Der größte Gegenwind kommt aus den ETFs. Nach Daten von SoSoValue, über die The Block am 26. November berichtete, flossen im November rund 5,39 Milliarden Dollar netto aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs ab, der schlechteste Monat seit dem Start der Fonds. Am 25. November waren es 453,1 Millionen Dollar, davon 329,7 Millionen aus IBIT. Es war der siebte Abflusstag in Folge. Das Fondsvermögen sank auf rund 72 Milliarden Dollar. Am 26. November blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, für den 27. November liegen uns noch keine Zahlen vor.

Dazu kommen die Zinserwartungen. Laut Admiral Markets entscheidet die US-Notenbank Fed unter Kevin Warsh am 9. Dezember; der Markt sieht mit rund 94 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent voraus. Hintergrund sind eine Kern-PCE-Inflation von 3,3 Prozent und ein Wachstum von 4,3 Prozent im dritten Quartal. Höhere Zinsen belasten Anlagen ohne Zinsertrag wie Bitcoin.

Für Krypto-Aktien heißt das: Die Strategy Aktie handelt nahe oder unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände, die Coinbase Aktie hängt am Handelsvolumen, und Miner wie MARA, Riot oder CleanSpark leiden unter dem niedrigen Bitcoin Kurs.