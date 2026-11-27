Kann ein Quantencomputer heute Bitcoin stehlen? Nach den von uns gelesenen Berichten gibt es keinen öffentlich demonstrierten Quantencomputer, der Bitcoin-Signaturen brechen kann.

Was bedeuten 35,4 Prozent exponierte Bitcoin? Bei 7,12 Millionen Bitcoin ist der Public Key auf der Chain sichtbar. Das ist eine theoretische Angriffsfläche, kein Beleg für einen Diebstahl.

Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Rund 61.780 US-Dollar gegen 11:45 Uhr MEZ am 27. November (Coinspeaker).

Was können Halter tun? Fireblocks empfiehlt laut crypto.news neue Adressen für Einzahlungen und Wechselgeld; Glassnode nennt das Verschieben auf frische Adressen.