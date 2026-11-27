Boeing-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 8: Flugzeugbauer erholt sich vom Tief

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 3 Min.

Die Boeing-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,63 % auf 167,21 US-Dollar. Nach dem Quartalsschock Ende Oktober und rund 20 % Verlust seit Ende Juli versucht der Flugzeugbauer eine Erholung.

Bild: 4300streetcar / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die Boeing-Aktie (ISIN US0970231058, WKN 850471, Symbol BCO, US-Symbol BA) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Flugzeugbauer um 2,68 US-Dollar beziehungsweise 1,63 % auf 167,21 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 164,53 US-Dollar geschlossen. Boeing-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 8 +1,63 % Kurs nach Handelsschluss 167,21 USD Tagesverlust am 27. Oktober -10,7 % 737-Rate, nun für Anfang 2027 geplant 47 pro Monat Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; TIKR; Trefis; Benzinga Dow Jones Gewinner Nr. 8 Warum die Boeing-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Boeing gibt es nicht. Die Boeing-Aktie erholt sich im breiten Markt: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Der Quartalsschock Boeing meldete am 27. Oktober für das dritte Quartal einen Umsatz von 24,2 Milliarden US-Dollar (plus 3,9 %), aber einen bereinigten Verlust von 0,34 US-Dollar je Aktie statt der erwarteten 0,21 US-Dollar. Die Aktie fiel an dem Tag laut TIKR um fast 10 %. 02 Später als geplant Die Produktionsrate der 737 soll laut TIKR erst Anfang 2027 bei 47 Flugzeugen im Monat liegen, zuvor war der Sommer 2026 das Ziel. Seit Ende Juli hat die Aktie laut Trefis rund 20 % verloren. 03 Großauftrag TIKR nennt zudem einen Auftrag über 787-Flugzeuge im Wert von 12 Milliarden US-Dollar, der den Kurs nicht stützen konnte. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Erholung aus der Not Die Boeing-Aktie notiert nahe ihren Jahrestiefs: Das Tief vom 28. Oktober lag laut Benzinga bei 167,14 US-Dollar. Der Konzern muss zeigen, dass die Fertigung stabil hochfährt und die Verluste schrumpfen. Jede Verzögerung der Produktionsrate belastet die Cashflow-Erwartungen. Was für die Boeing-Aktie spricht Wachsender Umsatz und volle Auftragsbücher.

Kurs nahe den Jahrestiefs, deutlicher Abschlag seit Juli.

Marktumfeld stützt Zykliker. Was gegen die Boeing-Aktie spricht Wiederholte Verzögerungen bei der Produktionsrate.

Bereinigter Verlust fiel größer aus als erwartet.

Hohe Kursschwankungen nach Zahlen. FAQ Häufige Fragen zur Boeing-Aktie Warum ist die Boeing-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger kaufen nach dem Kursrutsch zu, der Markt steigt breit. Eine neue Nachricht von Boeing gibt es nicht.

Wie hoch steht die Boeing-Aktie? Laut Kursliste bei 167,21 US-Dollar, 1,63 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Boeing-Aktie? ISIN US0970231058, WKN 850471. Handelssymbol in Deutschland BCO, in den USA BA (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Boeing Company ISIN US0970231058 WKN 850471 Handelssymbol BCO US-Handelssymbol BA (NYSE) Kurs 167,21 US-Dollar (+1,63 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 8 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Boeing-Aktie als Dow Jones Gewinner nahe dem Jahrestief Die Boeing-Aktie erholt sich leicht von einem schwachen Herbst. Entscheidend bleibt, ob der Konzern die Produktion der 737 verlässlich hochfährt.

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