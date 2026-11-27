Warum ist die BNP-Paribas-Aktie CAC40 Gewinner? Banken waren gefragt, die Aktie stieg um 1,41 Prozent auf 91,92 Euro. Am Abend wurde die S&P-Entscheidung zu Frankreich erwartet.

Wie hoch war der Umsatz? Laut comdirect rund 155 Millionen Euro.