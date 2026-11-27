Der Black Friday 2026 steht im Zeichen eines Rekords bei Online-Umsätzen und zugleich schwacher Realkaufkraft: Laut Adobe stieg der US-Online-Umsatz vom 1. bis 22. November auf 82,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 9,1 Prozent. Adobe erwartet für den Black Friday selbst 12,9 Milliarden Dollar (plus 9,2 Prozent), die endgültige Zahl will das Unternehmen laut roic.ai am Wochenende veröffentlichen. Die Inflation von 3,8 Prozent (Reuters, zitiert von roic.ai) erklärt jedoch den größten Teil des nominalen Anstiegs. Für die Adobe Aktie (Ticker ADBE, Nasdaq), deren Daten als Gradmesser des Online-Handels gelten, ist der Tag ein Testlauf.
Black-Friday-Zwischenstand: Online-Umsatz bis 22. November +9,1 % – wie viel Realwachstum bleibt bei 3,8 % Inflation und neuen Zöllen?
Adobe meldet für den November bis zum 22. Tag 82,5 Milliarden Dollar Online-Umsatz in den USA, 9,1 Prozent mehr. Doch Inflation und neue Zollpläne zehren am Realwachstum. Was Anleger bei Händlern und der Adobe Aktie jetzt beobachten.
Die Zahlen
Wie stark wächst der US-Weihnachtshandel wirklich?
Für den gesamten Zeitraum November und Dezember rechnet Adobe mit 275,1 Milliarden Dollar Online-Umsatz (plus 6,7 Prozent). Der Zwischenstand von 9,1 Prozent liegt über diesem Tempo. Auf den gesamten Weihnachtshandel blicken weitere Prognosen: Der Handelsverband NRF erwartet erstmals über 1 Billion Dollar (plus 4,2 Prozent), Bain 1,016 Billionen (plus 4,5 Prozent), Mastercard ein Plus von 5,5 Prozent. PwC rechnet mit 5,4 Prozent nominal, aber nur 2,8 Prozent nach Inflation (alle laut roic.ai).
|Quelle
|Prognose
|Adobe, Online-Umsatz Nov./Dez.
|275,1 Mrd. $ (+6,7 %)
|NRF, Gesamtumsatz
|1,013 Bio. $ (+4,2 %)
|Bain, Gesamtumsatz
|1,016 Bio. $ (+4,5 %)
|Mastercard
|+5,5 %
|PwC, Ausgaben nominal / real
|+5,4 % / +2,8 %
|Adobe, Cyber Monday (30.11.)
|15,1 Mrd. $ (+6,2 %)
Quelle: roic.ai (27.11.2026), insideradio.com (Adobe)
Die Politik
Was haben Inflation und Zölle mit dem Konsum zu tun?
Der Präsident hat neue Zölle vorgeschlagen; 84 Prozent der Verbraucher erwarten deshalb höhere Preise, berichtet roic.ai. Über 80 Prozent wollen Kosten senken, 40 Prozent suchen gebrauchte oder Vintage-Angebote (PwC). Das durchschnittliche Feiertagsbudget liegt laut PwC bei 779 Dollar nach 796 Dollar im Vorjahr; die NRF erwartet am Thanksgiving-Wochenende 182,7 Millionen Käufer nach 202,9 Millionen. Zugleich verbesserte sich die Stimmung im November durch fallende Benzinpreise leicht. Gegenüber stehen Händler wie Walmart, das seine Prognose dreimal anhob, und Target mit einem Umsatzplus von 7,1 Prozent im dritten Quartal.
Die Märkte
Was bedeutet das für die Adobe Aktie und Händler?
Adobe verdient nicht am Umsatz der Händler, sondern an Software und Tracking-Diensten; die Black-Friday-Zahlen sind für Adobe ein Datenprodukt. Laut KuCoin (unter Verweis auf OptionCharts) preist der Optionsmarkt für den Freitag eine Bewegung von rund 2 Prozent ein. Ein Zusammenhang zwischen Umsatzzahlen und Adobe-Kurs ist nicht belegt. Für US-Händler und Zahlungsdienstleister bleibt die Frage, wie viel vom Umsatzplus nach Rabatten und Kosten übrig bleibt; laut Wisevoter steigen die Kosten für Lebensmittel und Kraftstoff. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Worauf Anleger jetzt achten
Adobe-Endzahl zum Black Friday: laut roic.ai am Wochenende.
Cyber Monday am 30. November: Prognose 15,1 Milliarden Dollar.
Zollentscheidungen und Fed-Termin im Dezember: beide wirken auf Preise und Konsum.
Häufige Fragen zum Black Friday
Wie hoch ist der Online-Umsatz am Black Friday 2026? Adobe prognostiziert 12,9 Milliarden Dollar (plus 9,2 Prozent), das Endergebnis wird am Wochenende erwartet.
Wie viel Realwachstum bleibt? Bei 3,8 Prozent Inflation (Reuters) wächst der Konsum real deutlich langsamer; PwC rechnet mit 2,8 Prozent real.
Warum sind Zölle Thema? 84 Prozent der Verbraucher erwarten wegen vorgeschlagener neuer Zölle höhere Preise (roic.ai).
Was heißt das für die Adobe Aktie? Ein belegter Kurseffekt besteht nicht; der Optionsmarkt preist eine Bewegung von rund 2 Prozent ein (KuCoin).
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