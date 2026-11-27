Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagmittag bei rund 61.780 US-Dollar (Coinspeaker, 27.11.2026, 10:44 UTC), und neben Zinsen und ETF-Abflüssen beschäftigt die Szene ein Thema, das lange abstrakt wirkte: Quantencomputer. Der Datendienst Glassnode hat am 10. November gemeldet, dass 7,12 Millionen Bitcoin oder 35,4 Prozent des ausgegebenen Angebots einen öffentlich sichtbaren Public Key haben. Zwei Wochen später stufte die Bank of England den Umstieg auf quantensichere Kryptografie als unmittelbare Priorität für die Finanzstabilität ein. Für Anleger in Kryptowährungen und Krypto-Aktien stellt sich die Frage: Ist das ein Risiko für den Bitcoin Kurs, oder ein lösbares Technikproblem?
Bitcoin Kurs: 7,12 Millionen Bitcoin mit sichtbarem Public Key, Bank of England warnt vor Quantencomputern – wie real ist die Gefahr?
Glassnode zählt 35,4 Prozent des Bitcoin-Angebots mit öffentlich sichtbarem Schlüssel, die Bank of England nennt den Übergang zu quantensicherer Kryptografie eine Stabilitätspriorität. Was das für den Bitcoin Kurs von rund 61.800 US-Dollar bedeutet und was an der Quantenangst dran ist.
Die Zahl hinter der Schlagzeile
Was bedeutet „sichtbarer Public Key“ bei Bitcoin wirklich?
Ein sichtbarer Public Key heißt nicht, dass ein Schlüssel geknackt wurde. Er ist die Voraussetzung dafür, dass ein künftiger Quantencomputer theoretisch den privaten Schlüssel daraus ableiten könnte.
Laut den von uns gelesenen Berichten unterscheidet Glassnode zwei Ursachen. Strukturelle Exposition entsteht durch das Design bestimmter Ausgabeformate, etwa früher Pay-to-Public-Key-Outputs und Taproot. Operative Exposition entsteht durch Address Reuse, also die Wiederverwendung von Adressen: Sie betrifft 25,8 Prozent des Angebots, davon liegen 11,6 Prozent auf Börsen. Beide Werte sind Teilmengen der 35,4 Prozent und dürfen nicht addiert werden. Ein Mai-Wert von 6,04 Millionen Bitcoin (30,2 Prozent) deutet auf einen Zuwachs von rund 1,08 Millionen Bitcoin hin; ein anderer Bericht nennt allerdings eine frühere Schätzung für Oktober, die Quellen widersprechen sich hier.
Wichtig ist die Einordnung: „Exposed public keys are not compromised private keys“, schreibt crypto.news. Bisher ist kein Quantencomputer öffentlich demonstriert worden, der die Signaturverfahren ECDSA oder Schnorr brechen kann. Die Zahl sagt auch nicht, wann ein solcher Angriff möglich wäre oder wie viele der Coins ohnehin verloren sind. Glassnode weist laut finwire darauf hin, dass das Verschieben der Coins auf eine neue Adresse die Exposition beendet.
Behörden werden konkret
Warum warnt jetzt die Bank of England?
Der Financial-Stability-Report der Bank of England vom 26. November nennt den Übergang zu quantensicherer Kryptografie laut crypto.news eine unmittelbare Priorität für die Finanzstabilität. Eine gemeinsame Leitlinie von Bank of England, PRA und FCA vom 19. November warnt vor Angriffen nach dem Prinzip „jetzt sammeln, später entschlüsseln“. Der Zeitplan folgt der Empfehlung des britischen NCSC: Bewertung und Migrationspläne bis Ende 2028, hochpriorisierte Systeme bis Ende 2031, alle übrigen bis 2035. Für Krypto-Verwahrer setzt die Leitlinie keine eigene Frist.
|Netzwerk / Behörde
|Plan
|Zeitrahmen
|Bitcoin (BIP-360)
|Pay-to-Merkle-Root, schützt vor Angriffen auf lange offene Keys
|Soft-Fork-Vorschlag, nicht aktiviert
|Bitcoin (BIP-361)
|schrittweise Abschaffung von ECDSA und Schnorr
|Vorschlag vom April 2026, nicht aktiviert
|Ethereum
|Validatoren mit hashbasierten Schlüsseln, Wallet-Migration
|Ziel Dezember 2028, internes Ziel 2029
|Britische Aufsicht
|Migrationspläne für Finanzfirmen
|2028 / 2031 / 2035
Angaben laut crypto.news und finwire.io; Primärquellen nicht direkt geprüft. Keiner der Bitcoin-Vorschläge ist auf dem Mainnet aktiviert.
Quelle: crypto.news, finwire.io
Streit im Entwicklerlager
Warum gibt es noch keine Lösung für Bitcoin?
Das Problem ist weniger die Mathematik als die Governance. Adam Back von Blockstream unterstützt freiwillige Upgrades und lehnt feste Fristen oder ein Einfrieren von Coins ab, weil legitime Halter den Zugriff verlieren könnten. Jameson Lopp, Mitautor von BIP-361, hält die Einschränkung ruhender Bestände dagegen für besser, als Angreifern den Diebstahl zu ermöglichen. Coinbase fordert laut crypto.news eine graduelle Umstellung und verweist auf Signaturgröße, Gebühren und Netzwerkkapazität. Ledger-Technikchef Charles Guillemet erwartet, dass die Umstellung Jahre dauern wird. Ethereum ist weiter: Die Ethereum Foundation hat ihr Sicherheitsteam verdoppelt und nennt künstliche Intelligenz laut crypto.news ein dringlicheres Risiko als Quantencomputer.
Ausblick
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Sichtbar werden dürfte die Debatte an drei Stellen: Fortschritte bei BIP-360 und BIP-361 in der Entwicklergemeinde, die für Januar 2027 angesetzte formale Prüfung des Ethereum-Plans und neue Glassnode-Daten zur Exposition. Für Krypto-Aktien ist das Thema indirekt relevant: Die Coinbase Aktie als Verwahrer vieler Kundenbestände und die Strategy Aktie mit ihrem Bitcoin-Bestand hängen daran, dass Anleger der Sicherheit des Netzwerks vertrauen.
FAQ
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs und zum Quantenrisiko
Kann ein Quantencomputer heute Bitcoin stehlen? Nach den von uns gelesenen Berichten gibt es keinen öffentlich demonstrierten Quantencomputer, der Bitcoin-Signaturen brechen kann.
Was bedeuten 35,4 Prozent exponierte Bitcoin? Bei 7,12 Millionen Bitcoin ist der Public Key auf der Chain sichtbar. Das ist eine theoretische Angriffsfläche, kein Beleg für einen Diebstahl.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Rund 61.780 US-Dollar gegen 11:45 Uhr MEZ am 27. November (Coinspeaker).
Was können Halter tun? Fireblocks empfiehlt laut crypto.news neue Adressen für Einzahlungen und Wechselgeld; Glassnode nennt das Verschieben auf frische Adressen.
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