Welche Prognose gilt für 2026?

BMW erwartet im Segment Automobile eine EBIT-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent.

Wie entwickelte sich der Absatz?

Die Auslieferungen sanken im dritten Quartal um 6,3 Prozent, Elektroautos legten um 7,2 Prozent zu.

Ist der Aktienrückkauf beendet?

Ja, das Programm 2025/2027 wurde am 17. November abgeschlossen.