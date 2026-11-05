Blauer Tsunami trifft die Wall Street - Diese Aktien könnten profitieren

KI und Rechenzentren: Wenn es einen Bereich gebe, den die Wahl am härtesten getroffen habe, dann diesen. Ein demokratischer Kongress dürfte den Regulierungsdruck auf den gesamten KI-Komplex erhöhen - von der Modell-Sicherheit über das Kartellrecht bis hin zum Energiebedarf der Rechenzentren, die ihn antreiben würden. Die Geografie verschärfe das Risiko. Texas und Georgia würden zusammen etwa ein Drittel der US-Ausgaben für KI-Rechenzentren ausmachen; wer in diesen Gouverneursresidenzen sitze, sei daher fast genauso wichtig wie die Kontrolle über den Kongress. Die Hyperscaler Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon hätten angesichts des Ausmaßes ihrer Ausbaupläne bei neuen Energie- oder CO₂-Vorschriften am meisten zu verlieren. Die realistischere Bedrohung sei eine Kürzung der Steueranreize, die den Bau von Rechenzentren bisher so attraktiv gemacht hätten. Ein flächendeckendes Moratorium erscheine dagegen weiterhin als eine ferne Perspektive.