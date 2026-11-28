Die Autowerte melden sich zurück, und BMW führt sie an: Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY) gewann in der abgelaufenen Woche 9,73 Prozent und schloss am Freitag bei 58,66 Euro. Damit ist der Münchner Autobauer der zweitgrößte DAX Gewinner der Woche. Die BMW-Aktie hängte den DAX, der 2,6 Prozent zulegte, deutlich ab.
BMW Aktie: DAX Gewinner der Woche – fast 10 Prozent vom Sechs-Jahres-Tief der Autowerte, dreht jetzt die China-Story?
Die BMW Aktie ist einer der größten DAX Gewinner der Woche: Plus 9,73 Prozent auf 58,66 Euro. Nach dem Absturz der Autowerte auf ein Sechs-Jahres-Tief griffen Anleger zu, Brüssel und JPMorgan lieferten die Impulse. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Vom Sechs-Jahres-Tief zur DAX-Spitze: so lief die Woche der BMW Aktie
Zu Wochenbeginn lagen die Autowerte am Boden – dann drehte die Stimmung mit Rückenwind aus Brüssel und New York.
Zuvor waren die europäischen Autowerte auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen. Am Mittwoch kam die Wende: Während der DAX nachgab, stieg die BMW Aktie um 3,7 Prozent. Auslöser waren Beschränkungen der EU für Hybridimporte und eine optimistische Branchenstudie von JPMorgan. Am Donnerstag und Freitag setzte sich die Erholung fort, zum Wochenschluss kam ein Plus von 1,63 Prozent dazu. Laut dpa-AFX blieben Autowerte zum Wochenschluss gesucht.
Die Gründe
China-Hoffnung und Dividende: was den Wochengewinner antrieb
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi rechnet mit einer Stabilisierung der Absätze deutscher Premiumhersteller in China. Er bestätigte für die BMW Aktie die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro und zählt BMW zu seinen bevorzugten Dividendenwerten für 2027. Kepler Cheuvreux sieht dagegen nur 53 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Laut dpa-AFX gelten Autowerte derzeit als Dividendenstrategie mit zusätzlichem Kurspotenzial.
Sektor erholt sich
Autowerte lösen sich vom Sechs-Jahres-Tief.
Rückenwind aus Brüssel
Die EU beschränkt Hybridimporte.
JPMorgan setzt auf China
Die Bank erwartet stabile Absätze.
Dividende im Fokus
BMW gilt als Dividendenfavorit für 2027.
Einordnung
Zölle und China: der Druck bleibt
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro, die Auslieferungen in China brachen um fast ein Viertel ein. Unter dem Strich verdiente BMW 1,45 Milliarden Euro, knapp 15 Prozent weniger. Importzölle kosten 2026 rund 1,25 Prozentpunkte Marge, und Washington plant neue Zölle auf EU-Waren. Dafür ist die BMW Aktie niedrig bewertet: Sie kostet rund das Zehnfache des erwarteten Gewinns 2026.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum ist die BMW Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die Autowerte erholten sich vom Sechs-Jahres-Tief, angestoßen durch EU-Beschränkungen für Hybridimporte und eine optimistische JPMorgan-Studie.
Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?
Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BMWYY gehandelt.
Welches Kursziel hat JPMorgan für die BMW Aktie?
68 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.