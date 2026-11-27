Nach einem Bericht der Journalistin Eleanor Terrett vom 4. November, den Coinpedia aufgreift, arbeiten Demokraten im Repräsentantenhaus an einem breiteren Marktstruktur-Gesetz. Grundlage soll die „Crypto Investor and Consumer Bill of Rights“ der Abgeordneten Maxine Waters sein. Waters gilt Berichten zufolge als Favoritin für den Vorsitz im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses (Cryptonews, 18.11.2026). Der Entwurf würde der Börsenaufsicht SEC mehr und der Rohstoffaufsicht CFTC weniger Gewicht geben, die Branche bevorzugt die CFTC. Hinzu kämen Ethikregeln, die hohe Amtsträger daran hindern sollen, eigene Krypto-Geschäfte zu betreiben.

Republikaner sprechen von einem „Messaging-Bill“, also einem Signal ohne Aussicht auf Mehrheit. Offen ist zudem, wer den Bankenausschuss im Senat leitet: Elizabeth Warren, eine der schärfsten Kritikerinnen des Sektors, gilt als Anwärterin, die Besetzung ist aber nach Berichten noch nicht formell geklärt. Ein genauer Text liegt bislang nicht vor, die Informationen stützen sich auf Medienberichte und anonyme Quellen.