Bei BMW kommt eine Belastung zur nächsten. Die BMW-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 3,20 Prozent belegt sie Platz fünf unter den Wochenverlierern, während der DAX ein Rekordhoch erreichte. Nach der zweiten Prognosesenkung des Jahres musste der Münchner Autobauer diese Woche Schichten in mehreren Werken streichen, weil Teile fehlten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Drittel ihres Werts verloren und ist damit der schwächste Wert im DAX. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter der Talfahrt steckt.
BMW-Aktie DAX Verlierer der Woche: Schichtausfälle nach der zweiten Prognosesenkung – der schwächste DAX-Wert des Jahres
Die BMW-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 3,20 Prozent landet der Münchner Autobauer auf Platz fünf der Wochenverlierer im DAX. Fehlende Teile zwangen BMW, Schichten in drei Werken zu streichen – nur eine Woche nach der zweiten Prognosesenkung des Jahres und einer Herabstufung durch S&P. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, die Stimmen der Analysten und warum die Neue Klasse zur Hoffnung wird.
Wochenanalyse
Teilemangel und Ratingsorgen: so lief die Woche des Wochenverlierers
Die BMW-Aktie kam in dieser Woche nicht aus dem Schatten der Prognosesenkung heraus. Neue Probleme in der Produktion verstärkten die Zweifel.
Dienstag – Schichten fallen aus. Die BMW-Aktie verlor 1,79 Prozent. Nach einem Bericht des Handelsblatts musste der Konzern wegen fehlender Teile Schichten in den Werken Regensburg, Leipzig und Oxford absagen. Für einen Hersteller, der gerade seine Prognose gesenkt hat, kommt jeder Produktionsausfall zur Unzeit.
Donnerstag – weiter abwärts. Am Tag des DAX-Rekords büßte die Aktie weitere 0,90 Prozent ein. Anleger kauften lieber Technologie- und Energiewerte.
Die ganze Woche – Nähe zum Jahrestief. Die BMW-Aktie bewegte sich in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs um 56,70 Euro. Eine nachhaltige Gegenbewegung blieb aus.
Die Gründe für den Kursverlust
Zweite Prognosesenkung, Zölle, Umbau: warum der Wochenverlierer nicht zur Ruhe kommt
Am 3. November senkte BMW die Prognose für die EBIT-Marge im Autogeschäft auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Zuvor waren 1 bis 3 Prozent angepeilt, zu Jahresbeginn sogar 4 bis 6 Prozent. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 6 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis brach um rund 30 Prozent ein, der Nettogewinn fiel um 15 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Die Kosten für den Umbau belasten die Marge um rund 2,5 Prozentpunkte, die Zölle um etwa 1,25 Prozentpunkte. Einen Tag später senkte die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote von „A“ auf „A-“.
Produktionsprobleme
Die Schichtausfälle wegen fehlender Teile zeigen, wie anfällig die Lieferketten bleiben. Jeder Ausfall kostet Umsatz in einem ohnehin schwachen Jahr.
Hohe Umbaukosten
BMW streicht in München 8.000 Stellen. Die Kosten dafür belasten die Marge kurzfristig deutlich.
Zölle und China
US-Einfuhrzölle und die Schwäche auf dem chinesischen Markt drücken auf Absatz und Preise. Die Auslieferungen lagen leicht unter dem Vorjahr.
Schlechtere Bonität
Die Herabstufung durch S&P verteuert tendenziell die Finanzierung und unterstreicht den Druck auf die Ertragskraft.
Einordnung
Ein Drittel weniger Börsenwert – die Neue Klasse als Hoffnungsträger
Mit einem Minus von mehr als einem Drittel seit Jahresbeginn ist die BMW-Aktie der schwächste Wert im DAX 2026. Dabei galt der Münchner Hersteller lange als der solideste der deutschen Autobauer. Ein Lichtblick bleibt: Die Nachfrage nach den Modellen der Neuen Klasse, der neuen Elektro-Generation, ist nach Unternehmensangaben stark. Zudem hält BMW am Ziel fest, im Autogeschäft mehr als 2,5 Milliarden Euro Free Cashflow zu erwirtschaften. Unter dem neuen Vorstandschef Milan Nedeljkovic muss der Konzern nun zeigen, dass die schwachen Margen ein Übergangsjahr markieren und keinen Dauerzustand.
Die Analysten
JPMorgan bleibt optimistisch – senkt aber das Kursziel
Nach der Prognosesenkung haben mehrere Analysten ihre Erwartungen gekappt. JPMorgan senkte das Kursziel von 82 auf 68 Euro, bleibt aber bei „Overweight“ und sieht damit noch deutliches Potenzial vom aktuellen Niveau. Die Experten verweisen auf die starke Nachfrage nach der Neuen Klasse und die stabile Cash-Erzeugung. Andere Häuser warnen dagegen, dass die Margenerholung länger dauern könnte als erhofft. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie
Warum ist die BMW-Aktie DAX Verlierer der Woche?
BMW musste wegen fehlender Teile Schichten in den Werken Regensburg, Leipzig und Oxford streichen. Hinzu kamen die Nachwirkungen der zweiten Prognosesenkung und der S&P-Herabstufung. Die Aktie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 3,20 Prozent.
Was erwartet BMW für 2026?
Eine EBIT-Marge im Autogeschäft zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent und einen Free Cashflow von mehr als 2,5 Milliarden Euro.
Wie stark hat die BMW-Aktie 2026 verloren?
Seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel. Damit ist sie der schwächste Wert im DAX.
Wer führt BMW?
Vorstandsvorsitzender ist Milan Nedeljkovic.
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