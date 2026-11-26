Der Bitcoin Kurs hält sich am Donnerstag bei rund 60.400 Dollar (CoinGecko, 16:25 Uhr UTC, 17:25 Uhr MEZ), nachdem er am Wochenende bei 55.699 Dollar ein Zwei-Jahres-Tief erreicht hatte. Was den Kryptomarkt belastet, steht in den Makrodaten: Die US-Inflation, gemessen am PCE-Preisindex, lag im Oktober bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich, der Kernwert bei 3,3 Prozent und damit über den erwarteten 3,2 Prozent (KuCoin, 26.11.). Der Markt rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember (cryptonews.com.au).

Wer den Bitcoin Kurs im November verstehen will, muss deshalb weniger auf Blockchain-Daten schauen als auf Anleiherenditen und Zolldrohungen.