Der Bitcoin Kurs lag am Freitag, 27. November 2026, um 17:11 Uhr MEZ bei 59.908 US-Dollar nach 60.438 Dollar am Vortag (finanzen.net). Dahinter steht ein Rekord, den die Branche lieber nicht gefeiert hätte: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November bis einschließlich Mittwoch, 25. November, Netto-Abflüsse von 5,39 Milliarden Dollar und übertrafen damit den bisherigen Monatsrekord von 4,51 Milliarden Dollar aus dem Juni (Cointelegraph und The Coin Republic, 26.11.2026, Daten von Farside). Die Aktien großer Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy reagieren auf diese Stimmung.
Bitcoin Kurs: Rekord-Abflüsse von 5,39 Milliarden Dollar aus US-ETFs im November, nur Morgan Stanley sammelt ein – wer hält die 60.000 Dollar?
Die US-Bitcoin-ETFs verzeichnen im November den größten Monatsabfluss ihrer Geschichte. Der Bitcoin Kurs hält sich um 60.000 Dollar, nur ein Fonds von Morgan Stanley zieht Geld an. Zahlen, Hintergründe und was Anleger jetzt beobachten.
Der Befund ist doppelt: Der Preis hält sich um 60.000 Dollar, während das Geld der ETF-Anleger geht. Wer kauft dann?
Rekord im November
Wie groß sind die Abflüsse aus den US-Bitcoin-ETFs wirklich?
Die letzten sieben Handelstage vor Thanksgiving summieren sich laut The Coin Republic auf 3,05 Milliarden Dollar Abflüsse. Am Mittwoch, 25. November, flossen aus den Bitcoin-ETFs 453 Millionen Dollar ab, aus den Ether-ETFs 68,5 Millionen Dollar, zusammen 521,5 Millionen Dollar (FinanceFeeds, 27.11.2026). Am Dienstag waren es 231,4 Millionen Dollar bei Bitcoin. Am Donnerstag blieben NYSE und Nasdaq wegen Thanksgiving geschlossen, es gab keinen ETF-Handel. Zwei Handelstage verbleiben im Monat: Freitag mit Frühschluss um 13:00 Uhr New Yorker Zeit und Montag, 30. November.
|Position
|Wert
|November bis 25.11., netto
|−5,39 Mrd. $
|Bisheriger Monatsrekord (Juni)
|−4,51 Mrd. $
|Letzte sieben Handelstage
|−3,05 Mrd. $
|25.11. Bitcoin-ETFs
|−453 Mio. $
|25.11. Ether-ETFs
|−68,5 Mio. $
|IBIT am 25.11.
|−329,7 Mio. $
|IBIT im November (ca.)
|−4,50 Mrd. $
Quelle: Cointelegraph, The Coin Republic, FinanceFeeds, 26./27.11.2026
Warum steht BlackRocks IBIT im Zentrum der Abflüsse?
Allein BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) verlor am 25. November 329,7 Millionen Dollar, knapp 73 Prozent der Tagesabflüsse. Im November summieren sich die Abflüsse bei IBIT auf rund 4,5 Milliarden Dollar. Das Nettovermögen lag laut iShares-Seite am Mittwoch bei 44,93 Milliarden Dollar. Auch bei den Ether-ETFs fiel die gesamte Tagessumme auf BlackRocks ETHA.
Wer sammelt trotz der Abflüsse Bitcoin ein?
Der Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) verzeichnete im November Netto-Zuflüsse von 114,1 Millionen Dollar. Nur MSBT und der WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW, 0,3 Millionen Dollar) hatten im Monat Zuflüsse, so Cointelegraph. Am Mittwoch gab es bei MSBT keinen Nettofluss. Die Zahlen zeigen: Neue Vertriebswege der Banken bringen Geld, doch es reicht nicht, die Abflüsse der Branchenführer auszugleichen. Bei den Liquidationen meldete The Coin Republic für den 26. November 264,25 Millionen Dollar binnen 24 Stunden.
Was sollten Anleger beim Bitcoin Kurs und den Krypto-Aktien beobachten?
Wichtig sind die Flüsse vom Freitag und Montag, die den Novemberwert endgültig festlegen, der Bitcoin Kurs um 60.000 Dollar und die Reaktion der Krypto-Aktien wie Coinbase, Strategy und Galaxy Digital. Auch ein Wechsel der ETF-Flüsse zu positiven Werten wäre ein Signal für die Stimmung im Dezember.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zu ETF-Flüssen
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs? 59.908 US-Dollar am 27. November 2026 um 17:11 Uhr MEZ (finanzen.net).
Wie hoch sind die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs? 5,39 Milliarden Dollar im November bis 25. November, ein Rekord (Farside).
Welcher ETF hat Zuflüsse? Der Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) mit 114,1 Millionen Dollar.
Warum ist IBIT so wichtig? Der Fonds machte am 25. November knapp 73 Prozent der Tagesabflüsse aus.
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