Die Zahlen vom Mittwoch haben genau diese Sorge genährt. Die Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent nach 3,1 Prozent im September und damit über der Erwartung von 3,2 Prozent, der höchste Wert seit fast drei Jahren; die Gesamtinflation kam auf 3,8 Prozent. Zugleich wurde das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf 4,3 Prozent nach oben revidiert (FinScans mit Verweis auf Cointelegraph, 25.11.2026). Die Folge: Laut CME FedWatch preisen die Märkte für die Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Erhöhung um 25 Basispunkte mit 94,4 Prozent (Stand 25.11.) bis 97 Prozent (MarketIntelLabs, 27.11.) ein.

Für Bitcoin ist das ein doppeltes Problem. Erstens lastet der Zins auf allen Anlagen ohne laufenden Ertrag. Zweitens sind die US-Spot-ETFs zuletzt Netto-Verkäufer: Am 25. November flossen vorläufig 123,4 Millionen Dollar ab, über sieben Tage waren es 2,37 Milliarden Dollar (Tradingnews, SoSoValue-Daten). Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist seit Jahresbeginn um rund 32 Prozent auf 2,09 Billionen Dollar geschrumpft (FinScans).