte Deutsche Bank Aktie in Erwägung ziehe und das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wolle, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditen in Aussicht stelle.
Bonus-Zertifikate mit Cap würden nicht nur bei steigenden Notierungen der Deutsche Bank-Aktie, sondern auch bei seitwärts laufenden oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssten Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.
Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 19 Euro berühre oder unterschreite, dann werde das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 34 Euro zurückbezahlt.
Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Deutsche Bank-Aktie würden sich Bonuslevel und Cap bei 34 Euro befinden. Der Cap definiere den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liege bei 19 Euro. Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 30,14 Euro hätten Anleger das Zertifikat mit 28,82 Euro erwerben können. Der Kauf des Zertifikates sei somit im Sinne der Anleger mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.
Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 28,82 Euro kaufen könnten, ermögliche es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 17,97 Prozent (gleich 17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 36,96 Prozent auf 19 Euro oder darunter falle.
Die Risiken: Berühre der Kurs der Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 19 Euro und die Aktie notiere am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann werde das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Werde dieser unterhalb von 28,82 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann würden Anleger einen Verlust erleiden.
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