Der Bitcoin Kurs hat sich am Donnerstag über die runde Marke von 60.000 Dollar gerettet: Gegen 17:25 Uhr MEZ notierte die Kryptowährung bei 60.423 Dollar, 2,8 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden. Doch der Blick auf die Wochenkerze trübt die Stimmung – Bitcoin steuert nach Angaben von CoinDesk auf die achte Verlustwoche in Folge zu, und der November steht bei rund minus 24 Prozent. Ein bestätigter Auslöser für den Anstieg am Donnerstag fehlt in den ausgewerteten Quellen.

Dazu passt die Lage an den Börsen: Wegen Thanksgiving blieben die US-Märkte am Donnerstag geschlossen, am Freitag handelt Wall Street nur bis 13 Uhr New Yorker Zeit. Dünne Feiertagsliquidität verstärkt Ausschläge in beide Richtungen. Für Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie gibt es am Donnerstag deshalb keine neuen Kurse – sie haben den Mittwochsschluss als letzten Stand.