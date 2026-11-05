Die Demokraten haben am 3. November 2026 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat gewonnen und bescheren Präsident Donald Trump damit für die letzten zwei Jahre seiner Amtszeit eine gespaltene Regierung, so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares.
Blauer Tsunami trifft die Wall Street - Diese Aktien könnten profitieren
Demokraten kontrollieren nun beide Kammern, was die Weichen für zwei Jahre politischen Stillstand stellt. Für Anleger bedeutet das Wahlergebnis eher Stillstand als Trendwende. KI-Regulierung, Kriegsfinanzierung und die Schuldenobergrenze sind die neuen Streitpunkte
Beide Kammern seien über Nacht für die Demokratische Partei ausgerufen worden, wobei sieben Senatssitze gekippt seien - einige davon in Staaten, die die Demokraten seit Jahrzehnten nicht mehr gewonnen hätten. Die US-Aktien-Futures seien am Mittwoch gestiegen, während die Renditen von US-Staatsanleihen verhalten geblieben seien, der Dollar nachgegeben habe und Gold wieder über 4.000 US-Dollar pro Unze gestiegen sei.
Für Anleger bedeute dieses Ergebnis eher Stillstand als eine Trendwende. Der neue Kongress tage ab Januar 2027 und Trump behalte sowohl sein Veto-Recht als auch die Kontrolle über Zölle, Außenpolitik und Regulierung. Das wesentliche neue Risiko bestehe in einer strengeren Überwachung von KI und Big Tech, insbesondere in Bezug auf Rechenzentren, Energieverbrauch und Kartellrecht. Auch das Gefüge von Gewinnern und Verlierern in einzelnen Sektoren verschiebe sich. Gesundheitsdienstleister, saubere Energien und konsumorientierte Aktien würden zu den Nutznießern zählen, während die Finanzierung von Rüstungsgütern mit Iran-Bezug, Kryptowährungen und KI-Infrastruktur härter hinterfragt werden dürften. Das Wiederaufleben fiskalischer Streitigkeiten sei absehbar, wobei 2027 ein Konflikt um die Schuldenobergrenze wahrscheinlich sei. Die Geopolitik - von Iran und Ukraine bis hin zum Handel - werde nun zwischen Trump und einem feindselig gestimmten Kongress ausgetragen.
Demokraten mit komfortablem Gewinn
Die Demokraten hätten einen Nettogewinn von vier Senatssitzen sowie drei Sitzen im Repräsentantenhaus benötigt und sie hätten beides komfortabel übertroffen. Die Republikaner seien mit 53 von 100 Senatssitzen in den Wahlabend gegangen. Das Repräsentantenhaus sei kurz vor 22:00 Uhr Ostküstenzeit entschieden worden, der Senat sei um 23:35 Uhr gefolgt, wobei die Demokraten auf mindestens 51 Sitze gekommen seien. Die endgültige Sitzverteilung im Repräsentantenhaus werde derzeit noch ausgezählt.
Die Karte der Senatswahlen verdeutliche, wie tief die Welle in republikanisches Territorium gereicht habe. In Texas habe James Talarico den Generalstaatsanwalt Ken Paxton um einen freien Sitz geschlagen und in Ohio habe der ehemalige Senator Sherrod Brown Jon Husted entmachtet. Roy Cooper habe den freien Sitz in North Carolina gegen Michael Whatley gewonnen, während Josh Turek Ashley Hinson in Iowa besiegt habe. Adam Hamilton habe sich gegen Senator Roger Marshall in Kansas durchgesetzt, Annie Andrews habe Senatorin Darline Graham in South Carolina geschlagen und Troy Jackson habe die lange Amtszeit von Susan Collins in Maine beendet.
Die Demokraten hätten zudem jeden umkämpften Sitz verteidigt. Abdul El-Sayed habe Mike Rogers in Michigan geschlagen und werde der erste muslimische US-Senator; Jon Ossoff habe Georgia gegen Mike Collins behauptet, Chris Pappas habe gegen John E. Sununu in New Hampshire gewonnen und Peggy Flanagan habe Michele Tafoya in Minnesota geschlagen. Die Republikaner hätten Nebraska gehalten, wo Pete Ricketts den Unabhängigen Dan Osborn abgewehrt habe, sowie Florida und Louisiana. Die Senatsrennen in Alaska und Mississippi seien am Mittwochmorgen noch nicht entschieden gewesen.
Das Ergebnis werde auf breiter Front als Absage an den Präsidenten gedeutet, der darauf reagiert habe, dass er nicht auf dem Stimmzettel gestanden habe, und Fox News die Schuld an den Verlusten gegeben habe. Bestätigte Ergebnisse für die Gouverneursrennen in Texas und Georgia, die für den unten besprochenen Ausbau von KI-Rechenzentren von großer Bedeutung seien, lägen noch nicht vor.
Markt reagiere unterschiedlich
Im frühen Handel seien am 4. November US-Aktien-Futures, Gold und Bitcoin gestiegen, während der US-Dollar-Index, US-Staatsanleihen und Brent-Öl nachgegeben hätten. Die Logik dahinter: Ein demokratischer Kongress verringere die Wahrscheinlichkeit weiterer Konjunkturpakete und niedrigere Renditen könnten den Aktienmärkten letztlich Auftrieb geben. KI-bezogene Aktien hätten in ganz Asien nachgegeben, doch Japan und Südkorea hätten im Laufe des Handelstages eine V-förmige Erholung erlebt. Bereits Wochen vor der Wahl hätten KI-Aktien unter Verkaufsdruck gestanden; der Philadelphia Semiconductor Index habe mehr als 22 Prozent und der NASDAQ 100 fast 11 Prozent verloren. Leverage Shares sei der Ansicht, dass die Wahlergebnisse bereits in den Kursen eingepreist gewesen seien.
Aus antizyklischer Sicht sei die Kombination aus einem republikanischen Präsidenten und einem demokratischen Kongress historisch gesehen eine der schwächeren Konstellationen für Aktien gewesen, was die erste Futures-Reaktion über Nacht zu bestätigen geschienen habe. Demgegenüber seien die Monate nach einer Zwischenwahl (Midterm) für Aktien gewöhnlich von Vorteil gewesen, auch wenn die zweistelligen Gewinne des S&P 500 im Jahr 2026 einen Teil dieses Schwungs bereits aufgebraucht haben könnten.
Harter Stopp für die Agenda des Präsidenten
Der neue Kongress könne Trumps Veto nicht überstimmen, daher bestehe die reale Veränderung nicht in einer Welle neuer Gesetze. Es handele sich vielmehr um einen harten Stopp für die legislative Agenda des Präsidenten, kombiniert mit Vorladungsrechten und der Kontrolle über den Haushalt ab Januar 2027.
Politische Blockade und Vetos: Ein vereinter demokratischer Kongress mit soliden Mehrheiten dürfte aggressive Untersuchungen und Budgetbeschränkungen für die Regierung bedeuten, wobei demokratische Gesetzesentwürfe häufig auf ein Veto stoßen würden. Auch Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) seien nun eine reale Option.
Finanzpolitik und Schuldenobergrenze: Die Schuldenobergrenze rücke 2027 wieder in den Fokus und werde bei Haushaltsdebatten mit hoher Wahrscheinlichkeit als Druckmittel eingesetzt. Ein unterschätzter Vorteil einer gespaltenen Regierung sei die strengere Kontrolle der Defizite. Andererseits könnten die Demokraten geplante Ausgabenkürzungen abmildern oder verzögern, was zu geringerer Haushaltsdisziplin führen könnte, als die Märkte derzeit erwarten würden. Es sei davon auszugehen, dass erste Ziele die Kürzungen im Gesundheitswesen und Einschränkungen bei erneuerbaren Energien in der One Big Beautiful Bill sein würden.
Zölle und Handel: Die schärfsten Handelsinstrumente würden beim Präsidenten verbleiben. Die Demokraten würden offenbar dazu tendieren, schlüsselrelevante Fertigungssektoren zu schützen, während sie Zölle auf einige Konsumgüter senken möchten. Ein demokratischer Kongress bedeute aber keineswegs automatisch niedrigere Zölle oder günstigere Kredite.
Die US-Notenbank Fed: Im Laufe der Zeit könnte sich das Ergebnis leicht positiv auf den Dollar auswirken, falls die Märkte die Fed als unabhängiger ansähen, da der Senat weniger geneigt sein werde, Beschlüsse des Präsidenten einfach durchzuwinken. Ein demokratischer Senat kontrolliere zudem die Bestätigung künftiger Nominierter für die Fed und das Kabinett.
Exekutivgewalt: Die Kehrseite sei, dass diese Regierung weitgehend über Dekrete (Executive Orders) regiere. Die alltägliche Politikgestaltung werde sich möglicherweise weniger verändern, als die Schlagzeilen vermuten lassen würden. Der Hauptunterschied werde in deutlich mehr Lärm durch Untersuchungsausschüsse bestehen.
Auswirkungen nach Sektoren
Sektoren mit der größten Nähe zu Washington, KI, Gesundheit, Rüstung, Krypto, Energie und Finanzen, stünden vor den größten Veränderungen. KI, Rechenzentren und Big Tech würden am anfälligsten wirken, zusammen mit Krypto und in geringerem Maße Banken, die sich neuem Druck beim Verbraucherschutz ausgesetzt sähen. Gesundheitsdienstleister, saubere Energien, Konsumgüter des täglichen Bedarfs und der Einzelhandel dürften von einem Kongress profitieren, der den Schwerpunkt auf Bezahlbarkeit lege, während Pharmaunternehmen, Versicherer und die Rüstungsindustrie in der Mitte lägen und Risiken aus beiden Richtungen ausgesetzt seien.
KI und Rechenzentren: Wenn es einen Bereich gebe, den die Wahl am härtesten getroffen habe, dann diesen. Ein demokratischer Kongress dürfte den Regulierungsdruck auf den gesamten KI-Komplex erhöhen - von der Modell-Sicherheit über das Kartellrecht bis hin zum Energiebedarf der Rechenzentren, die ihn antreiben würden. Die Geografie verschärfe das Risiko. Texas und Georgia würden zusammen etwa ein Drittel der US-Ausgaben für KI-Rechenzentren ausmachen; wer in diesen Gouverneursresidenzen sitze, sei daher fast genauso wichtig wie die Kontrolle über den Kongress. Die Hyperscaler Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon hätten angesichts des Ausmaßes ihrer Ausbaupläne bei neuen Energie- oder CO₂-Vorschriften am meisten zu verlieren. Die realistischere Bedrohung sei eine Kürzung der Steueranreize, die den Bau von Rechenzentren bisher so attraktiv gemacht hätten. Ein flächendeckendes Moratorium erscheine dagegen weiterhin als eine ferne Perspektive.
Gesundheitswesen: Der S&P 500 Gesundheitssektor habe bereits vor der Wahl einen Anstieg von mehr als 19 Prozent in diesem Jahr verzeichnet. Ein demokratischer Kongress verleihe Maßnahmen zu Arzneimittelpreisen und Gesundheitskosten zusätzlichen Auftrieb, aber das Risiko grundlegender struktureller Reformen erscheine begrenzt. Krankenhausbetreiber und Anbieter von Versorgungsplänen, wie HCA, Tenet, UnitedHealth und Centene, seien hierbei im Auge zu behalten.
Rüstung: Das Weiße Haus strebe einen Zusatzhaushalt von 87,6 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 an, der hauptsächlich durch Einsätze gegen den Iran begründet werde. Es sei wahrscheinlich, dass die Demokraten Ausgaben mit Bezug zum Iran und zu Israel infrage stellen und gleichzeitig mehr Hilfe für die Ukraine fordern würden. Dennoch bleibe der Gewinnausblick für Rüstungsunternehmen stabil bis leicht positiv.
Krypto: Die Rückkehr von Sherrod Brown in den Senat sei symbolisch von großer Bedeutung, da er seit Langem zu den schärfsten Kritikern der Branche gehöre. Die Experten von Leverage Shares würden Druck in Richtung strengerer Verbraucherschutzvorschriften, Beschränkungen für verzinsliche Stablecoins und Untersuchungen zu Krypto-Unternehmungen mit Verbindung zu Trump erwarten. Interessanterweise sei Bitcoin über Nacht angestiegen, was darauf hindeute, dass die Nachfrage nach sicheren Häfen Regulierungsängste vorerst überwiege.
Finanzsektor: Finanzaktien seien Anfang 2026 der schwächste S&P-Sektor gewesen, nachdem Trump eine Obergrenze von 10 Prozent für Kreditkartenzinsen gefordert habe. Das sei genau die Art von populistischem Konzept, die ein demokratischer Kongress leichter durchsetzen könnte.
Wirtschaftliche und geopolitische Erwägungen
Das größte übergreifende Risiko bestehe darin, dass sich ein geschwächter Präsident der Außenpolitik zuwende, wo der Kongress die geringste Kontrolle habe und die Märkte am stärksten exponiert seien.
Iran und Öl: Der Konflikt der USA mit dem Iran bilde den Hintergrund für alles. WTI-Rohöl liege bei knapp 95 US-Dollar pro Barrel und die Straße von Hormus bleibe ein aktuelles Marktthema. Trump habe Angriffe auf den Iran vor den Zwischenwahlen mit Verweis auf produktive Gespräche mit Teheran ausgeschlossen. Nachdem die Wahl nun vorbei sei, gebe es Gerüchte über einen kurzen, intensiven Militäreinsatz. Ein Präsident, der schlechte Nachrichten meide, könnte das Thema schnell wechseln wollen. Jede Eskalation würde die Ölpreise und die Inflationserwartungen hart treffen.
Befugnis des Kongresses über Kriegsfinanzierung: Die Demokraten würden nun die Haushaltsmittel kontrollieren, sodass der vom Iran getriebene Zusatzhaushalt von 87,6 Milliarden US-Dollar vor einer deutlich schwereren Hürde stehe. Das gebe dem Kongress ein Druckmittel bezüglich des Ausmaßes und der Dauer von US-Militäreinsätzen.
Ukraine und Europa: Es werde erwartet, dass die Demokraten mehr Hilfe für die Ukraine fordern würden, was die Aussichten für die europäische Sicherheit und die Verteidigungsausgaben verbessern könnte, jedoch auch Konflikte mit dem Weißen Haus heraufbeschwöre.
Kabinettswechsel: Präsidenten nähmen nach Niederlagen bei Zwischenwahlen häufig Umbildungen vor. Verteidigungsminister Hegseth könnte als Sündenbock dienen und Finanzminister Bessent könnte nach einem Ausweg suchen. Ein Rücktritt Bessents würde die Anleihemärkte und Verhandlungen über Handelsfragen belasten; ein Nachfolger bräuchte nun die Zustimmung eines demokratischen Senats.
Asiatische KI-Lieferkette: Asiatische KI-Aktien, darunter SK Hynix, Samsung und SoftBank, hätten als Erste Verkäufe verzeichnet, was verdeutliche, wie stark die Region von den US-Investitionen in KI abhängig sei. Die Dynamik im KI-Bereich habe sich bereits vor der Wahl ins Negative gedreht und nach den jüngsten Rückgängen würden einige japanische KI-Titel mittlerweile günstig wirken.
Zuflüsse in sichere Häfen und der Dollar: Der schwächere Dollar und die Erholung des Goldpreises auf über 4.000 US-Dollar würden darauf hindeuten, dass globale Anleger US-Politikrisiken absichern würden. Auf längere Sicht könnte der Dollar jedoch profitieren, wenn die Märkte die Fed als unabhängiger wahrnähmen.
Bezahlbarkeit als politischer Treiber: Höhere Strom- und Nebenkosten, Lebensmittel- und Benzinpreise hätten für die Republikaner letztlich schwerer gewogen als Musks Ausgaben. Die Experten von Leverage Shares würden erwarten, dass das Thema Bezahlbarkeit - und allen voran die Energiepreise - die US-wirtschaftspolitische Debatte in den nächsten zwei Jahren bis hin zum Präsidentschaftswahlkampf 2028 beherrschen werde.
Iran bleibe das größte Einzelrisiko für Öl, Inflation und Risikoanlagen
Jede Eskalation nach der Wahl würde die Innenpolitik schnell in den Schatten stellen. Bevor die Demokraten im Januar übernähmen, biete die verbleibende Amtsperiode des bisherigen Kongresses den Republikanern ein letztes Zeitfenster, um etwa Gesetze zur Marktstruktur für Kryptowährungen und den Iran-Zusatzhaushalt zu verabschieden. Auch Umbesetzungen im Kabinett würden Aufmerksamkeit verdienen.
Jenseits der Politik würden die KI-Unternehmensergebnisse und die Prognosen zu den Kapitalausgaben der grundlegende Treiber für die Schwäche im Tech-Sektor bleiben. Mit Blick auf das Jahr 2027 sei der Kalender dicht gefüllt mit dem Fristablauf der Schuldenobergrenze, Haushaltsdebatten und den ersten Anhörungen der Demokraten zur Aufsicht über KI, Big Tech sowie Unternehmen mit Verbindungen zu Trump.
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