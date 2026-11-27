Dass Bitcoin enger an die Nasdaq rückt, passt zu einem Markt, in dem institutionelles Geld den Ton angibt. Die Spot-ETFs machen Bitcoin zu einem Baustein in Depots, die bei Stress gemeinsam verkaufen. Im November waren die Abflüsse so groß wie nie seit Auflage: 453,1 Millionen Dollar allein am 25. November, davon 329,7 Millionen aus IBIT. Zeus Research erklärt laut The Block, die anhaltenden Abflüsse schwächten die Spot-Nachfrage.

Dazu kommt das Zinsumfeld. Nach Angaben von Admiral Markets entscheidet die Fed am 9. Dezember; der Markt sieht mit etwa 94 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Sinkende Liquidität trifft Bitcoin oft zuerst. Für Krypto-Aktien heißt das: Die Coinbase Aktie hängt an Handelsvolumen, die Strategy Aktie am Bitcoin Kurs und am Aufschlag auf ihren Bestand, Miner wie MARA, Riot und CleanSpark an Kurs und Kosten.