Der iX3 ist das erste Modell der neuen Fahrzeuggeneration, mit der BMW technologisch aufschließen will. Gelingt der Start in China, wäre das ein Beleg, dass deutsche Premiumhersteller dort noch konkurrenzfähig sind. Misslingt er, hätte der Markt einen weiteren Grund für Zurückhaltung. Der faire Wert der DZ Bank liegt nur gut zwei Prozent über dem aktuellen Kurs – ein Hinweis darauf, wie begrenzt die Analysten den Spielraum derzeit einschätzen.