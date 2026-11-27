Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? 59.908 US-Dollar am 27. November 2026 um 17:11 Uhr MEZ (finanzen.net).

Wie hoch sind die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs? 5,39 Milliarden Dollar im November bis 25. November, ein Rekord (Farside).

Welcher ETF hat Zuflüsse? Der Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) mit 114,1 Millionen Dollar.

Warum ist IBIT so wichtig? Der Fonds machte am 25. November knapp 73 Prozent der Tagesabflüsse aus.