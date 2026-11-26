Die BMW Aktie (Ticker BMW, ISIN DE0005190003) schloss am 26.11.2026 im Xetra-Handel bei 57,72 Euro, ein Plus von 4,49 Prozent, und gehörte damit zu den beiden stärksten Werten eines DAX, in dem 39 von 40 Aktien im Plus aus dem Handel gingen. Trotz des Sprungs liegt die Aktie rund 40 Prozent unter ihrem Stand zum Jahresbeginn. Diese BMW Aktienanalyse zeigt, warum die Anleger zugreifen, was die zweite Prognosesenkung des Jahres bedeutet und wie die BMW Aktienprognose der Analysten aussieht.
BMW Aktienanalyse: Marge fast bei null, Dividende 4,40 Euro, Kurs 40 Prozent unter dem Jahresstart – wie viel Boden hat die BMW Aktie?
Die BMW Aktie schloss am 26.11.2026 im Xetra-Handel bei 57,72 Euro, ein Plus von 4,49 Prozent. Die BMW Aktienanalyse zu Quartalszahlen, gesenkter Prognose, Dividende, Bewertung und der BMW Aktienprognose des Analysten-Konsenses.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayerische Motoren Werke AG
- Ticker
- BMW
- ISIN
- DE0005190003
- Handelsplatz
- Xetra (EUR)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Dividende 2025
- 4,40 € je Stammaktie
- Nächste Zahlen
- Geschäftsjahr 2026, voraussichtlich März 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Xetra-Schlusskurs 26.11.2026
Die BMW Aktienanalyse beginnt mit einem Widerspruch: Der Münchner Autobauer hat 2026 zweimal seine Ziele gesenkt, die Dividende von 4,40 Euro je Aktie bringt auf dem aktuellen Kurs aber eine Rendite von rund 7,6 Prozent. Die BMW Aktie ist damit ein Wert, an dem sich zwei Lager reiben – die einen sehen den Boden erreicht, die anderen eine Bewertung, die auf weitere Gewinnrückgänge hinweist.
Der Auslöser
Warum ist die BMW Aktie am 26. November so stark gestiegen?
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Die BMW Aktie profitierte von einer breiten Erholung des europäischen Autosektors, der zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Mehrere Faktoren trafen zusammen: Die EU begrenzt ab dem 1. Dezember für zunächst bis zu 200 Tage die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge, vor allem aus China. Hinzu kamen ein überwiegend positiver Branchenausblick von JPMorgan für 2027, die späte Erholung der Technologiewerte an der Nasdaq und der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie mit 4,3 Prozent mehr Geld in zwei Stufen bei 25 Monaten Laufzeit. Welcher dieser Punkte für BMW im Einzelnen den Ausschlag gab, lässt sich nicht belegen; es handelt sich um eine Einschätzung der Redaktion, dass vor allem die Stimmungswende im Sektor den Kurs getragen hat.
Das Geschäft
Wie verdient BMW sein Geld?
BMW verkauft Premiumfahrzeuge unter den Marken BMW, MINI und Rolls-Royce sowie Motorräder und verdient zusätzlich mit Finanzdienstleistungen. Im dritten Quartal lieferte der Konzern rund 551.000 Fahrzeuge aus, 6,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor; die vollelektrischen Modelle legten auf über 110.000 Einheiten zu (plus 7,2 Prozent). Während die Auslieferungen in Europa und den USA um jeweils rund 2,5 Prozent stiegen, brach der wichtige chinesische Markt um knapp 25 Prozent ein. Die Hoffnung ruht auf der „Neuen Klasse“, deren Hochlauf nach Berichten mit zusätzlichen Schichten vorangetrieben wird.
Die Zahlen
Wie schwach sind die Zahlen hinter der BMW Aktie?
Die Quartalsmitteilung vom 4. November zeigt einen deutlichen Margenrückgang. Das EBIT des Segments Automobile fiel im dritten Quartal um 39,7 Prozent auf 901 Millionen Euro, die EBIT-Marge sank auf 3,4 Prozent. Nach neun Monaten steht eine Marge von 3,5 Prozent. Der Konzernumsatz lag im Quartal bei 30,45 Milliarden Euro (minus 5,8 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern ging um 10,6 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro zurück, gestützt von positiven Bewertungseffekten bei Zinssicherungen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Konzernumsatz
|30,45 Mrd. € (–5,8 %)
|92,72 Mrd. € (–7,3 %)
|EBIT Automobile
|901 Mio. € (–39,7 %)
|2.875 Mio. € (–43,8 %)
|EBIT-Marge Automobile
|3,4 %
|3,5 %
|Ergebnis vor Steuern (Konzern)
|2,08 Mrd. € (–10,6 %)
|6,13 Mrd. € (–23,9 %)
|Free Cashflow Automobile
|–566 Mio. €
|+724 Mio. €
Segment Automobile, sofern nicht anders angegeben. Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Quelle: BMW-Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 (veröffentlicht am 04.11.2026)
Besonders bedeutsam ist die Prognose: BMW senkte zum zweiten Mal in diesem Jahr die Erwartungen. Die EBIT-Marge Automobile soll 2026 nur noch zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen (zuvor 1 bis 3 Prozent) – das Unternehmen verweist auf nicht operative Belastungen aus Portfolio- und Restrukturierungsmaßnahmen im vierten Quartal; ohne diese Effekte liege die Marge weiter über 2 Prozent. Der Free Cashflow Automobile soll unverändert über 2,5 Milliarden Euro liegen, bei den Auslieferungen erwartet BMW einen „moderaten“ Rückgang.
Bewertung und Dividende
Wie günstig ist die BMW Aktie im Vergleich?
Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von 5,41 Euro je Aktie für 2026 und 8,03 Euro für 2027 liegt das KGV der BMW Aktie bei rund 10,7 beziehungsweise rund 7,2 (eigene Rechnung auf den Xetra-Schlusskurs vom 26.11.2026). Die Dividende für 2025 betrug 4,40 Euro je Stammaktie, ausgezahlt nach der Hauptversammlung im Mai 2026; das entspricht auf den aktuellen Kurs gerechnet rund 7,6 Prozent. JPMorgan rechnet für 2026 mit einer deutlich niedrigeren Ausschüttung von 2,48 Euro (rund 4,3 Prozent Rendite). Die dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms über 2 Milliarden Euro wird laut Berichten im November abgeschlossen, fünf Monate früher als geplant.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Hinweis
|BMW
|rund 10,7
|Dividende 2025: 4,40 € (rund 7,6 %)
|Mercedes-Benz
|rund 7,8
|Dividendenrendite rund 7 bis 9 %
|Volkswagen Vz.
|rund 5,4
|Rendite nicht belegt
|Stellantis
|rund 10,2
|2026 keine Dividende angezeigt
Stichtage uneinheitlich (10. bis 26.11.2026); Konsensdaten, KGV auf Basis erwarteter Gewinne 2026. Vergleich nur eingeschränkt belastbar.
Quelle: Konsensdaten, eigene Berechnung
Die Experten
Wie sieht die BMW Aktienprognose der Analysten aus?
Die BMW Aktienprognose der Analysten ist verhalten. Nach Auswertungen von Konsensdaten (Stand 25. und 26.11.2026) raten 7 Analysten zum Kauf, 10 zum Halten und 3 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 67 bis 68 Euro, die Spanne reicht von 52 bis 82,50 Euro. Je nach Anbieter und Stichtag weichen die Werte ab. Das ist ein Plus von rund 16 bis 18 Prozent zum Kurs vom 26.11., aber keine Aussage von aktiencheck.de.
Zu den jüngsten Urteilen: J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi) bestätigte in einer Studie vom 24.11.2026 das Rating „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro und zählt BMW neben Mercedes-Benz und Renault zu den attraktiven Dividendengeschichten für 2027. Kepler Cheuvreux senkte am 24.11.2026 das Kursziel von 56 auf 53 Euro bei der Einstufung „Reduce“. Die Spanne der Einzelurteile zeigt, wie uneinig der Markt über die Gewinnwende ist.
|Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Konsens (20 Analysten)
|7 Kaufen / 10 Halten / 3 Verkaufen
|Ø rund 67–68 €
|J.P. Morgan, 24.11.2026
|Overweight
|68 €
|Kepler Cheuvreux, 24.11.2026
|Reduce
|53 € (zuvor 56 €)
|Spanne aller Kursziele
|–
|52 € bis 82,50 €
Urteile Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de. Ratings und Kursziele laut Studien der genannten Häuser.
Quelle: J.P. Morgan (24.11.2026), Kepler Cheuvreux (24.11.2026), Konsensdaten (25./26.11.2026)
Der Chart
Was sagt der Chart zur BMW Aktie?
Charttechnisch hat die BMW Aktie nach dem Sprung vom Donnerstag die 50-Tage-Linie bei rund 56,70 Euro zurückerobert, wenn man den Xetra-Schlusskurs zugrunde legt. Die 200-Tage-Linie liegt mit rund 67 Euro gut 16 Prozent höher und markiert den nächsten größeren Widerstand. Als Orientierung nach unten dient das Jahrestief von rund 52 Euro vom 8. Oktober 2026. Die Aktie notiert rund 44 Prozent unter dem Hoch von knapp 98 Euro aus dem Dezember 2025.
Szenarien
Wie geht es mit der BMW Aktie weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im günstigen Fall bestätigt sich der Sektorboden, die Hybridquote greift, und die Gewinnschätzungen für 2027 halten; dann rückt laut Analystenmehrheit die Zone um das Konsens-Kursziel in den Blick. Im neutralen Fall pendelt die Aktie zwischen dem Jahrestief und der 200-Tage-Linie, bis die Jahreszahlen im März Klarheit über die Marge 2027 bringen. Im ungünstigen Fall belasten US-Zölle, ein weiterer China-Rückgang oder ein verfehlter Neue-Klasse-Hochlauf die Gewinnerwartungen, und die Aktie testet das Jahrestief erneut. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was jetzt zählt
Worauf sollten Anleger bei der BMW Aktie achten?
Kurzfristig dürfte der Blick auf die 50-Tage-Linie und die Frage fallen, ob die Sektorerholung ohne die Wall Street Bestand hat, die am Freitag nur verkürzt handelt. Dazu kommen die Details der EU-Hybridquote, die Dezember-Entscheidung zum Verbrenner-Aus, die Entwicklung in China und die Frage, wie hoch die Dividende für 2026 ausfällt. Ob BMW die Marge 2027 wieder deutlich anheben kann, entscheidet sich frühestens mit den Jahreszahlen im März.
FAQ
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Wie hat sich die BMW Aktie zuletzt entwickelt? Die BMW Aktie schloss am 26.11.2026 im Xetra-Handel bei 57,72 Euro (plus 4,49 Prozent) und liegt rund 40 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn.
Was zeigt die BMW Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Das EBIT Automobile sank im dritten Quartal um 39,7 Prozent auf 901 Millionen Euro, die Marge auf 3,4 Prozent; die Jahresprognose wurde zum zweiten Mal gesenkt.
Wie lautet die BMW Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei 7 Kaufen, 10 Halten und 3 Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 67 bis 68 Euro; das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Dividende der BMW Aktie? Für 2025 zahlte BMW 4,40 Euro je Stammaktie; auf dem Kurs von 57,72 Euro entspricht das rund 7,6 Prozent. Die Dividende für 2026 ist noch nicht festgelegt.
Wann legt BMW die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich im März 2027 erwartet; ein offizieller Termin war bis zum 26.11.2026 nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter wieder: J.P. Morgan (Studie vom 24.11.2026, Offenlegungen) und Kepler Cheuvreux (24.11.2026, Offenlegungen). Sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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BMW AG (BMW.DE): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Jose Asumendi), Kepler Cheuvreux vom 24.11.2026, 23:39 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Jose Asumendi), Kepler Cheuvreux.
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