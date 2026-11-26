Ein Tag ohne Überraschungen, und das ist für Bankaktionäre in dieser Woche eine gute Nachricht. Die BNP-Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, deutsches Handelssymbol: BNP, US-Handelssymbol: BNPQY) schließt am Donnerstag laut Kursliste 2,74 Prozent höher bei 90,64 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Das Plus vom Vormittag hielt bis zum Handelsschluss.
BNP-Paribas-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,7 Prozent – Frankreichs größte Bank hält ihr Plus
Die BNP-Paribas-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Frankreichs größte Bank schließt 2,74 Prozent höher bei 90,64 Euro. Der Bankensektor holte einen Teil der Verluste der Vortage auf. Die Gründe für den Kursgewinn und der Blick auf die EZB.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BNP-Paribas-Aktie mit dem Sektor steigt
Am Mittwoch fiel der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks um fast 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Anleger fürchteten, die Europäische Zentralbank könne die unverzinste Mindestreserve der Banken anheben. Am Donnerstag wurden Bankaktien zurückgekauft. Fünf Institute stehen am Abend unter den 20 größten Gewinnern im Euro Stoxx 50.
Eine eigene Meldung von BNP Paribas gab es nicht. Für die Branche bleibt der Zinskurs das Thema. Am Geldmarkt gilt eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember als nahezu ausgemacht. Höhere Zinsen stützen zunächst die Erträge. Eine höhere Mindestreserve würde sie schmälern.
Sektor-Erholung
Bankaktien holten nach dem Tief seit Juni auf.
Markt im Plus
Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent höher.
Zinserhöhung erwartet
Die EZB entscheidet am 17. Dezember.
Häufige Fragen zur BNP-Paribas-Aktie
Warum ist die BNP-Paribas-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die BNP-Paribas-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor, der am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen war.
Wo schloss die BNP-Paribas-Aktie am Donnerstag?
Laut Kursliste bei 90,64 Euro, ein Plus von 2,74 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der BNP-Paribas-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000131104, die WKN 887771.
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