Das Hauptprodukt CX300 ist ein elektrisches Flächenflugzeug. BETA zielt damit zuerst auf Fracht, Verteidigung und Medizintransporte, erst danach auf den Passagierverkehr. Die Planung für die Zulassung ist nach Unternehmensangaben zu 89 Prozent abgeschlossen. Ziel ist die Zulassung bis Ende 2026.

Für Anleger, die auf unbemanntes Fliegen setzen, ist ein zweites Modell interessant: Auf der Luftfahrtmesse in Farnborough stellte BETA die MV250 vor, ein autonom fliegendes Modell mit Hybridantrieb. Im September flog das Unternehmen in den Bundesstaaten North Carolina und Utah Testlieferungen für medizinische Zwecke im Rahmen eines Pilotprogramms der Luftfahrtbehörde FAA.