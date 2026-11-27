Die BNP-Paribas-Aktie hat die Woche mit einem soliden Plus beendet. Um 17:36 Uhr notierte Frankreichs größte Bank an der Euronext Paris 1,41 Prozent höher bei 91,92 Euro, ein Plus von 1,28 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Mit einem Handelsvolumen von 155 Millionen Euro war BNP Paribas der umsatzstärkste Wert unter den Gewinnern.
BNP-Paribas-Aktie als CAC40 Gewinner: Großbank mit höchstem Umsatz der Gewinner
Die BNP-Paribas-Aktie schließt am Freitag 1,41 % höher bei 91,92 Euro und ist achtstärkster CAC40 Gewinner. Am Abend steht die S&P-Entscheidung zu Frankreich an.
CAC40 Gewinner
Warum die BNP-Paribas-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht. Die BNP-Paribas-Aktie folgte dem Markt, an dem 30 von 40 Werten stiegen. Im Mittelpunkt stand die erwartete Entscheidung von Standard & Poor's zur Bonität Frankreichs. S&P bewertet das Land mit A+ und stabilem Ausblick, Fitch hatte Frankreich Ende Oktober herabgestuft. Die Erwartung, dass der Ausblick hält, stützte die Bankenwerte. Zudem meldete die ABC-Bourse-Redaktion, dass Frankreichs Wirtschaft im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft ist.
Einordnung
Die BNP-Paribas-Aktie hat am Donnerstag bereits 2,74 Prozent zugelegt. Der Freitag fügt weitere 1,41 Prozent hinzu, damit liegt sie zwei Tage in Folge klar im Plus.
Steckbrief
- Unternehmen
- BNP Paribas SA
- ISIN
- FR0000131104
- WKN
- 887771
- Handelssymbol
- BNP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- BNPQY (OTC)
- Kurs
- 91,92 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:36 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur BNP-Paribas-Aktie
Warum ist die BNP-Paribas-Aktie CAC40 Gewinner? Banken waren gefragt, die Aktie stieg um 1,41 Prozent auf 91,92 Euro. Am Abend wurde die S&P-Entscheidung zu Frankreich erwartet.
Wie hoch war der Umsatz? Laut comdirect rund 155 Millionen Euro.
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