Der Wendepunkt kam am 16. September. Bilfinger kassierte die Ziele für 2026, weil Kunden aus Chemie und Industrie ihre Investitionen verschoben. Die Umsatzprognose sank auf 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro, auch Marge und Free Cashflow fallen niedriger aus. Die Aktie brach am Tag darauf zeitweise um rund 19,5 Prozent ein. Mit dem Programm „Agile“ will Bilfinger gegensteuern: Bis zu 1.500 Stellen weltweit könnten wegfallen, ab 2028 sollen jährlich rund 75 Millionen Euro eingespart werden.

Die Zahlen zum dritten Quartal am 11. November zeigten beides, die Schwäche und erste Lichtblicke. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro, die EBITA-Marge ging von 5,8 auf 4,6 Prozent zurück. Der Auftragseingang stieg dagegen um 25 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die Jahresziele hat Bilfinger bestätigt, die Mittelfristziele bis 2030 ebenfalls: Im Schnitt soll der Umsatz jährlich um 8 bis 10 Prozent wachsen.