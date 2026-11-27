Die BNP-Paribas-Aktie ist am Freitagmorgen unter den zehn stärksten Werten im CAC 40. Um 09:17 Uhr notierte Frankreichs größte Bank an der Euronext Paris 0,93 Prozent höher bei 91,48 Euro, ein Plus von 0,84 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 90,64 Euro. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 2,74 Prozent zugelegt.
BNP-Paribas-Aktie als CAC40 Gewinner: Großbank startet im Plus
Die BNP-Paribas-Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,93 % auf 91,48 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Banken sind in Europa weiter gefragt.
CAC40 Gewinner
Warum die BNP-Paribas-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht. Die BNP-Paribas-Aktie profitiert von der Stimmung am Markt: Asiens Börsen legten laut Reuters deutlich zu, der Nikkei um 2,11 Prozent, Shanghai um 3,73 Prozent. Auch Société Générale (+1,00 Prozent) lag im Plus. Banken waren bereits am Donnerstag in Europa besonders gefragt.
Einordnung
Die BNP-Paribas-Aktie hat mit dem Plus von zwei Tagen den Schwung der Vorwoche zurückgeholt. Allerdings fällt das Kursplus am Freitag deutlich kleiner aus als am Donnerstag.
Steckbrief
- Unternehmen
- BNP Paribas SA
- ISIN
- FR0000131104
- WKN
- 887771
- Handelssymbol
- BNP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- BNPQY (OTC)
- Kurs
- 91,48 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur BNP-Paribas-Aktie
Warum ist die BNP-Paribas-Aktie CAC40 Gewinner? Banken waren weiter gefragt, die Aktie stieg um 0,93 Prozent.
Wie stark war der Vortag? Am Donnerstag legte die Aktie um 2,74 Prozent auf 90,64 Euro zu.
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