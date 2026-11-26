Der Bitcoin Kurs steht am Donnerstagabend bei rund 60.400 Dollar und damit gut 8 Prozent über dem Wochenend-Tief von 55.699 Dollar. Doch unter der Oberfläche der Erholung läuft der Druck weiter: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben am Mittwoch 453 Millionen Dollar verloren, den siebten Abflusstag in Folge. Allein der BlackRock-Fonds IBIT gab 329,7 Millionen Dollar ab. Wer das Thanksgiving-Plus liest, sollte also auch lesen, wer gerade verkauft.
Bitcoin Kurs: Siebter ETF-Abflusstag in Folge, 3,05 Milliarden Dollar in der Serie, Fonds-Vermögen auf 72 Milliarden gefallen – wer kauft den Rebound über 60.000 Dollar?
Der Bitcoin Kurs hat sich nach dem Zwei-Jahres-Tief von 55.699 Dollar über 60.000 Dollar erholt, doch die US-Spot-ETFs verlieren weiter Geld: Sieben Abflusstage in Folge, 453 Millionen Dollar allein am Mittwoch, das Fonds-Vermögen ist binnen vier Wochen von 104 auf 72 Milliarden Dollar geschrumpft. Die Tagesbilanz zum Thanksgiving-Handel.
Die Tagesbilanz in Zahlen: Der Bitcoin Kurs lag laut CoinGecko um 16:25 Uhr UTC (17:25 Uhr MEZ) bei 60.423 Dollar, ein Plus von 2,8 Prozent zum Vortag, bei einer Tagesspanne von 58.426 bis 61.375 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von 4,6 Prozent, vom Rekordhoch bei 126.080 Dollar am 6. Oktober 2025 fehlen 52,1 Prozent. Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, der Handel ist dünn; am Freitag öffnen sie nur bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Tagesbilanz 26. November
Warum fließt trotz Rebound weiter Geld aus den Bitcoin-ETFs?
Die Erholung wurde im dünnen Feiertagshandel gekauft, die ETF-Zahlen stammen vom Mittwoch, als der Bitcoin Kurs noch niedriger lag.
Nach den Zahlen von Farside, die CoinDesk und QUE.com weitergeben, lagen die Abflüsse am Mittwoch bei 453 Millionen Dollar; über die sieben letzten Handelstage summieren sie sich auf 3,05 Milliarden Dollar, wie cryptonews.com.au berichtet. Der November ist nach dieser Quelle schon jetzt der schwächste Monat in der Geschichte der Fonds, und das bei noch zwei ausstehenden Handelstagen. Für den Monatsstand kursieren je nach Zählweise 4,94 Milliarden Dollar (KuCoin, bis 24. November) und 5,39 Milliarden Dollar (QUE.com); die Quellen weichen hier voneinander ab.
Das Nettovermögen der Fonds ist von 104,27 Milliarden Dollar am 29. Oktober auf 72,03 Milliarden Dollar geschrumpft. Zwei Effekte wirken zusammen: Anleger ziehen Geld ab, und der Preis der gehaltenen Bitcoin ist gefallen. Decrypt hatte Mitte des Monats noch 94,9 Milliarden Dollar Nettovermögen und kumulierte Zuflüsse von 55,3 Milliarden Dollar seit dem Start gemeldet.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|7 Tage
|Bitcoin
|60.734 $
|+4,7 %
|−3,6 %
|Ether
|1.704 $
|+4,5 %
|−4,0 %
|Solana
|70,89 $
|+6,2 %
|−3,6 %
|XRP
|0,9493 $
|+6,2 %
|−1,8 %
Kurse der Coinbase Exchange am 26.11.2026 um ca. 8:10 Uhr New Yorker Zeit (14:10 Uhr MEZ); die 7-Tage-Werte beziehen sich auf den Beginn des 19.11. (00:00 UTC).
Quelle: The Company Chronicle
Das große Bild
Was drückt auf den Bitcoin Kurs: Inflation, Zinsen, Zölle?
Inflation über den Erwartungen
Der Preisindex PCE lag im Oktober bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich, der Kernwert bei 3,3 Prozent nach erwarteten 3,2 Prozent (KuCoin, 26.11.). Der Markt rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.
Zolldrohungen
Neue Zolldrohungen von US-Präsident Trump gegen 14 Handelspartner schickten die Nasdaq am Mittwoch intraday bis zu 4,6 Prozent ins Minus; sie schloss mit 0,62 Prozent im Minus (QUE.com).
Hebel im System
Das Handelsvolumen der Bitcoin-Perpetual-Futures lag im Oktober beim Achtfachen des Spot-Volumens (KuCoin). Die Liquidationen stiegen binnen 24 Stunden um 74,8 Prozent auf 618 Millionen Dollar, je etwa zur Hälfte Long- und Short-Positionen (CoinDesk via QUE.com).
Stimmung am Boden
Der Fear-and-Greed-Index steht je nach Quelle bei 10 bis 13 und damit im Bereich der extremen Angst (CoinMarketCap, KuCoin, Coinspeaker).
Auffällig ist, dass die Erholung ohne bestätigten Auslöser lief. CryptoTicker spricht von einem Rebound aus dem Tief in dünnem Feiertagshandel. Wer den Bitcoin Kurs jetzt deutet, sollte das berücksichtigen: Wenig Handelsvolumen verstärkt Bewegungen in beide Richtungen.
Krypto-Aktien
Was bedeutet der ETF-Abfluss für Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Die Bitcoin-ETFs und die Krypto-Aktien hängen am selben Faden: Abflüsse aus den Fonds sind ein Gradmesser für die institutionelle Nachfrage. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) hält nach eigenen Angaben mehr als 850.000 Bitcoin und fällt nach Handelsschluss am 30. November aus den MSCI-Indizes; JPMorgan schätzt den möglichen Verkaufsdruck auf bis zu 2,8 Milliarden Dollar (Cointelegraph, CoinMarketCap). Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) hat bei fallendem Bitcoin Kurs zuletzt überdurchschnittlich verloren. Beide Aktien sind am Donnerstag nicht gehandelt worden, die US-Börsen waren geschlossen; maßgeblich bleibt der Schlusskurs vom Mittwoch.
Termine
Was beobachten Anleger in den nächsten Tagen?
Heute: Beige Book der US-Notenbank und die Zinsentscheidung der Bank of Korea.
Freitag, 27. November: Großer Optionsverfall bei Bitcoin, die US-Börsen handeln nur bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Montag, 30. November: Die MSCI-Löschung der Strategy Aktie wird nach Handelsschluss wirksam.
Dezember: Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank; der Markt rechnet laut cryptonews.com.au mit einer Erhöhung.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zu den Bitcoin-ETFs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag er am 26.11.2026 um 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar. Die Tagesspanne reichte von 58.426 bis 61.375 Dollar.
Wie viel Geld ist im November aus den Bitcoin-ETFs abgeflossen? Je nach Quelle rund 4,9 bis 5,4 Milliarden Dollar; allein die letzten sieben Handelstage kommen auf 3,05 Milliarden Dollar.
Was ist das Nettovermögen der Bitcoin-ETFs? Laut CoinDesk 72,03 Milliarden Dollar, gegenüber 104,27 Milliarden Dollar am 29. Oktober.
Warum fällt der Bitcoin Kurs im November? Genannt werden hohe Inflationsdaten, Zolldrohungen, ETF-Abflüsse und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank. Einen einzelnen Auslöser gibt es nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.