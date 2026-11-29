Die Wall Street hat die beste Woche seit Oktober 2022 hinter sich, auch der DAX hat sich deutlich erholt. Doch die kommenden fünf Handelstage werden zum Härtetest für die Jahresend-Rally. Inflationsdaten aus Deutschland und dem Euroraum, der US-Arbeitsmarktbericht und Zahlen wichtiger Technologiekonzerne stehen an. Dazu kommt die Überprüfung der DAX-Familie. Und im Hintergrund warten bereits die Zinsentscheidungen der Fed am 9. Dezember und der EZB am 17. Dezember.
Börsenwoche im Ausblick: Inflation, Arbeitsmarkt, Salesforce und der DAX-Umbau – fünf Tage, die über die Jahresend-Rally entscheiden
Nach der besten Börsenwoche seit 2022 folgt der Härtetest. Inflationsdaten aus Deutschland und Europa, der US-Arbeitsmarktbericht, Zahlen von Marvell und Salesforce und die Überprüfung der DAX-Familie stehen an. Der große Ausblick auf die erste Dezemberwoche: Tag für Tag, was Anleger wissen müssen.
Montag und Dienstag
Inflation und ein Chipwert unter Druck
Zum Wochenstart blicken Anleger auf die vorläufigen Inflationsdaten für Deutschland, die am Montagnachmittag veröffentlicht werden. Am selben Tag stellt der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines auf einem Kapitalmarkttag seine Mittelfristziele vor. Für die MTU Aero Engines Aktie ist das ein wichtiger Termin, weil Anleger auf neue Ziele für Umsatz und Gewinn hoffen. In den USA steht der Cyber Monday an, der zeigt, wie stark die Verbraucher nach dem Black Friday online einkaufen. Am Nachmittag spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament.
Am Dienstag folgt um 11 Uhr die Schnellschätzung der Inflation für den Euroraum, die als letzter großer Test vor der EZB-Sitzung gilt. In den USA erscheinen der Einkaufsmanagerindex der Industrie und die Zahl der offenen Stellen. Nach US-Börsenschluss legt Marvell Technology Zahlen vor. Die Marvell Aktie hat innerhalb eines Monats rund 43 Prozent verloren, Analysten erwarten einen Gewinn von 1,10 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 3,15 Milliarden Dollar.
Mittwoch bis Freitag
Salesforce, DAX-Umbau und der Arbeitsmarkt
Am Mittwoch richtet sich der Blick auf den Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP und am Abend auf Salesforce. Für die Salesforce Aktie ist der Termin besonders wichtig, denn Softwarewerte litten in diesem Jahr unter der Sorge, dass KI-Programme klassische Software ersetzen könnten. Analysten erwarten einen Gewinn von 3,45 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 11,46 Milliarden Dollar. Entscheidend dürfte sein, was Salesforce über das Geschäft mit KI-Assistenten für Unternehmen berichtet.
Am Donnerstagabend veröffentlicht der Indexanbieter STOXX die Ergebnisse der Überprüfung der DAX-Familie. Mögliche Auf- und Abstiege können bei den betroffenen Aktien für kräftige Kursbewegungen sorgen. Der Höhepunkt der Woche folgt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht für November. Erwartet werden rund 90.000 neue Stellen und eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Die Zahlen sind die letzte wichtige Datenquelle vor der Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember.
Einordnung der Redaktion: Nach einer so starken Woche ist die Fallhöhe groß. Die Märkte haben viel Positives vorweggenommen, und die kommenden Tage zeigen, ob die Erholung auf festem Grund steht. Besonders die Inflationsdaten aus Europa und der US-Arbeitsmarktbericht werden darüber entscheiden, wie die Notenbanken im Dezember handeln. Bei den Unternehmen stehen Marvell und Salesforce stellvertretend für die zwei großen Fragen des Jahres: Wie nachhaltig ist der KI-Boom bei den Chips, und wie stark trifft KI die klassische Software.
FAQ
Häufige Fragen zur Börsenwoche
Was sind die wichtigsten Termine der Börsenwoche?
Die Inflationsdaten für Deutschland am Montag und für den Euroraum am Dienstag, die Zahlen von Marvell am Dienstag und Salesforce am Mittwoch, die DAX-Indexüberprüfung am Donnerstag und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Wann entscheiden Fed und EZB über die Zinsen?
Die US-Notenbank Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am 9. Dezember, die Europäische Zentralbank am 17. Dezember.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Salesforce: ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, deutsches Handelssymbol FOO, US-Handelssymbol CRM (NYSE). Marvell Technology: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, deutsches Handelssymbol 9MW, US-Handelssymbol MRVL (Nasdaq). MTU Aero Engines: ISIN DE000A0D9PT0, WKN A0D9PT, deutsches Handelssymbol MTX, keine Notierung an einer US-Börse.
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