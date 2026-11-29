Es war eine Woche der Gegensätze. Der Dow Jones verbuchte das größte Wochenplus seit Oktober 2022, der Nasdaq-100 stieg um fast 7 Prozent. Bitcoin dagegen konnte die Erholung nicht mitnehmen. Am Freitag kletterte die größte Kryptowährung zunächst bis auf rund 62.125 Dollar, dann drehte sie scharf und fiel bis auf etwa 58.719 Dollar. Am Samstag notierte Bitcoin bei rund 59.250 Dollar und damit wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 Dollar. Seit Monatsbeginn summiert sich das Minus auf rund 21 Prozent.
Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar, während die Wall Street ihre beste Woche seit 2022 feiert – Anleger ziehen Rekordsummen aus den ETFs
Aktien steigen, Bitcoin fällt: Die Kryptowährung koppelt sich vom Technologiesektor ab und steuert auf ein Monatsminus von mehr als 20 Prozent zu. Aus den US-Bitcoin-ETFs flossen im November so viel Geld ab wie nie. Die große Analyse: was hinter dem Ausverkauf steckt, welche Marken jetzt zählen und warum große Anleger trotzdem kaufen.
Die Gründe
Warum Bitcoin nicht mit den Aktien steigt
Der wichtigste Grund ist das fehlende Geld der großen Anleger. Aus den US-Spot-ETFs auf Bitcoin flossen im November bis einschließlich 27. November rund 5,78 Milliarden Dollar ab, so viel wie in keinem Monat zuvor. Allein am Freitag zogen Anleger 389 Millionen Dollar ab, es war der achte Abflusstag in Folge. Damit fehlt genau die Käufergruppe, die den Kurs in den vergangenen beiden Jahren getragen hatte. Am Montag, dem 30. November, folgt der letzte ETF-Handelstag des Monats.
Dazu kamen technische Faktoren. Am Freitag verfielen an der Derivatebörse Deribit Bitcoin-Optionen im Wert von rund 7 Milliarden Dollar. In der dünnen Handelsphase nach Thanksgiving wurden laut Marktdaten Kryptopositionen über 411,69 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst, 80,6 Prozent davon waren Wetten auf steigende Kurse. Unsere Lesart: Auch die erwartete Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember belastet. Steigende Zinsen machen eine Anlage ohne laufende Erträge wie Bitcoin weniger attraktiv. Anders als bei Aktien gibt es bei Bitcoin keinen Gewinnanstieg, der diesen Effekt ausgleichen könnte.
Der Chart
Unter allen wichtigen Linien
Charttechnisch ist die Lage angespannt. Bitcoin notiert unter allen großen gleitenden Durchschnitten, auch unter der viel beachteten 200-Wochen-Linie bei 68.356 Dollar, und zwar um rund 12,5 Prozent. Die 100-Wochen-Linie liegt sogar bei 88.034 Dollar. Der Relative-Stärke-Index fiel auf Tagesbasis unter 30, was als überverkaufte Lage gilt. Händler beobachten nun die Marke von 55.000 Dollar. Es gibt aber auch Gegenstimmen: Große Adressen, sogenannte Wale, haben laut Daten von Analysten zuletzt mehr als 121.000 Bitcoin zugekauft. Binance-Gründer Changpeng Zhao nannte 60.000 Dollar sinngemäß einen guten Preis für Bitcoin.
Einordnung der Redaktion: Die Woche hat eine Gewissheit vieler Anleger erschüttert: Bitcoin ist nicht einfach eine gehebelte Technologieaktie. Während Nvidia und Co. sich erholten, verloren die Bitcoin-ETFs weiter Geld. Das spricht dafür, dass institutionelle Anleger ihre Positionen grundsätzlich überdenken und nicht nur kurzfristig auf Risiko verzichten. Die Käufe großer Adressen und die überverkaufte Lage können eine Gegenbewegung auslösen. Eine nachhaltige Wende bräuchte aber vor allem eines: die Rückkehr der ETF-Zuflüsse. Bis dahin bleibt Bitcoin anfällig für weitere Rückschläge, gerade rund um den Zinsentscheid der Fed.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Warum ist Bitcoin unter 60.000 Dollar gefallen?
Rekordabflüsse aus den US-Bitcoin-ETFs, ein großer Optionsverfall und Zwangsliquidationen in der dünnen Feiertagsphase drückten den Kurs. Dazu belastet die erwartete Zinserhöhung der Fed.
Wie viel Geld floss im November aus den Bitcoin-ETFs ab?
Bis einschließlich 27. November rund 5,78 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Monatsabfluss seit dem Start der US-Spot-ETFs.
Wo liegen die wichtigen Marken für Bitcoin?
Nach oben gilt die 200-Wochen-Linie bei 68.356 Dollar als wichtige Hürde. Nach unten beobachten Händler die Marke von 55.000 Dollar.
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