Warum ist die BNP-Paribas-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die BNP-Paribas-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor, der am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen war.

Wo schloss die BNP-Paribas-Aktie am Donnerstag?

Laut Kursliste bei 90,64 Euro, ein Plus von 2,74 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der BNP-Paribas-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000131104, die WKN 887771.