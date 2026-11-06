Betriebsprüfung vorbereiten: Welche Unterlagen Unternehmen sammeln sollten

Welche Steuerarten und Jahre auf dem Prüfstand stehen, legt die Prüfungsanordnung fest. Sie ergeht schriftlich oder elektronisch und muss erläutern, wie sich Einspruch einlegen lässt (§ 196 AO). Eine angemessene Zeit vorher erfährt das Unternehmen außerdem den voraussichtlichen Starttermin und die Namen der Prüfer (§ 197 Abs. 1 AO). Werden wichtige Gründe glaubhaft gemacht, soll der Beginn auf Antrag verlegt werden (§ 197 Abs. 2 AO).

Seit 2023 kann das Finanzamt bereits zusammen mit der Anordnung verlangen, dass Bücher und Belege innerhalb einer angemessenen Frist vorgelegt werden. Digital erstellte Unterlagen gehen dann als Datei an das Finanzamt, und zwar so, dass sie sich maschinell auswerten lassen (§ 197 Abs. 3 AO). Nach der Vorlage sollen die geplanten Prüfungsschwerpunkte mitgeteilt werden (§ 197 Abs. 4 AO).

Für den Staat sind Betriebsprüfungen ein einträgliches Instrument. Laut Jahresbericht der Oberfinanzdirektion Frankfurt brachte allein die Betriebsprüfung in Hessen im Jahr 2025 ein Mehrergebnis von 1,25 Milliarden Euro.