Vor einem Jahr ging BETA Technologies zu 34 Dollar je Aktie an die New Yorker Börse. Am 16. November schloss die BETA Technologies Aktie bei 21,53 Dollar, 37 Prozent darunter. Dabei wächst das Unternehmen schnell und sitzt auf einem Auftragsbestand, der mehr als 200-mal so groß ist wie der Umsatz eines Quartals. An der Börse ist BETA 5,06 Milliarden Dollar wert.
BETA Technologies Aktie: 4 Milliarden Dollar Aufträge, 18 Millionen Umsatz – und 37 Prozent unter dem Ausgabepreis
BETA Technologies baut Elektroflugzeuge für Fracht, Militär und Medizintransporte und hat Bestellungen für 1.040 Maschinen in den Büchern. Ein Jahr nach dem Börsengang zu 34 Dollar kostet die BETA Technologies Aktie gut 21 Dollar. Die große Analyse: Auftragsbestand, Zulassungsziel und die autonome MV250.
Die Stammdaten für Anleger: Die BETA Technologies Aktie wird an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol BETA gehandelt, an der Börse München unter dem Handelssymbol 9N8.
Das Geschäftsmodell
Erst Fracht und Militär, dann Passagiere
BETA geht einen anderen Weg als die Flugtaxi-Konkurrenz.
Das Hauptprodukt CX300 ist ein elektrisches Flächenflugzeug. BETA zielt damit zuerst auf Fracht, Verteidigung und Medizintransporte, erst danach auf den Passagierverkehr. Die Planung für die Zulassung ist nach Unternehmensangaben zu 89 Prozent abgeschlossen. Ziel ist die Zulassung bis Ende 2026.
Für Anleger, die auf unbemanntes Fliegen setzen, ist ein zweites Modell interessant: Auf der Luftfahrtmesse in Farnborough stellte BETA die MV250 vor, ein autonom fliegendes Modell mit Hybridantrieb. Im September flog das Unternehmen in den Bundesstaaten North Carolina und Utah Testlieferungen für medizinische Zwecke im Rahmen eines Pilotprogramms der Luftfahrtbehörde FAA.
Die Zahlen
Rekordumsatz, hoher Verlust
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 98 Prozent auf 17,7 Millionen Dollar, nach 14,7 Millionen im zweiten Quartal. Am 3. November hob BETA das Jahresziel auf 52 bis 57 Millionen Dollar an. Der Quartalsverlust lag bei 119,1 Millionen Dollar, in den vergangenen zwölf Monaten summierte er sich auf 718,4 Millionen Dollar.
Auf der Habenseite steht der Auftragsbestand von etwas mehr als 4,0 Milliarden Dollar für 1.040 Flugzeuge. Die schottische Fluggesellschaft Loganair hat eine Absichtserklärung über fünf Maschinen mit Option auf fünf weitere unterzeichnet. Für die Finanzierung von Exporten hat BETA Zugang zu bis zu 1 Milliarde Dollar der US-Exportbank EXIM.
Häufige Fragen zur BETA Technologies Aktie
Was baut BETA Technologies?
Elektrische Flugzeuge, zunächst für Fracht, Verteidigung und Medizintransporte. Das Hauptmodell heißt CX300.
Wann war der Börsengang?
Im November 2025 zu 34 Dollar je Aktie.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Etwas mehr als 4,0 Milliarden Dollar für 1.040 Flugzeuge.
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