Der Bitcoin Kurs hat den Black Friday mit einer Delle zum US-Handelsstart hinter sich: Von rund 61.540 Dollar am frühen Morgen (7:59 Uhr New Yorker Zeit) ging es nach dem Börsenstart um etwa 3.000 Dollar auf 58.975 Dollar nach unten, bis 10:40 Uhr war Bitcoin wieder bei 60.006 Dollar (TradingNEWS). Am Abend notierte BTC bei rund 59.835 Dollar, ein Minus von 1,1 Prozent (Finexus, 21:10 Uhr MEZ). Auffällig ist die Aufteilung im Markt: Während Bitcoin und Ether nachgaben, stiegen Solana, XRP und Dogecoin. Für Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie ist das ein gemischtes Signal.
Bitcoin Kurs: Rutsch um 3.000 Dollar zum US-Start, Rückkehr auf 60.000 Dollar, Solana, XRP und Dogecoin im Plus – wer trägt den Kryptomarkt ins Wochenende?
Der Bitcoin Kurs fiel am Black Friday nach dem US-Handelsstart um rund 3.000 Dollar auf 58.975 Dollar und stand am Abend wieder bei rund 59.835 Dollar. Während Bitcoin und Ether nachgeben, legen Solana, XRP und Dogecoin zu.
Tagesbilanz
Warum fiel der Bitcoin Kurs zum US-Handelsstart?
Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht. TradingNEWS beschreibt einen Verkaufsdruck zum US-Handelsstart, der im Tagesverlauf teilweise wieder aufgeholt wurde; das Volumen lag bei etwa 10,35 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Finexus spricht von einem dünnen Feiertagshandel mit 10,5 Milliarden Dollar Bitcoin-Volumen. Die Liquidationen blieben mit rund 170 Millionen Dollar an Short-Positionen überschaubar; am 20. November waren es noch 1,53 Milliarden Dollar (TradingNEWS). Nach Einschätzung der Redaktion spricht das gegen eine Panik und für einen Markt, dem frische Käufer fehlen.
Das Umfeld bleibt zäh: Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verzeichnen im November Abflüsse von rund 5,39 Milliarden Dollar, ein Monatsrekord; der alte lag bei 4,51 Milliarden Dollar im Juni (TradingNEWS). Rund 85 Prozent der Rücknahmen entfallen auf den iShares-Fonds IBIT. Der letzte Handelstag des Novembers ist Montag, 30. November.
|Kryptowert
|Kurs
|Veränderung
|Bitcoin
|59.835 $
|−1,1 %
|Ether
|1.669 $
|−1,1 %
|Solana
|71,95 $
|+1,4 %
|XRP
|0,95 $
|+0,7 %
|Dogecoin
|rund 0,06 $
|+2,3 %
Kurse 15:10 Uhr New Yorker Zeit (21:10 Uhr MEZ); Veränderung gegenüber dem Vortag laut Quelle. Dogecoin gerundet.
Quelle: Finexus
Altcoins
Warum steigen Solana, XRP und Dogecoin, während Bitcoin fällt?
Finexus spricht von einer Divergenz im dünnen Feiertagshandel. Plausibel, aber nicht belegt, ist nach Einschätzung der Redaktion ein Gegengeschäft: Kleinere Werte haben nach dem schwachen November mehr Luft für kurze Erholungen, ein größerer Käuferstrom ist daraus nicht abzuleiten. Die Zuwächse sind klein, und Ether, der größte Altcoin, gab wie Bitcoin nach. ETF-Zahlen stützen das Bild: Auch Ether-ETFs sahen neun Abflusstage in Folge und im November Rücknahmen von 1,23 Milliarden Dollar (Finexus).
Die Marken
Welche Marken zählen für den Bitcoin Kurs am Wochenende?
|Marke
|Stand
|Bedeutung
|60.000 $
|Unterstützung
|runde Marke und Optionsniveau
|57.244 $
|Tief vom 25.11.
|Unterstützungsband mit 57.737 $
|55.122 $
|Tief vom 21.11.
|November-Tief
|62.123 $
|Hoch vom Freitag
|erste Widerstandszone
|64.441 $
|Hoch vom 23.11.
|wichtiger Schlusskurs
Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Quelle: TradingNEWS, 27.11.2026
Dazu kommt der Optionsverfall: Am Freitag liefen Optionen im Umfang von rund 6,8 Milliarden Dollar aus, Bitcoin settelte mit rund 61.600 Dollar deutlich unter dem Max-Pain-Niveau von 70.000 Dollar (TradingNEWS; Settlement laut cryptoticker). Die implizite Schwankung ist gestiegen: Der Deribit-Volatilitätsindex DVOL liegt bei 55,45 nach 38 im Oktober.
Termine
Welche Termine bestimmen den Bitcoin Kurs als Nächstes?
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am Freitagabend lag BTC gegen 21:10 Uhr MEZ bei rund 59.835 Dollar (Finexus).
Warum fiel der Bitcoin Kurs zum US-Handelsstart? Die Quellen nennen keinen einzelnen Auslöser; sie beschreiben Verkaufsdruck im dünnen Feiertagshandel und anhaltende ETF-Abflüsse.
Wie stehen Altcoins wie Solana und XRP? Solana lag bei 71,95 Dollar (plus 1,4 Prozent), XRP bei 0,95 Dollar (plus 0,7 Prozent).
Wann ist der nächste wichtige Termin? Am Montag, 30. November, endet der ETF-Monat und der MSCI-Stichtag für Strategy fällt an.
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