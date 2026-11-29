Die amerikanischen Verbraucher haben am Black Friday einen neuen Rekord aufgestellt. Laut Adobe Analytics gaben sie an einem einzigen Tag 13,1 Milliarden Dollar in Onlineshops aus, 11 Prozent mehr als vor einem Jahr. Adobe selbst hatte nur mit 12,9 Milliarden Dollar gerechnet. Salesforce zählte weltweit sogar 82,7 Milliarden Dollar Onlineumsatz, davon 19,1 Milliarden Dollar in den USA. Gleichzeitig kamen weniger Menschen in die Läden. Für Anleger ist das eine gute und eine schwierige Nachricht zugleich: Der Konsum hält, aber er wandert weiter ins Netz.
Black Friday bricht den Rekord: 13,1 Milliarden Dollar online an einem Tag – jetzt entscheidet der Cyber Monday über Amazon, Walmart und Shopify
Die US-Verbraucher kaufen trotz 3,8 Prozent Inflation so viel im Netz wie nie, die Läden bleiben leerer. Amazon, Walmart und Shopify legen an der Börse zu. Die große Analyse: was die Rekordzahlen wirklich zeigen, wie viel davon nur höhere Preise sind und welche Termine jetzt für die Handelsaktien zählen.
Die Zahlen
Rekord im Netz, Ebbe in den Läden
Mastercard SpendingPulse, das auch Bargeld erfasst, sah die Umsätze im Handel ohne Autos und Benzin um 5,8 Prozent über dem Vorjahr. In den Läden selbst stiegen die Umsätze nur um 3,8 Prozent, die Zahl der Besucher ging zurück. Ein Teil des Wachstums sind schlicht höhere Preise: Die Inflation lag im Oktober bei 3,8 Prozent, und der Iran-Krieg verteuert Benzin und manche Konsumgüter. Doch Preise erklären nicht alles. Laut Salesforce stieg auch die Zahl der Bestellungen um 5 Prozent. Unsere Lesart: Die Amerikaner kaufen tatsächlich mehr, suchen dabei aber gezielt nach Rabatten und praktischen Dingen. Das begünstigt große Plattformen mit niedrigen Preisen und schneller Lieferung.
Der eigentliche Härtetest steht noch aus. Adobe erwartet für den Cyber Monday am 30. November Onlineumsätze von 15,1 Milliarden Dollar, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die fünf Tage von Thanksgiving bis Cyber Monday rechnet Adobe mit 47,5 Milliarden Dollar. Im gesamten Weihnachtsgeschäft vom 1. November bis 31. Dezember sollen es 275,1 Milliarden Dollar werden, ein Plus von 6,7 Prozent. Dass der Black Friday die Prognose übertroffen hat, ist ein gutes Vorzeichen.
Die Aktien
Wer an der Börse profitiert
Die Amazon Aktie legte am Freitag im verkürzten Handel um rund 4 Prozent zu, Marktberichte führten das auf die starke Nachfrage am Black Friday zurück. Die Walmart Aktie gewann rund 1 Prozent. Am stärksten reagierte die Shopify Aktie mit einem Plus von rund 6 Prozent, noch bevor Adobe die endgültigen Zahlen meldete. Für Shopify folgt der nächste Termin schon am Dienstag: Der Konzern veröffentlicht traditionell am Dienstag nach dem Cyber Monday den Umsatz seiner Händler über das gesamte Aktionswochenende. Im Vorjahr waren es 14,6 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als 2024. In acht der vergangenen elf Jahre stieg die Shopify Aktie in der Woche nach dem Black Friday. Unsere Lesart: Die Messlatte liegt hoch, denn die Shopify-Händler wuchsen in den beiden Vorjahren mehr als doppelt so schnell wie der Markt.
Einordnung der Redaktion: Der Black-Friday-Rekord widerlegt die Sorge, dass Inflation und steigende Zinsen den US-Konsum abwürgen. Er zeigt aber auch, wo das Geld hinfließt: zu den großen Plattformen und zu den Händlern, die online günstig liefern. Für die Amazon Aktie und die Walmart Aktie ist das eine Bestätigung ihres Geschäftsmodells, für die Shopify Aktie ein Test der hohen Erwartungen. Entscheidend sind nun der Cyber Monday und die Zahl, die Shopify am Dienstag meldet. Erst danach lässt sich sagen, ob die Weihnachtssaison den Rekordstart halten kann.
FAQ
Häufige Fragen zum Black Friday
Wie viel haben die Amerikaner am Black Friday online ausgegeben?
Laut Adobe Analytics 13,1 Milliarden Dollar, 11 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Adobe prognostiziert.
Wann meldet Shopify seine Zahlen zum Aktionswochenende?
Shopify veröffentlicht den Händlerumsatz von Black Friday bis Cyber Monday traditionell am Dienstag nach dem Cyber Monday, in diesem Jahr also am 1. Dezember.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, deutsches Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq). Walmart: ISIN US9311421039, WKN 860853, deutsches Handelssymbol WMT, US-Handelssymbol WMT (Nasdaq). Shopify: ISIN CA82509L1076, WKN A14TJP, deutsches Handelssymbol 307, US-Handelssymbol SHOP (Nasdaq).
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