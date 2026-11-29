Die Bilfinger Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 58,50 Euro geschlossen, ein Plus von 1,47 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Bilfinger Aktie 1,83 Prozent, auf Jahressicht steht ein Minus von 40,82 Prozent. Anfang des Jahres war der Industriedienstleister aus Mannheim im Sog der Infrastruktur-Rally noch auf ein Rekordhoch von 129,30 Euro gestiegen.
Bilfinger Aktie: 55 Prozent unter dem Rekordhoch, Aufträge plus 25 Prozent – beginnt jetzt die Bodenbildung?
Die Bilfinger Aktie schließt am Freitag bei 58,50 Euro, mehr als die Hälfte unter ihrem Rekordhoch vom Jahresbeginn. Nach der Gewinnwarnung im September steigen die Aufträge wieder kräftig. Die Analysten sind uneins.
Bilfinger SE · ISIN: DE0005909006 · WKN: 590900 · Handelssymbol: GBF (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): BFLBY
Der Absturz
Von der Gewinnwarnung zum Sparprogramm
Der Wendepunkt kam am 16. September. Bilfinger kassierte die Ziele für 2026, weil Kunden aus Chemie und Industrie ihre Investitionen verschoben. Die Umsatzprognose sank auf 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro, auch Marge und Free Cashflow fallen niedriger aus. Die Aktie brach am Tag darauf zeitweise um rund 19,5 Prozent ein. Mit dem Programm „Agile“ will Bilfinger gegensteuern: Bis zu 1.500 Stellen weltweit könnten wegfallen, ab 2028 sollen jährlich rund 75 Millionen Euro eingespart werden.
Die Zahlen zum dritten Quartal am 11. November zeigten beides, die Schwäche und erste Lichtblicke. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro, die EBITA-Marge ging von 5,8 auf 4,6 Prozent zurück. Der Auftragseingang stieg dagegen um 25 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die Jahresziele hat Bilfinger bestätigt, die Mittelfristziele bis 2030 ebenfalls: Im Schnitt soll der Umsatz jährlich um 8 bis 10 Prozent wachsen.
Die Analysten sehen die Lage unterschiedlich. Deutsche-Bank-Analyst Michael Kuhn bestätigte am 12. November seine Kaufempfehlung mit einem Zielwert von 100 Euro. Berenberg-Analyst Andreas Wolf blieb am selben Tag neutral, mit einem Zielwert von 63 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Volle Auftragsbücher sind das erste Signal, dass die Kunden zurückkommen. Ob daraus Umsatz und Marge werden, zeigt sich erst im kommenden Jahr.
Häufige Fragen zur Bilfinger Aktie
Wo hat die Bilfinger Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 58,50 Euro, ein Plus von 1,47 Prozent.
Welche Umsatzprognose gilt für 2026?
5,3 bis 5,7 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005909006, WKN 590900, Handelssymbol GBF.
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