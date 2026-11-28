97,88 Euro im Dezember vor einem Jahr, 51,98 Euro im Oktober: Die BMW Aktie hat einen der härtesten Abstiege im DAX hinter sich. Jetzt regt sich etwas. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 58,66 Euro, ein Plus von 1,63 Prozent, und überwand dabei die 100-Tage-Linie. Tags zuvor hatte sie bereits die 50-Tage-Linie zurückerobert.
BMW Aktie: Gewinn je Aktie halbiert, Kurs 40 Prozent unter dem Hoch – jetzt sendet der Chart das erste Lebenszeichen
Nach Gewinnwarnung und monatelangem Abwärtstrend überwindet die BMW Aktie zwei wichtige Durchschnittslinien. Ein Elektro-SUV in China soll die Wende bringen. Wie belastbar ist die Erholung?
Bayerische Motoren Werke AG · ISIN: DE0005190003 · WKN: 519000 · Handelssymbol: BMW · US-Handelssymbol: BMWKY
Die Lage
Zwei Linien geknackt, der Trend noch nicht
Charttechnisch ist die Bewegung bemerkenswert. Innerhalb von zwei Tagen hat die Aktie zwei gleitende Durchschnitte nach oben durchbrochen. Der übergeordnete Befund bleibt aber: Seit dem 3. März befindet sich das Papier nach gängiger Lesart im langfristigen Abwärtstrend und hat in dieser Zeit rund ein Drittel verloren. Eine Erholung in einem Abwärtstrend ist noch keine Wende.
Die Gründe für den Absturz sind bekannt: schwache Nachfrage und Preisdruck in China, Zölle, hohe Investitionen in neue Modelle und zuletzt eine Gewinnwarnung. Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie 2026 liegt bei 5,43 Euro nach 11,88 Euro im Vorjahr. Auch die Dividende dürfte nach Analystenerwartung deutlich sinken, von 4,40 auf rund 2,50 Euro.
Bei BMW ist viel Schlechtes bekannt und im Kurs. Für eine Wende reicht das nicht. Es braucht eine gute Nachricht – und die soll aus China kommen.
Die Hoffnung
Ein Elektro-SUV als Stimmungstest
Die DZ Bank beließ BMW am 27. November 2026 auf „Halten“ mit einem fairen Aktienwert von 60 Euro. Die von der jüngsten Gewinnwarnung belastete Stimmung könnte sich nach Einschätzung des Hauses mit einer erfolgreichen Einführung des Modells iX3 in China in den kommenden Monaten bessern. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der iX3 ist das erste Modell der neuen Fahrzeuggeneration, mit der BMW technologisch aufschließen will. Gelingt der Start in China, wäre das ein Beleg, dass deutsche Premiumhersteller dort noch konkurrenzfähig sind. Misslingt er, hätte der Markt einen weiteren Grund für Zurückhaltung. Der faire Wert der DZ Bank liegt nur gut zwei Prozent über dem aktuellen Kurs – ein Hinweis darauf, wie begrenzt die Analysten den Spielraum derzeit einschätzen.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Wo steht die BMW Aktie?
Die Stammaktie schloss am 27. November 2026 auf Xetra bei 58,66 Euro (plus 1,63 Prozent).
Wie weit ist die Aktie gefallen?
Vom 52-Wochen-Hoch bei 97,88 Euro bis zum Tief bei 51,98 Euro im Oktober; aktuell liegt sie rund 40 Prozent unter dem Hoch.
Was könnte die Stimmung drehen?
Nach Einschätzung der DZ Bank ein erfolgreicher Marktstart des iX3 in China.
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