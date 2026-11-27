Wie hoch ist der Online-Umsatz am Black Friday 2026? Adobe prognostiziert 12,9 Milliarden Dollar (plus 9,2 Prozent), das Endergebnis wird am Wochenende erwartet.

Wie viel Realwachstum bleibt? Bei 3,8 Prozent Inflation (Reuters) wächst der Konsum real deutlich langsamer; PwC rechnet mit 2,8 Prozent real.

Warum sind Zölle Thema? 84 Prozent der Verbraucher erwarten wegen vorgeschlagener neuer Zölle höhere Preise (roic.ai).

Was heißt das für die Adobe Aktie? Ein belegter Kurseffekt besteht nicht; der Optionsmarkt preist eine Bewegung von rund 2 Prozent ein (KuCoin).