Wie schloss die Boeing Aktie am Freitag?

Bei 167,24 Dollar, ein Plus von 1,65 Prozent.

Wie viele Flugzeuge hat Boeing 2026 ausgeliefert?

In den ersten neun Monaten 475 Jets; für das Gesamtjahr erwartet Boeing weniger als 500.

Wie läuft das Auftragsgeschäft?

Im Oktober verbuchte Boeing 165 Bestellungen ohne Stornierungen.