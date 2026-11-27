Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht. TradingNEWS beschreibt einen Verkaufsdruck zum US-Handelsstart, der im Tagesverlauf teilweise wieder aufgeholt wurde; das Volumen lag bei etwa 10,35 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Finexus spricht von einem dünnen Feiertagshandel mit 10,5 Milliarden Dollar Bitcoin-Volumen. Die Liquidationen blieben mit rund 170 Millionen Dollar an Short-Positionen überschaubar; am 20. November waren es noch 1,53 Milliarden Dollar (TradingNEWS). Nach Einschätzung der Redaktion spricht das gegen eine Panik und für einen Markt, dem frische Käufer fehlen.

Das Umfeld bleibt zäh: Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verzeichnen im November Abflüsse von rund 5,39 Milliarden Dollar, ein Monatsrekord; der alte lag bei 4,51 Milliarden Dollar im Juni (TradingNEWS). Rund 85 Prozent der Rücknahmen entfallen auf den iShares-Fonds IBIT. Der letzte Handelstag des Novembers ist Montag, 30. November.