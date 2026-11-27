Der Bitcoin Kurs hat den größten Verfallstermin des Monats nahezu unbeeindruckt überstanden. Rund 7 Milliarden Dollar Bitcoin-Optionen liefen am 27. November um 09:00 Uhr (MEZ) an der Börse Deribit aus, und der Kurs blieb mit rund 61.500 bis 61.700 Dollar fast dort, wo er vorher stand.
Bitcoin Kurs: 7-Milliarden-Verfall ohne Kursreaktion, Bitcoin hält sich über 61.000 Dollar – wer hat die Puts gewonnen?
Der Bitcoin Kurs hat den Monatsverfall von rund 7 Milliarden Dollar Optionen am 27. November kaum bewegt. Die meisten Calls verfielen wertlos, die Put-Käufer standen besser da. Was der Verfall für den Bitcoin Kurs, Bitcoin-ETFs und Krypto-Aktien wie Strategy und Coinbase bedeutet.
Nach Daten von BTC-ECHO notierte Bitcoin am 27. November gegen 14:00 Uhr (MEZ) bei 61.518 US-Dollar oder 56.121 Euro, 1,37 Prozent höher als am Vortag. Binnen sieben Tagen steht ein Plus von 4,63 Prozent, binnen eines Monats aber ein Minus von 22,9 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,13 Billionen Euro, und das Allzeithoch von 107.662 Euro vom 6. Oktober 2025 liegt knapp 48 Prozent entfernt. Für Anleger, die auf den Bitcoin Kurs und auf Krypto-Aktien wie Strategy, Coinbase oder MARA schauen, ist die Frage nach diesem Verfall: War das Ruhe vor dem Sturm oder der Beginn einer Stabilisierung?
Das Ergebnis
Was ist beim Bitcoin-Optionsverfall am 27. November passiert – und wer hat gewonnen?
Laut CoinDesk (26. November) liefen etwa 7 Milliarden Dollar Bitcoin-Optionen und weitere 0,6 Milliarden Dollar Ether-Optionen aus. Das Verhältnis von Puts (Wetten auf fallende Kurse) zu Calls (Wetten auf steigende Kurse) lag bei 0,89, über alle Laufzeiten bei 0,81. Die größten Put-Konzentrationen lagen bei Ausübungspreisen von 60.000, 58.000, 50.000 und 40.000 Dollar. Die implizite Volatilität DVOL stand bei 55,45.
Nach dem Verfall berichteten 99Bitcoins und Yahoo Finance von „kaum Preisreaktion“. Die Puts hatten die Nase vorn, der Großteil der Calls verfiel wertlos, und Bitcoin notierte mit rund 61.700 Dollar weit unter dem Kurs, bei dem die meisten Optionen am wenigsten Wert verlieren, dem sogenannten Max-Pain-Preis. Die Quellen nennen dafür unterschiedliche Werte zwischen 70.000 und 73.000 Dollar, deshalb nennen wir keine Zahl.
Der Verfall brachte kaum Preisreaktion.
Die Chartlage
Welche Marken sind für den Bitcoin Kurs jetzt wichtig – und was sagt der Rebound?
Der Rebound begann nach dem Tief am Wochenende. Am 21. November fiel Bitcoin laut IG auf rund 55.100 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024, am 25. November lag das Tief bei rund 57.300 Dollar. Danach ging es in einer ruhigen Thanksgiving-Handelsphase aufwärts. IG sieht Widerstand bei 64.441 und 67.246 Dollar sowie die 200-Tage-Linie bei rund 71.821 Dollar. Unterstützung liegt bei 57.244 und 57.737 Dollar.
Glassnode und 21Shares nennen zwei weitere Orientierungen: Ein Tagesschlusskurs unter 58.525 Dollar, dem Juni-Tief, wäre laut Galaxy Digital ein Signal für ein tieferes Tief, und der sogenannte Realized Price, der durchschnittliche Anschaffungspreis aller Coins, liegt bei rund 53.200 bis 53.250 Dollar. Der Angstindex stand am 24. November laut Coingape auf „Extreme Angst“, der aktuelle Wert vom 27. November ist nicht belegt.
|Marke
|Bedeutung
|67.246 $
|Widerstand (IG)
|64.441 $
|Widerstand (IG)
|61.518 $
|Bitcoin Kurs (BTC-ECHO)
|58.525 $
|Juni-Tief; Schlusskurs darunter wäre laut Galaxy ein Warnsignal
|57.244 $
|Unterstützung (IG)
|53.250 $
|Realized Price (21Shares)
Zusammenstellung der Redaktion aus Drittquellen; keine Prognose von aktiencheck.de. BTC-Kurs: BTC-ECHO, 27.11.2026, ca. 14:00 Uhr MEZ.
Quelle: IG, 27.11.2026; The Block, 26.11.2026; Brave New Coin, 27.11.2026
Das große Bild
Warum bleibt die Nachfrage nach Bitcoin schwach – und was machen die ETFs?
Der größte Gegenwind kommt aus den ETFs. Nach Daten von SoSoValue, über die The Block am 26. November berichtete, flossen im November rund 5,39 Milliarden Dollar netto aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, der schlechteste Monat seit dem Start der Fonds. Am 25. November waren es 453,1 Millionen Dollar, davon 329,7 Millionen aus IBIT. Es war der siebte Abflusstag in Folge. Das Fondsvermögen sank auf rund 72 Milliarden Dollar. Am 26. November blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, für den 27. November liegen uns noch keine Zahlen vor.
Dazu kommen die Zinserwartungen. Laut Admiral Markets entscheidet die US-Notenbank Fed unter Kevin Warsh am 9. Dezember; der Markt sieht mit rund 94 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent voraus. Hintergrund sind eine Kern-PCE-Inflation von 3,3 Prozent und ein Wachstum von 4,3 Prozent im dritten Quartal. Höhere Zinsen belasten Anlagen ohne Zinsertrag wie Bitcoin.
Für Krypto-Aktien heißt das: Die Strategy Aktie handelt nahe oder unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände, die Coinbase Aktie hängt am Handelsvolumen, und Miner wie MARA, Riot oder CleanSpark leiden unter dem niedrigen Bitcoin Kurs.
Termine
Was sollten Anleger beim Bitcoin Kurs jetzt beobachten – und wann?
ETF-Flüsse
Drehen die täglichen Zahlen von IBIT und Co. wieder ins Plus, wäre das ein erstes Zeichen von Nachfrage.
30. November
Strategy wird zum Handelsschluss aus den MSCI-Indizes genommen; montags kommt üblicherweise die wöchentliche Bitcoin-Meldung des Unternehmens.
9. Dezember
Die Fed entscheidet über den Leitzins, der Markt erwartet eine Erhöhung um 25 Basispunkte.
25. Dezember
Der nächste große Quartalsverfall an der Optionsbörse Deribit.
Häufige Fragen zum Bitcoin Kurs
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Am 27. November um 14:00 Uhr (MEZ) lag der Bitcoin Kurs laut BTC-ECHO bei 61.518 Dollar beziehungsweise 56.121 Euro.
Was bedeutet der Optionsverfall für Bitcoin? Wenn viele Optionen auslaufen, sichern sich Händler oft ab, was den Kurs kurzfristig bewegen kann. Diesmal blieb die Reaktion laut 99Bitcoins und Yahoo Finance gering.
Warum fließt Geld aus den Bitcoin-ETFs ab? Laut Zeus Research schwächen die anhaltenden Abflüsse die Spot-Nachfrage. Genaue Gründe der einzelnen Anleger kennen wir nicht.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs? Vor allem Strategy, Coinbase und die Miner MARA, Riot, CleanSpark und IREN.
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