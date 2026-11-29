Einordnung der Redaktion: Nach einer so starken Woche ist die Fallhöhe groß. Die Märkte haben viel Positives vorweggenommen, und die kommenden Tage zeigen, ob die Erholung auf festem Grund steht. Besonders die Inflationsdaten aus Europa und der US-Arbeitsmarktbericht werden darüber entscheiden, wie die Notenbanken im Dezember handeln. Bei den Unternehmen stehen Marvell und Salesforce stellvertretend für die zwei großen Fragen des Jahres: Wie nachhaltig ist der KI-Boom bei den Chips, und wie stark trifft KI die klassische Software.