Die Amazon Aktie legte am Freitag im verkürzten Handel um rund 4 Prozent zu, Marktberichte führten das auf die starke Nachfrage am Black Friday zurück. Die Walmart Aktie gewann rund 1 Prozent. Am stärksten reagierte die Shopify Aktie mit einem Plus von rund 6 Prozent, noch bevor Adobe die endgültigen Zahlen meldete. Für Shopify folgt der nächste Termin schon am Dienstag: Der Konzern veröffentlicht traditionell am Dienstag nach dem Cyber Monday den Umsatz seiner Händler über das gesamte Aktionswochenende. Im Vorjahr waren es 14,6 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als 2024. In acht der vergangenen elf Jahre stieg die Shopify Aktie in der Woche nach dem Black Friday. Unsere Lesart: Die Messlatte liegt hoch, denn die Shopify-Händler wuchsen in den beiden Vorjahren mehr als doppelt so schnell wie der Markt.