Der Bitcoin Kurs hat sich am Black Friday auf rund 61.500 Dollar berappelt, ein Plus von 1,1 Prozent binnen 24 Stunden (CoinPaprika, 13:36 Uhr MEZ). Doch die Erholung steht auf dünnem Eis: Der US-Preisindikator PCE hat die Zinserhöhung der Federal Reserve am 9. Dezember so gut wie zur Gewissheit gemacht. Für Bitcoin, die Kryptowährungen insgesamt und Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase und MARA Holdings ist das der wichtigste Gegenwind dieses Spätherbsts.
Bitcoin Kurs: Core-PCE bei 3,3 Prozent, Fed-Zinserhöhung im Dezember zu über 90 Prozent eingepreist – wie lange hält die 60.000-Dollar-Marke?
Der Bitcoin Kurs liegt am Freitagnachmittag bei rund 61.500 Dollar, doch die Inflationsdaten haben die Zinserhöhung der Fed im Dezember fast zur Gewissheit gemacht. Was das für Bitcoin, Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase und die Fed-Sitzung am 9. Dezember bedeutet.
Das große Bild
Warum drückt die Fed den Bitcoin Kurs?
Bitcoin handelt 2026 nicht mehr als Gegenpol zur Wall Street, sondern als Liquiditätsbarometer: Steigende Zinsen verteuern Kredit, kühlen den Risikoappetit und lassen Anleger Positionen glattstellen.
Die Zahlen vom Mittwoch haben genau diese Sorge genährt. Die Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent nach 3,1 Prozent im September und damit über der Erwartung von 3,2 Prozent, der höchste Wert seit fast drei Jahren; die Gesamtinflation kam auf 3,8 Prozent. Zugleich wurde das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf 4,3 Prozent nach oben revidiert (FinScans mit Verweis auf Cointelegraph, 25.11.2026). Die Folge: Laut CME FedWatch preisen die Märkte für die Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Erhöhung um 25 Basispunkte mit 94,4 Prozent (Stand 25.11.) bis 97 Prozent (MarketIntelLabs, 27.11.) ein.
Für Bitcoin ist das ein doppeltes Problem. Erstens lastet der Zins auf allen Anlagen ohne laufenden Ertrag. Zweitens sind die US-Spot-ETFs zuletzt Netto-Verkäufer: Am 25. November flossen vorläufig 123,4 Millionen Dollar ab, über sieben Tage waren es 2,37 Milliarden Dollar (Tradingnews, SoSoValue-Daten). Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist seit Jahresbeginn um rund 32 Prozent auf 2,09 Billionen Dollar geschrumpft (FinScans).
Der Kurs
Wo steht der Bitcoin Kurs technisch?
Im November hat Bitcoin rund 20 Prozent verloren: Am 1. November stand der Kurs bei 77.580 Dollar (Coinspeaker/Yahoo Finance). Das Tief dieser Woche liegt je nach Quelle bei 57.300 Dollar (Coinspeaker, Mittwoch) beziehungsweise 59.988 Dollar (Bitcoinworld, OKX, Donnerstag). Als Widerstand nennt Coinspeaker 64.600 und 67.500 Dollar, als Unterstützung 60.000 Dollar. Der 50-Tage-Durchschnitt verläuft bei 71.180 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 74.450 Dollar, beide deutlich über dem aktuellen Kurs. Der Crypto Fear and Greed Index steht laut Tradingnews bei 14, im Bereich extremer Angst.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|Bitcoin
|61.453
|+1,1 %
|Ether
|1.738
|+2,3 %
|Solana
|72,98
|+2,6 %
|BNB
|565,09
|+1,0 %
|XRP
|0,9626
|+0,5 %
Kurse in US-Dollar. Bitcoin: CoinPaprika, 12:36 UTC; übrige Coins: Finfly/CoinGecko, 05:10 UTC. Die Zeitpunkte sind nicht identisch.
Quelle: CoinPaprika, Finfly/CoinGecko
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet das für Strategy, Coinbase und MARA?
Krypto-Aktien reagieren überproportional. Als Bitcoin am 18. November um rund vier Prozent nachgab, verlor die Strategy Aktie 6,4 Prozent, die Coinbase Aktie 3,9 Prozent (Kalkine). Strategy bewegt sich damit etwa anderthalbmal so stark wie die Kryptowährung, deren Bestand das Unternehmen hält. Die Miner leiden doppelt, weil Förderkosten und Zinslast gleichzeitig drücken. Wer Bitcoin-Aktien verfolgt, schaut deshalb weniger auf Quartalszahlen als auf die Zinskurve der Fed.
Gold dagegen profitierte laut Coinspeaker am Freitag von einem schwachen Dollar und legte um 4,6 Prozent auf 3.699 Dollar je Unze zu. Dass Bitcoin diese Bewegung nur teilweise nachvollzieht, wirft die Frage auf, ob die Kryptowährung ihre Rolle als „digitales Gold“ in einem Zinserhöhungszyklus ausfüllen kann.
Termine
Was ist bis Weihnachten wichtig?
30. November / 1. Dezember: Monatsschluss und Ripples XRP-Escrow-Freigabe.
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht (Tradingnews).
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung, Entscheidung am 9. Dezember.
Zur Einordnung: Zwei der genutzten Quellen zum PCE-Datenstand sind KI-gestützte Zusammenfassungen; die Primärdaten sollten vor Entscheidungen gegengeprüft werden.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Am 27. November 2026 um 13:36 Uhr MEZ lag er bei rund 61.453 Dollar (CoinPaprika), plus 1,1 Prozent in 24 Stunden.
Warum steht der Bitcoin Kurs unter Druck?
Wegen der hohen Inflation, der erwarteten Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember und ETF-Abflüssen.
Wie stark folgen Krypto-Aktien dem Bitcoin Kurs?
Strategy bewegte sich zuletzt etwa anderthalbmal so stark wie Bitcoin, Coinbase und Miner wie MARA reagieren ebenfalls überdurchschnittlich.
Wann ist der nächste Fed-Termin?
Die Sitzung läuft am 8. und 9. Dezember 2026.
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