Wie hat sich die BMW Aktie zuletzt entwickelt? Die BMW Aktie schloss am 26.11.2026 im Xetra-Handel bei 57,72 Euro (plus 4,49 Prozent) und liegt rund 40 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn.

Was zeigt die BMW Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Das EBIT Automobile sank im dritten Quartal um 39,7 Prozent auf 901 Millionen Euro, die Marge auf 3,4 Prozent; die Jahresprognose wurde zum zweiten Mal gesenkt.

Wie lautet die BMW Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei 7 Kaufen, 10 Halten und 3 Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 67 bis 68 Euro; das ist keine Prognose von aktiencheck.de.

Wie hoch ist die Dividende der BMW Aktie? Für 2025 zahlte BMW 4,40 Euro je Stammaktie; auf dem Kurs von 57,72 Euro entspricht das rund 7,6 Prozent. Die Dividende für 2026 ist noch nicht festgelegt.

Wann legt BMW die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich im März 2027 erwartet; ein offizieller Termin war bis zum 26.11.2026 nicht bestätigt.