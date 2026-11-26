Warum ist die BMW-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Autowerte erholten sich mit dem Gesamtmarkt, dazu kam die Debatte um eine Lockerung des Verbrenner-Aus. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wo schloss die BMW-Aktie am Donnerstag?

Bei 57,72 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,49 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der BMW-Aktie?

Die ISIN der Stammaktie lautet DE0005190003, die WKN 519000.