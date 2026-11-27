Für BMW ist 2026 ein Jahr des Umbaus – und der Preis dafür ist hoch. Der Konzern hat seine Gewinnprognose für das Autogeschäft zum zweiten Mal gesenkt, auf praktisch null. In China bricht der Absatz ein. Doch hinter den schwachen Zahlen steckt auch eine bewusste Entscheidung: BMW beschleunigt den Umbau, weil die Nachfrage nach der Neuen Klasse stark ist. Die BMW Aktie steht damit vor einer Wette auf 2027.
BMW Aktie: Prognose auf null gekappt, China minus 25 Prozent – wie tief fällt der Münchner Autobauer?
Zweite Prognosesenkung, Auto-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent, Rückkauf abgeschlossen. Doch die Neue Klasse sorgt für Hoffnung. Die BMW Aktie zwischen Umbaukosten und Neustart.
Bayerische Motoren Werke AG · ISIN: DE0005190003 · WKN: 519000 · Handelssymbol: BMW · US-Handelssymbol: BMWKY
Die Zahlen
Besser als befürchtet, schlechter als erhofft
Im dritten Quartal 2026 erzielte BMW einen Konzernumsatz von 30,5 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern von 2,08 Milliarden Euro; das EBIT fiel um fast 30 Prozent. Die EBIT-Marge im Segment Automobile lag mit 3,4 Prozent allerdings um 1,1 Prozentpunkte über dem Analystenkonsens. Für das Gesamtjahr erwartet BMW im Autogeschäft nun nur noch eine Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent, nach zuvor ein bis drei Prozent. Den freien Cashflow sieht der Konzern weiter bei über 2,5 Milliarden Euro.
BMW opfert die Marge von 2026, um den Neustart mit der Neuen Klasse zu beschleunigen. Für die BMW Aktie zählt, ob sich diese Wette ab 2027 auszahlt.
Der Absatz
China bricht ein, Elektro wächst
BMW lieferte im dritten Quartal 551.072 Fahrzeuge aus, 6,3 Prozent weniger als im Vorjahr. In China fiel das Minus Medienberichten zufolge mit 24,8 Prozent besonders deutlich aus, während Europa und die USA zulegten. Vollelektrische Fahrzeuge wuchsen um 7,2 Prozent auf 110.257 Einheiten. Zusätzlich führten kurzfristige Engpässe bei Zulieferteilen zu Schichtausfällen. Das freiwillige Abfindungsprogramm erreichte sein Ziel vorzeitig, und der Aktienrückkauf 2025/2027 wurde am 17. November abgeschlossen – zu einem durchschnittlichen Preis von 70,71 Euro je Aktie.
JPMorgan senkte am 4. November das Kursziel für die BMW Aktie von 82 auf 68 Euro und beließ die Einstufung bei „Overweight“. Die Bank verwies auf Einmalbelastungen und niedrigere Ergebniserwartungen für 2026 und 2027. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Welche Prognose gilt für 2026?
BMW erwartet im Segment Automobile eine EBIT-Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent.
Wie entwickelte sich der Absatz?
Die Auslieferungen sanken im dritten Quartal um 6,3 Prozent, Elektroautos legten um 7,2 Prozent zu.
Ist der Aktienrückkauf beendet?
Ja, das Programm 2025/2027 wurde am 17. November abgeschlossen.
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