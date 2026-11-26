Bitcoin Kurs am 26.11.2026 um 17:25 Uhr MEZ, +2,8 % in 24 Stunden 60.423 $

Abfluss der US-Spot-ETFs am Mittwoch, siebter Abflusstag in Folge 453 Mio. $

Abflüsse in diesen sieben Handelstagen 3,05 Mrd. $

Nettovermögen der Spot-ETFs, am 29. Oktober waren es 104,27 Mrd. $ 72,03 Mrd. $