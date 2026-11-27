Der Bitcoin Kurs hat sich vom Gegenpol zur Wall Street zum Mitläufer entwickelt, und das nicht nur in der Abwärtsrichtung. Am 23. November sprang Bitcoin binnen etwa 30 Minuten um rund fünf Prozent, gab den Gewinn laut Glassnode in weniger als sechs Stunden vollständig ab, während die Nasdaq 100 etwa drei Viertel ihres Plus behielt.
Bitcoin Kurs: Glassnode nennt Bitcoin den „Kanarienvogel“ der Wall Street, Nasdaq-Korrelation so hoch wie seit 2022 nicht – ist Bitcoin noch ein Gegenpol?
Der Bitcoin Kurs folgt der Nasdaq so eng wie seit September 2022 nicht mehr. Glassnode nennt Bitcoin den „Kanarienvogel in der Kohlemine“ für Wall Street. Was die Daten vom 23. November zeigen und was das für Bitcoin, Strategy, Coinbase und andere Krypto-Aktien bedeutet.
Bitcoin notierte am 27. November gegen 14:00 Uhr (MEZ) bei 61.518 US-Dollar (56.121 Euro), 1,37 Prozent mehr als am Vortag, aber 22,9 Prozent weniger als vor einem Monat (BTC-ECHO). Die Datenfirma Glassnode zieht aus dem Muster einen unbequemen Schluss: Bitcoin sei „nur der Kanarienvogel in der Kohlemine“, so die Zusammenfassung von Brave New Coin vom 27. November. Das Signal: Wenn Wall Street kippt, reagiert Bitcoin zuerst und am stärksten. Für Anleger, die auf den Bitcoin Kurs und auf Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und Marathon setzen, ist das mehr als eine Randnotiz.
Der Auslöser
Was ist am 23. November beim Bitcoin Kurs passiert – und warum zählt es?
Auslöser war laut AMBCrypto (25. November) eine Nachricht rund um die Führung von Nvidia. Aktienmärkte stiegen, auch Bitcoin schoss auf ein Tageshoch von 64.603 Dollar. Danach fiel der Kurs unter 61.000 Dollar zurück. Nach der Darstellung von The Block hatte Nvidia-Chef Jensen Huang am 12. November seinen Rücktritt erklärt, damals fiel Bitcoin auf 71.200 Dollar, ein Zwölf-Wochen-Tief; spätere Berichte sprechen von einer Wende in dieser Personalie. Für unser Thema ist entscheidend, dass der Bitcoin Kurs beide Male auf eine Aktienmarkt-Nachricht reagierte.
Glassnode beschreibt das Muster so: Die Nasdaq 100 hielt den größten Teil ihres Gewinns, Bitcoin nicht. Die Korrelation beider Märkte erreichte den höchsten Wert seit September 2022. Hinzu kommen Mittelabflüsse: Aus den Bitcoin-ETFs flossen laut Glassnode in 20 Handelstagen rund 4,3 Milliarden Dollar ab. Das ist nicht dasselbe Maß wie die Novembersumme von 5,39 Milliarden Dollar, über die The Block am 26. November berichtete.
Bitcoin sei nur der Kanarienvogel in der Kohlemine.
Die Marken
Welche Kurse beobachtet Glassnode beim Bitcoin Kurs – und was bedeuten sie?
Glassnode nennt Widerstände zwischen 62.000 und 66.000 Dollar und eine Unterstützung bei 58.500 Dollar. Der Realized Price, der durchschnittliche Anschaffungspreis aller Coins, liegt bei rund 53.200 Dollar; 21Shares nennt rund 53.250 Dollar. Galaxy Digital hat laut The Block seinen Oktober-Standpunkt zurückgenommen, der Bärenmarkt sei im Juni zu Ende gegangen. Ein Tagesschlusskurs unter 58.525 Dollar, dem Juni-Tief, wäre demnach ein Signal für ein tieferes Tief.
|Messgröße
|Stand
|Korrelation Bitcoin/Nasdaq 100
|höchster Wert seit September 2022
|Bitcoin am 23.11.
|+5 % in rund 30 Minuten, Gewinn binnen unter 6 Stunden abgegeben
|Nasdaq 100 am 23.11.
|behielt rund drei Viertel des Gewinns
|ETF-Abflüsse in 20 Handelstagen
|rund 4,3 Mrd. $ (Glassnode)
|ETF-Abflüsse im November
|rund 5,39 Mrd. $ (SoSoValue, The Block)
|Realized Price
|rund 53.200 bis 53.250 $
Zahlen aus Drittquellen, nicht von aktiencheck.de prognostiziert. BTC-Kurs: BTC-ECHO, 27.11.2026, ca. 14:00 Uhr MEZ.
Quelle: Brave New Coin, 27.11.2026; AMBCrypto, 25.11.2026; The Block, 26.11.2026; BTC-ECHO
Das große Bild
Warum folgt der Bitcoin Kurs jetzt der Wall Street – und was macht die Fed?
Dass Bitcoin enger an die Nasdaq rückt, passt zu einem Markt, in dem institutionelles Geld den Ton angibt. Die Spot-ETFs machen Bitcoin zu einem Baustein in Depots, die bei Stress gemeinsam verkaufen. Im November waren die Abflüsse so groß wie nie seit Auflage: 453,1 Millionen Dollar allein am 25. November, davon 329,7 Millionen aus IBIT. Zeus Research erklärt laut The Block, die anhaltenden Abflüsse schwächten die Spot-Nachfrage.
Dazu kommt das Zinsumfeld. Nach Angaben von Admiral Markets entscheidet die Fed am 9. Dezember; der Markt sieht mit etwa 94 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Sinkende Liquidität trifft Bitcoin oft zuerst. Für Krypto-Aktien heißt das: Die Coinbase Aktie hängt an Handelsvolumen, die Strategy Aktie am Bitcoin Kurs und am Aufschlag auf ihren Bestand, Miner wie MARA, Riot und CleanSpark an Kurs und Kosten.
Termine
Was sollten Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten – und wann?
Der Gleichlauf
Folgt Bitcoin der Nasdaq weiter so eng, ist Bitcoin kein Diversifikator, sondern ein Verstärker der Aktienmarktstimmung.
Die Marken
58.500 Dollar nach unten, 62.000 bis 66.000 Dollar nach oben gelten laut Glassnode als Orientierung.
ETF-Flüsse
Drehen die Mittelflüsse, wäre das ein erstes Zeichen für wiederkehrende Nachfrage.
9. Dezember
Die Fed entscheidet über den Leitzins.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Was bedeutet „Kanarienvogel in der Kohlemine“ bei Bitcoin? Glassnode meint, Bitcoin reagiere als Erstes auf Stress an den Aktienmärkten und gebe so ein Frühwarnsignal.
Wie stark folgt der Bitcoin Kurs der Nasdaq? Die Korrelation lag laut Glassnode auf dem höchsten Stand seit September 2022.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 27. November um 14:00 Uhr (MEZ) 61.518 Dollar beziehungsweise 56.121 Euro (BTC-ECHO).
Welche Krypto-Aktien profitieren oder leiden? Strategy, Coinbase und die Miner MARA, Riot, CleanSpark und IREN hängen direkt am Bitcoin Kurs.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.