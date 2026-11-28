Die Kunden stehen Schlange, doch die Fabriken kommen nicht hinterher. Boeing sammelt Bestellungen in Rekordtempo, verfehlt aber sein Auslieferungsziel für 2026. Am Freitag stieg die Boeing Aktie um 1,65 Prozent auf 167,24 Dollar. Seit Jahresbeginn liegt sie dennoch deutlich im Minus.
Boeing Aktie: Bestellungen auf Rekordniveau, Auslieferungsziel verfehlt – warum der Flugzeugbauer nicht abhebt
165 Bestellungen im Oktober, keine Stornierungen, ein Großauftrag nach dem anderen. Doch die Produktion hakt, das Ziel von 500 Jets wird verfehlt. Die Boeing Aktie zwischen Auftragsboom und Fabrikproblemen.
The Boeing Company · ISIN: US0970231058 · WKN: 850471 · Handelssymbol: BCO · US-Handelssymbol: BA
Airbus SE · ISIN: NL0000235190 · WKN: 938914 · Handelssymbol: AIR · US-Handelssymbol: EADSY
Die Aufträge
Bestellungen wie lange nicht
Im Oktober verbuchte Boeing insgesamt 165 Bestellungen, Stornierungen gab es keine. Den größten Teil steuerte der Flugzeugvermieter Avolon bei, der am 4. November den Kauf von 140 Maschinen des Typs 737-10 abschloss – laut Boeing der größte MAX-Auftrag eines Leasingunternehmens. Ausgeliefert wurden im Oktober 49 Flugzeuge, darunter 32 Maschinen des Typs 737 MAX.
An Nachfrage mangelt es Boeing nicht. Für die Boeing Aktie entscheidet allein, wie schnell die Fabriken die vollen Auftragsbücher abarbeiten.
Die Produktion
Langsamer als geplant
In den ersten neun Monaten 2026 lieferte Boeing 475 Jets aus, der Konkurrent Airbus kam auf 547. Für das Gesamtjahr erwartet Boeing weniger als 500 Auslieferungen und verfehlt damit sein Ziel. Der Konzern bremst den Hochlauf der Produktion und plant in der Verkehrsflugzeugsparte den Abbau von rund 2.500 Stellen. Für 2027 setzt Boeing höhere Fertigungsraten bei der 737 an.
Häufige Fragen zur Boeing Aktie
Wie schloss die Boeing Aktie am Freitag?
Bei 167,24 Dollar, ein Plus von 1,65 Prozent.
Wie viele Flugzeuge hat Boeing 2026 ausgeliefert?
In den ersten neun Monaten 475 Jets; für das Gesamtjahr erwartet Boeing weniger als 500.
Wie läuft das Auftragsgeschäft?
Im Oktober verbuchte Boeing 165 Bestellungen ohne Stornierungen.
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