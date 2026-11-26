Kein anderer Wert im Euro Stoxx 50 hat im Tagesverlauf so viel Boden gutgemacht. Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWKY) schließt am Donnerstag 4,49 Prozent höher bei 57,72 Euro. Am Vormittag stand sie mit plus 2,75 Prozent noch auf Platz elf, am Abend ist sie der zweitgrößte Eurostoxx50 Gewinner. Der Index selbst gewann 2,11 Prozent.
BMW-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 4,5 Prozent – vom Mittelfeld auf Platz zwei des Tages
Die BMW-Aktie beendet den Donnerstag als zweitgrößter Eurostoxx50 Gewinner: Der Münchner Autobauer schließt 4,49 Prozent höher bei 57,72 Euro. Am Vormittag hatte das Plus erst bei 2,75 Prozent gelegen. Die Gründe für den Kursgewinn und warum die Autowerte im Tagesverlauf weiter zulegten.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BMW-Aktie im Tagesverlauf immer weiter stieg
Der Gesamtmarkt gab die Richtung vor. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend legten Europas Börsen kräftig zu und hielten die Gewinne bis zum Schluss. Autowerte waren dabei besonders gefragt, nachdem die Branche zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen war. Auch die Mercedes-Benz-Aktie baute ihr Plus im Tagesverlauf aus.
Politisch stand der Tag im Zeichen des Verbrenner-Aus. In Stuttgart trafen Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger die Autobranche. Nach einem dpa-Bericht könnte die EU Verbrenner und Hybride auch nach 2035 erlauben, eine Entscheidung wird im Dezember erwartet. Für BMW, das stets mehrere Antriebe parallel entwickelt hat, wäre das eine Bestätigung. Ob das Treffen den Kursanstieg am Nachmittag ausgelöst hat, lässt sich nicht belegen. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Autowerte gefragt
Nach mehrjährigen Tiefs kehrten Käufer in die Branche zurück.
Verbrenner-Debatte
Eine Lockerung der EU-Regeln nach 2035 steht im Raum.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie
Warum ist die BMW-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Autowerte erholten sich mit dem Gesamtmarkt, dazu kam die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wo schloss die BMW-Aktie am Donnerstag?
Bei 57,72 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,49 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der BMW-Aktie?
Die ISIN der Stammaktie lautet DE0005190003, die WKN 519000.
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