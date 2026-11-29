Einordnung der Redaktion: Die Woche hat eine Gewissheit vieler Anleger erschüttert: Bitcoin ist nicht einfach eine gehebelte Technologieaktie. Während Nvidia und Co. sich erholten, verloren die Bitcoin-ETFs weiter Geld. Das spricht dafür, dass institutionelle Anleger ihre Positionen grundsätzlich überdenken und nicht nur kurzfristig auf Risiko verzichten. Die Käufe großer Adressen und die überverkaufte Lage können eine Gegenbewegung auslösen. Eine nachhaltige Wende bräuchte aber vor allem eines: die Rückkehr der ETF-Zuflüsse. Bis dahin bleibt Bitcoin anfällig für weitere Rückschläge, gerade rund um den Zinsentscheid der Fed.