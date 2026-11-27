Der Bitcoin Kurs hat sich am Black Friday zurückgemeldet: Gegen 9 Uhr MEZ notierte Bitcoin bei rund 61.535 US-Dollar, gut 1,6 Prozent im Plus, nachdem der Tiefpunkt der Woche bei etwa 57.300 Dollar gelegen hatte (wallstreet-online, 27.11.2026, 09:00 Uhr MEZ). Von seinem Rekord um 126.000 Dollar im Oktober ist die Kryptowährung trotzdem rund 51 Prozent entfernt. Doch während der Handel auf Optionsverfall und ETF-Abflüsse starrt, läuft im Hintergrund eine politische Weichenstellung: Die Demokraten übernehmen im Januar beide Kammern des US-Kongresses, und das wichtigste Krypto-Gesetz der Branche droht liegen zu bleiben.
Bitcoin Kurs: Demokraten übernehmen den Kongress, das CLARITY-Gesetz steht vor dem Aus – was wird aus der Krypto-Regulierung?
Der Bitcoin Kurs steht am Black Friday bei rund 61.500 US-Dollar, die Fear-&-Greed-Anzeige bei 12. Zugleich entscheidet sich in Washington, ob die Krypto-Marktstruktur-Gesetze bis 2027 liegen bleiben. Was die Machtwende im US-Kongress für Bitcoin, Krypto-Aktien wie Coinbase und Stablecoins bedeuten kann.
Washington
Was passiert mit dem CLARITY-Gesetz, wenn der Kongress wechselt?
Der Clarity Act soll klären, welche Krypto-Werte als Wertpapiere gelten und welche Aufsicht zuständig ist. Er ist die Grundlage dafür, dass Börsen, Fonds und Banken in den USA mit mehr Rechtssicherheit planen können.
Das US-Repräsentantenhaus hat das Gesetz bereits im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen verabschiedet. Im Senat scheiterte dagegen im September 2026 die Abstimmung über die Fortsetzung der Debatte: Die nötigen 60 Stimmen kamen nicht zusammen (FXStreet; Cryptonews/Bitcoin Magazine, 19.11.2026). Der Senator Thom Tillis hat zwar einen Antrag auf Wiederaufnahme gestellt, doch der Zeitplan ist eng. Endet der Kongress am 3. Januar 2027, verfällt der Entwurf, wenn ihn die Übergangssitzung nicht noch rettet.
Die Aussichten dafür beurteilen die Beteiligten selbst zurückhaltend. French Hill, Vorsitzender des Finanzausschusses im Repräsentantenhaus und Mitautor des Gesetzes, bezifferte die Chancen in der Übergangsphase als „nicht hoch“ und will das Thema im neuen Kongress erneut aufrufen (Cryptonews/Bitcoin Magazine, 19.11.2026). Der Senator Bernie Moreno, der das Gesetz im Senat federführend vertritt, sieht laut The Hill dafür kein realistisches Szenario, weil Haushalt, Verteidigungsgesetz und Agrargesetz Vorrang haben. TD-Cowen-Analyst Jaret Seiberg rechnet nicht damit, dass ein Marktstruktur-Gesetz in den kommenden zwei Jahren verabschiedet wird (Cryptonews, 18.11.2026). Hill betont zudem, dass Ausnahmegenehmigungen von SEC und CFTC ein Gesetz nicht ersetzen können; ein Stablecoin-Gesetz ohne Marktstruktur gleiche einem Netz ohne Handys, so sinngemäß sein Vergleich.
|Thema
|Stand
|Nächster Schritt
|CLARITY-Gesetz (Marktstruktur)
|Repräsentantenhaus Juli 2025, Senat im September 2026 gescheitert
|Verfall am 3. Januar 2027, falls keine Einigung
|GENIUS-Gesetz (Stablecoins)
|Unterzeichnet im Juli 2025
|Inkrafttreten am 18. Januar 2027, Regeln des Finanzministeriums noch offen
|Neuer Demokraten-Entwurf
|Von Journalistin Eleanor Terrett am 4.11. gemeldet
|Einbringung im neuen Kongress ab 3. Januar 2027 erwartet
|Fed-Zinsentscheid
|Zinserhöhung im Dezember eingepreist
|9. Dezember 2026
Angaben nach den genannten Medienberichten; Zeitpunkte können sich verschieben.
Quelle: Cryptonews (18. und 19.11.2026), FXStreet, Coinpedia (4.11.2026)
Was die Demokraten planen
Wie sieht der neue Gesetzentwurf aus?
Nach einem Bericht der Journalistin Eleanor Terrett vom 4. November, den Coinpedia aufgreift, arbeiten Demokraten im Repräsentantenhaus an einem breiteren Marktstruktur-Gesetz. Grundlage soll die „Crypto Investor and Consumer Bill of Rights“ der Abgeordneten Maxine Waters sein. Waters gilt Berichten zufolge als Favoritin für den Vorsitz im Finanzausschuss des Repräsentantenhauses (Cryptonews, 18.11.2026). Der Entwurf würde der Börsenaufsicht SEC mehr und der Rohstoffaufsicht CFTC weniger Gewicht geben, die Branche bevorzugt die CFTC. Hinzu kämen Ethikregeln, die hohe Amtsträger daran hindern sollen, eigene Krypto-Geschäfte zu betreiben.
Republikaner sprechen von einem „Messaging-Bill“, also einem Signal ohne Aussicht auf Mehrheit. Offen ist zudem, wer den Bankenausschuss im Senat leitet: Elizabeth Warren, eine der schärfsten Kritikerinnen des Sektors, gilt als Anwärterin, die Besetzung ist aber nach Berichten noch nicht formell geklärt. Ein genauer Text liegt bislang nicht vor, die Informationen stützen sich auf Medienberichte und anonyme Quellen.
Das große Bild
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs?
Kurzfristig treibt nicht die Gesetzgebung den Bitcoin Kurs, sondern Zinsen, Liquidität und Stimmung. Die Fed entscheidet am 9. Dezember, am Markt ist eine Zinserhöhung eingepreist. Der November ist mit rund minus 21 Prozent der schwächste Monat seit mehr als vier Jahren, und US-Bitcoin-ETFs verbuchten nach SoSoValue 5,39 Milliarden Dollar Netto-Abflüsse (wallstreet-online, 27.11.2026). Der Fear-&-Greed-Index steht bei 12, ein Wert für extreme Angst, der als Stimmungsmesser dient, nicht als Kurssignal.
Langfristig geht es um Rechtssicherheit. Beide Aufsichten haben zwar einzelne Erleichterungen erlassen, etwa für tokenisierte Aktien. Ein Regierungswechsel im Kongress kann solche Erleichterungen aber politisch angreifbar machen. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie hängt vom Ausgang ab, wie viel Spielraum Handelsplätze, Stablecoin-Emittenten und Banken künftig haben. Auch Anbieter wie Circle, der Stablecoin-Emittent, stehen vor dem Inkrafttreten des GENIUS-Gesetzes im Januar. Die Strategy Aktie wiederum ist stärker an den Bitcoin Kurs und den MSCI-Index-Stichtag am 30. November gebunden als an Gesetze.
Worauf Anleger achten
Welche Termine sind jetzt wichtig?
27. November: Optionsverfall bei Deribit, Optionen über rund 6,8 Milliarden Dollar, Handel in den USA nur bis 19 Uhr MEZ.
30. November: MSCI streicht Strategy aus dem USA-Index; zugleich starten Berichten zufolge gehebelte XRP-ETFs.
1. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht und Konjunkturdaten.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
3. Januar 2027: Neuer Kongress, Stichtag für das CLARITY-Gesetz.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt zum Bitcoin Kurs wissen wollen
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Rund 61.500 US-Dollar am Freitagmorgen (wallstreet-online, 09:00 Uhr MEZ). Das sind etwa 51 Prozent unter dem Oktober-Rekord.
Warum ist das CLARITY-Gesetz für Bitcoin wichtig? Es soll die Aufsicht zwischen SEC und CFTC aufteilen. Das würde Börsen, Fondsanbietern und Banken in den USA verlässlichere Regeln geben.
Was ändert sich durch den Kongresswechsel? Nach Berichten übernehmen die Demokraten im Januar beide Kammern. Sie wollen einen eigenen Entwurf mit mehr SEC-Gewicht einbringen.
Welche Krypto-Aktien sind betroffen? Vor allem Handelsplätze und Stablecoin-Emittenten wie die Coinbase Aktie oder Circle, indirekt auch Bitcoin-Treasury-Firmen wie die Strategy Aktie.
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